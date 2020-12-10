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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يستقر على مكان إقامة السوبر الإفريقي

"الكاف" يستقر على مكان إقامة السوبر الإفريقي

"الكاف" يستقر على مكان إقامة السوبر الإفريقي
هسبورت - حمزة اشتيوي
الخميس 10 دجنبر 2020 - 16:20

استقر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين فريق نهضة بركان، بطل الكونفدرالية، وفريق الأهلي المصري، المتوج بدوري الأبطال، بالعاصمة القطرية الدوحة، التزاما بالعقد المبرم بين "الكاف" والاتحاد القطري للكرة، والقاضي بإقامة ثلاث نسخ من البطولة بالديار القطرية.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن "الكاف" قرّر، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة، قطع الشك باليقين وإقامة مباراة السوبر بالعاصمة القطرية الدوحة تنفيذا للعقد المبرم بين "الكاف" والاتحاد القطري، بعدما كانت بعض الأنباء قد تضاربت حول إمكانية إقامته بالقاهرة، على أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة التي ستحتضنها قطر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن "الكاف" والاتحاد القطري سيتدارسان موعد إجراء المباراة التي ستجمع الفريق البركاني بالأهلي المصري، ومن المرجح أن تُقام المواجهة قبل نحو أسبوع من انطلاق كأس العالم للأندية في الدوحة.

وأضافت المصادر نفسها أن قرار إعادة المباراة إلى قطر جاء بناء على طلب الشركة الراعية لمسابقات "الكاف"، والتي أوضحت للجنة التنفيذية أن لديها التزامات تعاقدية بشأن إقامة المباراة في الدوحة.

وكان "الكاف" قد وقّع عقداً مع الاتحاد القطري للعبة لاستضافة مباراة السوبر الإفريقي لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 2018، وبالفعل أقيمت نسخة 2018 بين الرجاء الرياضي والترجي التونسي هناك وتوج بها "النسور"، ثم نسخة 2019 بين الزمالك والترجي وحسمها "الفارس الأبيض"، وستكون نسخة 2020 هي الأخيرة في قطر وستجمع بين نهضة بركان والأهلى.

تمكن فريق نهضة بركان من الفوز بلقب كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، بعد أن فاز في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون رد؛ فيما توّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه في النهائي على غريمه التقليدي نادي الزمالك على بهدفين مقابل هدف وحيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالقادر جرسطف الخميس 10 دجنبر 2020 - 16:34
نتمنى للفريق البرتقالي الفور بهته الكأس وان يثار لنا، كدنا نتعقد من هيمنة الكرة المصرية. والله ولي التوفيق.
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20
2 - ودادي وافتخر الخميس 10 دجنبر 2020 - 16:53
الحمد لله تم وضع حد للبلطجة المصرية
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