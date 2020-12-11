"ثلاثي المقدمة" يكرس البداية الموفقة في البطولة

هسبريس - و.م.ع

كرس ثلاثي المقدمة، شباب المحمدية واتحاد طنجة والوداد البيضاوي، البداية الموفقة في منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للموسم الحالي، بتسجيل الفوز الثاني على التوالي، فيما لا يزال فريقا الدفاع الحسني الجديدي والجيش الملكي يبحثان عن أول نقطة لهما في الموسم.

وفاجأ الوافد الجديد، شباب المحمدية، المتتبعين بعد تغلبه على نهضة الزمامرة بهدف نظيف، والمغرب التطواني بهدفين دون رد، وهي النتائج التي لم تأت بمحض الصدفة بالنظر إلى طموح نادي مدينة الزهور في استعادة مكانته الطبيعية ضمن أندية الصفوة، وكذا النتائج والوجه المشرف الذي ظهر به في منافسات البطولة الاحترافية للقسم الثاني الموسم الماضي.

وتعود البداية الموفقة للنادي أيضا إلى الاستقرار على مستوى الإدارة التقنية، في شخص الإطار الوطني أمين بنهاشم، الذي قاد الفريق إلى العودة إلى قسم الأضواء.

من جانبه، تغلب فريق اتحاد طنجة، بقيادة مدربه إدريس لمرابط، على فريق أولمبيك آسفي (1-0). هذا الأخير دشن لقاءه الأول في بطولة الموسم الحالي بفوز مستحق على جاره الدفاع الحسني الجديدي (4-3).

ويسعى فريق البوغاز، الذي عانى الأمرين خلال الموسم الماضي للحفاظ على مكانته ضمن أندية القسم الأول، إلى لعب أدوار طلائعية هذا الموسم وتجديد العهد مع الألقاب.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق الوداد الرياضي، الفائز خارج ميدانه على فريق الدفاع الحسني الجديدي (0-1)، الذي يضع نصب عينيه إحراز لقب البطولة الوطنية للموسم الجاري.

ويعزز الطموح الكبير للفريق الأحمر مع بداية الموسم الرغبة في تجاوز انكسارات الموسم الماضي، بعد خروجه من المربع الذهبي لعصبة أبطال إفريقيا، وضياع لقب البطولة الوطنية في الأنفاس الأخيرة من المسابقة.

أما حامل اللقب، الرجاء البيضاوي، فكان قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام بميدانه أمام فريق سريع وادي زم، بعدما كان متفوقا بثلاثة أهداف للا شيء، حيث شرد أشبال المدرب جمال السلامي في الثلاثين دقيقة الأخيرة، وتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدفين بل كان أقرب من إدراك التعادل.

وفي أسفل الترتيب، لا يزال فريق الجيش الملكي، المنهزم بميدانه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني (2-3)، يبحث عن أول نقطة في الموسم، وهو الأمر الذي ينطبق على فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي استسلم أمام فريق الوداد (0-1)، ونهضة الزمامرة الذي خسر لقاءه ضد فريق شباب المحمدية.

وسيواجه فريق نهضة الزمامرة فريق الجيش الملكي، برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية التي ستنطلق غدا الجمعة وتستمر إلى غاية الأحد المقبل، في مباراة قمة أسفل الترتيب، فيما يلعب فريق الدفاع الجديدي ضد فريق المغرب التطواني، المنتشي بتفوقه على الفريق العسكري.

وستجمع مباراة قمة الدورة بين فريقي الفتح الرياضي واتحاد طنجة، وستمكن ثلاث نقاط اللقاء الفريق الرباطي من البقاء ضمن كوكبة المقدمة، فيما سيبحث الفريق الطنجي عن فوز ثالث على التوالي لتكريس بدايته المتميزة.