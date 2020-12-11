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الرئيسية | رياضة | "كاف" يكشف موعد مباراة "السوبر الإفريقي"

"كاف" يكشف موعد مباراة "السوبر الإفريقي"

"كاف" يكشف موعد مباراة "السوبر الإفريقي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15

قرر "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نهضة بركان والأهلي المصري في النصف الأول من عام 2021.

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1 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:33
الكاف يجد صعوبة في تحديد أي شيء ؛ مباراة واحدة يبرمجها في نصف عام.
التخلف ماركة مسجلة.
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