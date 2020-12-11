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كُتّاب وآراء
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"كاف" يكشف موعد مباراة "السوبر الإفريقي"
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15
قرر "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين نهضة بركان والأهلي المصري في النصف الأول من عام 2021.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:33
الكاف يجد صعوبة في تحديد أي شيء ؛ مباراة واحدة يبرمجها في نصف عام.
التخلف ماركة مسجلة.
التخلف ماركة مسجلة.
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