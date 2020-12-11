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كُتّاب وآراء
ليفاندوفسكي ينافس ميسي ورونالدو على "الأفضل"
تواجد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في قائمة مختصرة مكونة من ثلاثة لاعبين، الجمعة، للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بجانب ليونيل ميسي، الذي توج بالجائزة الأخيرة، وكريستيانو رونالدو الفائز بها أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز يوم الخميس المقبل في حفل افتراضي.
ويعتبر ليفاندوفسكي على نطاق واسع بأنه المرشح الأبرز لنيل الجائزة العالمية للمرة الأولى بعدما سجل 55 هدفا وقاد بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.
وكان ليفاندوفسكي /32 عاما/ فاز بالفعل بجائزة أفضل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن الموسم الماضي. بينما لن تقام جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا.
وفيما يلي القائمة المختصرة لبقية الجوائز:
أفضل لاعبة : لوسي برونز(إنجلترا-ليون-مانشستر سيتي)، بيرنيل هاردا (الدنمارك-فولفسبورج-تشيلسي)، ويندي رينار (فرنسا-ليون).
أفضل حارسة مرمى :" سارة بوهادي (فرنسا-ليون)، كلوديا كريستيان إندلر (تشيلي- باريس سان جيرمان )، أليسا نايهير (أمريكا- شيكاغو ريد ستار).
أفضل حارس مرمى :"أليسن بيكر (البرازيل-ليفربول)، مانويل نوير (ألمانيا-بايرن ميونخ)، يان أوبلاك (سولفينيا-أتلتيكو مدريد).
أفضل مدرب لفئة السيدات : إيما هايس (إنجلترا-تشيلسي)، جان لوك فاسيور (فرنسا-ليون) سارينا فيجمان (هولندا-المنتخب الهولندي)
أفضل مدرب في فئة الرجال :" مارسيلو بييلسا (الأرجنتين- ليدز)، هانسي فليك (ألمانيا-بايرن ميونخ)، يورجن كلوب (ألمانيا -ليفربول).
جائزة بوشكاش (أفضل هدف) :
جيورجيان دي أراسكايتا (أوروجواي) خلال مباراة سيارا أمام فلامينجو في الدوري البرازيلي، يوم 25 آب/أغسطس 2019، سون هيونج مين (كوريا الجنوبية) خلال مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم 7 كانون أول/ديسمبر 2019، لويس سواريز (أوروجواي) خلال مباراة برشلونة ومايوكرا في الدوري الإسباني يوم 7 كانون أول/ديسمبر 2019.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
روبيرت ليفاندوفسكي في الصف الثاني .
وليونيل ميسي في المرتبة الأخيرة.
تذكروا هذا الترتيب.