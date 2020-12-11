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كُتّاب وآراء
الجيش يهزم "نهضة الزمامرة" بهدفين نظيفين
حقق فريق الجيش الملكي لكرة القدم، فوزه الأول في بطولة هذا الموسم بهدفين نظيفين على حساب مضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.
وسجل اللاعب جوزيف غيدي، هدف التقدم للفريق "العسكري" في حدود الدقيقة 69، قبل أن يضيف أيوب الملياني، الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثاني.
ويملك الجيش الملكي في رصيده ثلاث نقاط، فيما أبقت الهزيمة رصيد نهضة الزمامرة خاليا من النقاط.