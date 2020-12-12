24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية (5.00)

  2. جمهورية هايتي تدشن سفارتها في العاصمة الرباط (5.00)

  3. أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (3.80)

  4. بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (3.40)

  5. نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.18)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | إداري بـ"مولودية وجدة": المدرب يتخطى الحدود

إداري بـ"مولودية وجدة": المدرب يتخطى الحدود

إداري بـ"مولودية وجدة": المدرب يتخطى الحدود
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 12 دجنبر 2020 - 16:40

عبر أحد إداريي نادي مولودية وجدة لكرة القدم عن استيائه مما سماه "التصرف غير المسؤول واللارياضي من مدرب الفريق الأول عبد السلام وادو"، بعد "اعتدائه" على سائق حافلة الفريق، اليوم السبت، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدرك الملكي بمنطقة النواصر.

وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الـ"MCO"، في تصريح لـ"هسبورت"، أن وادو "ربما لا يعلم أن مهمته مع المولودية هي تدريب الفريق وليس خلق المشاكل من وقت لآخر، وهذا يتنافى مع القانون الداخلي للنادي الذي يعتبر من أعرق الأندية الوطنية".

وعن مهاجمة وادو لسائق حافلة الفريق وتعنيفه صباح اليوم السبت، قال المتحدث: "المدرب كان قد ضم أحد مدربي الحراس الفرنسيين للاشتغال مع الفريق، ليتضح فيما بعد أنه لا يتوفر على الشواهد التي تخول له ذلك، حيث لم تصادق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأهيله، ما دفع الإدارة إلى إبعاده وإبلاغ المدرب بالبحث عن مدرب آخر للحراس".

وأضاف: "بعد سفر بعثة الفريق إلى البيضاء على متن الطائرة استعداداً لمواجهة الرجاء، فوجئ الجميع بأن وادو حجز تذكرة لمدرب الحراس على حسابه الشخصي دون علم الإدارة، وفي الوقت الذي أراد الفريق الصعود إلى الحافلة للتوجه إلى الفندق، أخبر السائق وادو بأن مدرب الحراس لا يوجد ضمن اللائحة وغير مسموح له بالصعود، ليفاجأ أعضاء الفريق بوادو يهاجم السائق وينهال عليه بالضرب أمام استغراب الجميع قبل أن يدفعه ليسقط خارج الحافلة، ما تسبب له في جروح عديدة على مستوى الوجه ورضوض في جسمه قبل تدخل اللاعبين، ما استدعى حضور رجال الدرك الملكي إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع".

وفتح الدرك الملكي بمنطقة النواصر، حسب المسؤول بالفريق الوجدي، تحقيقا في حادث اعتداء وادو على سائق حافلة النادي، حيث أوقف ونقل إلى مقر مركز الدرك للاستماع إليه وإلى الطرف الآخر في النزاع.

وختم المصدر ذاته تصريحه لـ"هسبورت" بأن وادو تسبب في العديد من المشاكل للمولودية منذ توليه تدريب الفريق، كما كان من المقرر عرضه على اللجنة التأديبية بعد مباراة الرجاء يوم غد الأحد.

يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا على الرجاء الرياضي يوم غد الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - متابع السبت 12 دجنبر 2020 - 16:49
أصلا واش وادو كان لاعب يستحق حمل القميص الوطني؟ مستواه ضعيف جدا و لا أتذكر اي مباراة لعبها و تألق فيها. أما من ناحية التدريب ففاقد الشيء لا يعطيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - Badri yahya السبت 12 دجنبر 2020 - 16:50
هدا تصرف صبياني من طرف لاعب سابق للمنتخب، يجب أن تقول العدالة كلمتها في هده النازلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - Mustapha السبت 12 دجنبر 2020 - 16:51
وشهد شاهد من أهله.أين اللذين دافعوا على وادوا
ديالهم في المقال السابق.ها هو واحد منهم شهد بأن وادو هو المخطىء وليس السائق ويريد أيضا أن يفرض عليهم وعلى السائق حارس غير معترف به لا من الجامعة المغربية لكرة القدم ولا حتى من الإدارة نفسها التي يشتغل فيها أو حتى هذا الاداري سوف تكذبوه حتى وإن قتل وادو السائق.شفتو الدصارة والتفرعين فين كايوصلوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
4 - لعسل س السبت 12 دجنبر 2020 - 16:57
تصرف غير مقبول من مدرب فريق عريق كالمولودية الوجدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - medmod السبت 12 دجنبر 2020 - 17:03
لست من هوات الكرة ولا يهمني اي فريق بعد قراءتي لهذا الخبر لخصت الامر بانه تصرف غير لاءق بمدرب ولاعب سابق عليه ان يكون عند حسن ظن الجميع وان يتحلى بحسن التصرف ليكسب حب الجميع اما العجرفة والاعجاب بالنفس فاليتركهم بعيدا عن الناس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - زايري السبت 12 دجنبر 2020 - 17:04
وادو مازال مايصلحش مدرب....وانا كوجدي ومحب للمولودية اطالب باقالته من تدريب الفريق..عقلية هاوية والنيفو طايح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - MOUISSA السبت 12 دجنبر 2020 - 17:07
يجب على السائق عدم التنازل عن حقه و تقديم شهادة طبية تتبت مدة العجز كما يجب على الفريق الوجدي طرد المدرب و كذا مدرب الحراس و عدم تقديم أي تعويضات و لا قبول الإعتذار خاص إمشي يتعاود في التربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - كريم فرنسا السبت 12 دجنبر 2020 - 17:09
لا نعلم ماذا حصل بالفعل بين وادو والسائق ، تفاصيل الحادثة هذه محكية من طرف أحد إداريي الفريق ، لا نعلم إن كانت الرواية صادقة أم لغرض نجهله، على كل حال القضية رهن التحقيق من طرف الدرك.
ما نعرفه عن عبد السلام وادو أنه رجل وطني مسالم ، خلوق و جدي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - gdoul السبت 12 دجنبر 2020 - 17:09
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يديرو هدا المشاكل غير في البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - aabdou labbdi السبت 12 دجنبر 2020 - 17:16
لانعرف كيف ولماذا لازالت إدارة مولودية وجدة لم تتخد أي إجراء إداري أو قانوني ضد هذا الشخص ومايسمى بمدرب لأنه في أيامه الأولى في هذا الميدان. وبهاته التصرفات المتعجرفة والغير الأخلاقية لن يذهب بعيدا في ميدان التدريب لأنه بدأ بالمشاكل في فريقه الجديد منذ توليه هاته المسؤولية بالنادي المذكور وكان على حساب مساعده بنشريفة وهذا الشخص مشهود له بالأخلاق العالية حيث ابعده ثم مع اللاعبين ثم مع بعض الإداريين والقائمة بدأت تطول والآن جاء دور سائق حافلتهم يعني هذا شخص ربما عنده مرض ما أو لديه عقد داخلية أو شيء من هذا القبيل إذن يجب على مسؤولي إدارة فريق وجدة أن ينقذوا مايجب إنقاذه قبل فوات الأوان لأن نتائج الفريق لا تبشر بالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - oujdi السبت 12 دجنبر 2020 - 17:21
على ما الاحظ ان المدرب ضن أن صندوق الفريق كله اورو و دولار يجب استغلاله وما هي مهمة المدرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - وجدي حر السبت 12 دجنبر 2020 - 17:21
للاسف الشديد ادارة مولودية وجدة لم يرقها مدرب بعقلية ديموقراطية حرة يريد تغيير الفريق للاحسن، على الشيوخ ان ينسحبوا من الادارة و يتركوا الشباب يقودون الفريق، كفى تسلطا و حبا للكراسي...
المولودية تعاني من جهل المتسلطين... رغم الدعم من الفاعلين الاقتصاديين و الشركاء... لكن النتائج دون المستوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - سعيد الألفة السبت 12 دجنبر 2020 - 17:23
في يوم الاثنين 26 اكتوبر من هذه السنة كتبت تعليقا ( حمل رقم 17 ) تحت المقال المخصص لتقديم نفس المدرب للجمهور اكدت فيه تحفظي عن قدرة هذا المدرب في النجاح في مهمته و تحقيق آمال الجمهور الوجدي الذي أصبح يرى كبيرا و يطلب ماهو احسن للعودة للاضواء و مزاحمة الفرق التي هيمنت في السنوات الأخيرة على البطولة وعلى الكأس او على الاقل لحجز مشاركة في إحدى المنافسات الإفريقية..
تحفظت عنه..
والان ظهرت بوادر الفراق قبل ..العناق.
سؤال غريب : هل سمعتم يوما أن مدربا أجنبيا اعتدى على أحد من اطقم فريق ما ؟
ايه ..اين انت يا مهدي فاريا..؟ اين انت يا اوسكار فيلوني؟ ..اين انت يا يوري؟ ..اين انت يا مارداريسكو ؟..اين انت يا هنري ميشال؟ ..اين انت يا فيليب تروسيي ؟..اين انت يا رونار ؟...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - Bnadm السبت 12 دجنبر 2020 - 17:32
كيف لادارة ناد ان لا تدافع عن المدرب بل تدفع به للهلاك.
الامر واضح المدرب طالب الادارة بدفع مستحقات اللاعبين و هذا حقه. مباشرة بعد دلك بدات الادارة بخلق المشاكل للمدرب و هذه افعال المخاربة المعتادة (كيحفرو ليه)
الجميل هو دعم الجمهور للمدرب و اظن ان الجمهور واع بما يفعله الاداريون المخاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
15 - ملاحظ السبت 12 دجنبر 2020 - 17:32
يظهر والله و أعلم أن هناك مؤامرة تحاك ضد وادو . من أطراف داخل الفريق خاصة أنه كان يقف بجانب الاعبين ضد الإدارة.. !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
16 - Pescador السبت 12 دجنبر 2020 - 17:34
أنصح المدرب وادو أن يرجع إلى فرنسا. نحن لا تصلح لنا العقلية المحترفة والمتمكنة و التي لا تستحمل الإنبطاح أمام الرئيس و المسيرين. ارجع يا ولدي إلى فرنسا فنحن لا نقبل من يقول لنا لا و يقف ضد النهب و التخلويض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - مهتم بالشأن الرياضي السبت 12 دجنبر 2020 - 17:37
قبل إصدار اي حكم يجب الإستماع لكل الأطراف.
أما وادو فهو لاعب كبير .
أما كمدرب فالمستقبل هو أحسن حكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - الكلمة للعدالة السبت 12 دجنبر 2020 - 17:39
لا داعي للتسرع في الحكم على وادو حتى يكتمل التحقيق، بحيث لا يمكن معرفة ما دار بينه و بين السائق. ربما يكون قد تعرض لاستفزاز عنصري لأن ردة فعله هذه غير منطقية. في جميع الأحوال هذا سلوك غير مقبول وجب الرد عليه لكن في محاكمة عادلة بينه و بين السائق.
لذلك فأنا اقول الكلمة للعدالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - تالسينت السبت 12 دجنبر 2020 - 17:43
وهل وادو مدربا اصلا كان لاعبا جد متوسط في المنتخب الذي لم يحقق في عهده سوى النكسات يجب على إدارة فريق المولودية الوجدية الفريق العريق أحد أعمدة الكرة المغربية البحث عن مدرب كفؤ في مستوى بن شيخة أما وادو واضح انه ضعيف جدا جدا أتساءل كيف تم التعاقد مع مدرب ضعيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - عزيز السبت 12 دجنبر 2020 - 17:46
النتائج والاختيارات وتسريح بعض اللاعبين وتجربته الاولى في المولودية تدل انه عقلية مبتدئة واش جاء لياخذ التجربة معنا!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - مافهم والو السبت 12 دجنبر 2020 - 17:48
شفت الفيديو فاليوتيوب تيقول بلي السائق هو لي اعتدى على وادو والحقيقة الله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - نور السبت 12 دجنبر 2020 - 17:49
من امتى كان اصلا لاعب في المستوى حتى يكون مدرب، و جايب معاه صاحبه يدرب الحراس، هذا لا يليق لا لاعب و مدرب يمشي يفتح له شي قهوة أحسن له، الكرة بعيدة عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - عزيز السبت 12 دجنبر 2020 - 17:52
إلى pescador.حتى ينال المدرب وادو جزائه وعقابه هنا في المغرب بسبب تهجمه على السائق وضربه وبعدها يذهب إلى فرنسا كما يريد أم تريد أن يهرب بفعلته إلى فرنسا لي يفلت من العقاب ثم اطمئن وحتى إن ذهب ورفعت ضده شكاية هنا سيطالب المغرب فرنسا باسترجاعه وسترجعه له بموجب الاتفاقيات الأمنية المبرمة بينهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.