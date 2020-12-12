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كُتّاب وآراء
إداري بـ"مولودية وجدة": المدرب يتخطى الحدود
عبر أحد إداريي نادي مولودية وجدة لكرة القدم عن استيائه مما سماه "التصرف غير المسؤول واللارياضي من مدرب الفريق الأول عبد السلام وادو"، بعد "اعتدائه" على سائق حافلة الفريق، اليوم السبت، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدرك الملكي بمنطقة النواصر.
وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الـ"MCO"، في تصريح لـ"هسبورت"، أن وادو "ربما لا يعلم أن مهمته مع المولودية هي تدريب الفريق وليس خلق المشاكل من وقت لآخر، وهذا يتنافى مع القانون الداخلي للنادي الذي يعتبر من أعرق الأندية الوطنية".
وعن مهاجمة وادو لسائق حافلة الفريق وتعنيفه صباح اليوم السبت، قال المتحدث: "المدرب كان قد ضم أحد مدربي الحراس الفرنسيين للاشتغال مع الفريق، ليتضح فيما بعد أنه لا يتوفر على الشواهد التي تخول له ذلك، حيث لم تصادق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تأهيله، ما دفع الإدارة إلى إبعاده وإبلاغ المدرب بالبحث عن مدرب آخر للحراس".
وأضاف: "بعد سفر بعثة الفريق إلى البيضاء على متن الطائرة استعداداً لمواجهة الرجاء، فوجئ الجميع بأن وادو حجز تذكرة لمدرب الحراس على حسابه الشخصي دون علم الإدارة، وفي الوقت الذي أراد الفريق الصعود إلى الحافلة للتوجه إلى الفندق، أخبر السائق وادو بأن مدرب الحراس لا يوجد ضمن اللائحة وغير مسموح له بالصعود، ليفاجأ أعضاء الفريق بوادو يهاجم السائق وينهال عليه بالضرب أمام استغراب الجميع قبل أن يدفعه ليسقط خارج الحافلة، ما تسبب له في جروح عديدة على مستوى الوجه ورضوض في جسمه قبل تدخل اللاعبين، ما استدعى حضور رجال الدرك الملكي إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع".
وفتح الدرك الملكي بمنطقة النواصر، حسب المسؤول بالفريق الوجدي، تحقيقا في حادث اعتداء وادو على سائق حافلة النادي، حيث أوقف ونقل إلى مقر مركز الدرك للاستماع إليه وإلى الطرف الآخر في النزاع.
وختم المصدر ذاته تصريحه لـ"هسبورت" بأن وادو تسبب في العديد من المشاكل للمولودية منذ توليه تدريب الفريق، كما كان من المقرر عرضه على اللجنة التأديبية بعد مباراة الرجاء يوم غد الأحد.
يشار إلى أن مولودية وجدة سيحل ضيفا على الرجاء الرياضي يوم غد الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاحترافي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ديالهم في المقال السابق.ها هو واحد منهم شهد بأن وادو هو المخطىء وليس السائق ويريد أيضا أن يفرض عليهم وعلى السائق حارس غير معترف به لا من الجامعة المغربية لكرة القدم ولا حتى من الإدارة نفسها التي يشتغل فيها أو حتى هذا الاداري سوف تكذبوه حتى وإن قتل وادو السائق.شفتو الدصارة والتفرعين فين كايوصلوا
ما نعرفه عن عبد السلام وادو أنه رجل وطني مسالم ، خلوق و جدي .
يديرو هدا المشاكل غير في البلاد
المولودية تعاني من جهل المتسلطين... رغم الدعم من الفاعلين الاقتصاديين و الشركاء... لكن النتائج دون المستوى.
تحفظت عنه..
والان ظهرت بوادر الفراق قبل ..العناق.
سؤال غريب : هل سمعتم يوما أن مدربا أجنبيا اعتدى على أحد من اطقم فريق ما ؟
ايه ..اين انت يا مهدي فاريا..؟ اين انت يا اوسكار فيلوني؟ ..اين انت يا يوري؟ ..اين انت يا مارداريسكو ؟..اين انت يا هنري ميشال؟ ..اين انت يا فيليب تروسيي ؟..اين انت يا رونار ؟...
الامر واضح المدرب طالب الادارة بدفع مستحقات اللاعبين و هذا حقه. مباشرة بعد دلك بدات الادارة بخلق المشاكل للمدرب و هذه افعال المخاربة المعتادة (كيحفرو ليه)
الجميل هو دعم الجمهور للمدرب و اظن ان الجمهور واع بما يفعله الاداريون المخاربة.
أما وادو فهو لاعب كبير .
أما كمدرب فالمستقبل هو أحسن حكم
لذلك فأنا اقول الكلمة للعدالة.