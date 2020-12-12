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كُتّاب وآراء
طبيب الوداد يكشف مستجدات إصابات اللاعبين
كشف الدكتور شاغو أنيس، طبيب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، عن آخر مستجدات اللاعبين المصابين ومواعد عودتهم إلى "الكتيبة الحمراء".
وقال طبيب الفريق "الأحمر"، في تصريح للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، إن التركيبة البشرية للفريق تعرف إصابة أربعة لاعبين، يتعلق الأمر بكل من أيوب العملود وسفيان المودن وأيمن الحسوني والايفواري الشيخ كومارا.
وعن الحالة الصحية للعملود، صرح شاغو بأن "أيوب كان يعاني من تمزق عضلي من الدرجة الثالثة على مستوى عضلة الفخذ، وقد استفاد من حصص مكثفة للترويض الطبي تحت إشراف طاقم مختص، الحمد لله اللاعب تماثل للشفاء، وهو الآن يحاول استعادة لياقته البدنية، قبل العودة لتعزيز صفوف المجموعة".
وعن إصابة المودن، أجاب المتحدث بأن "اللاعب شعر ببعض الآلام في معسكر الفريق الإعدادي بمراكش، وقد خضع لفحوصات دقيقة أثبتت عدم تعرضه لكسر، وأكدت أنه يعاني من التهاب على مستوى الكاحل، الأمر الذي استوجب تدخلا جراحياً".
وتابع قائلاً: "المودن كان يريد الحضور في المباريات الأولى مع الوداد وتأجيل العملية لفترة التوقف الدولي، إلا أننا لاحظنا أن هذه الخطوة قد تشكل خطورة كبيرة على صحته، لهذا ارتأينا مجالسته رفقة المدرب البنزرتي ورئيس النادي، وحاولنا إقناعه بإجراء الجراحة، ليتفهم الأمر في الأخير ويختار القيام بها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة ليون الفرنسية بالقرب من أهله".
وبخصوص إصابة المدافع كومارا، قال طبيب الوداد: "تجددت إصابته بتمزق عضلي خلال مواجهة الأهلي في دوري الأبطال، وقد تماثل للشفاء والحمد لله ولم يعد يشعر بالآلام، وسوف يعود إلى الملاعب خلال الأيام القليلة القادمة".
واختتم الدكتور شاغو حديثه بالتطرق لإصابة الحسوني قائلاً: "بالنسبة للاعب أيمن الحسوني، فقد تعرض لالتواء في الكاحل ترتب عنه قطع بالرباط الخارجي، وهو في حاجة لفترة علاج تمتد لستة إلى ثمانية أسابيع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الوداد تلعب بالاسم فقط . قلتها واعيدها : الوداد تلعب ناقصة بخمسة الى سبعة لاعبين ..كلهم غير زايدن..الفقصة..اما أيوب الكعبي..فقد أصبح في خبر كان منذ أن ذهب إلى الدوري الصيني ..فورماطاوه..
طفى..الله يرحم ..يماركي الواعرة و يزكل الساهلة.. ( ضربو الجزاء ..حتى المبتدئين..لا يقدفون الكرة بتلك البشاعة ) ..محترف قال ليك..هههه
اما الدفاع فجله من اللاعبين الذين انتهت مدة صلاحيتهم..اما واحد داري ..فين ما شدها ..القلب كايبغي يسكت..انتظر الكارثة..
تذكروا كلامي ..سيكون من الصعب المواسم بالنسبة للفريق الأحمر.. اما التكناوتي..فقد هوى الى الحضيض..
والمصيبة ..عودة مدرب الحراس الذي سبق وطرده نفس المكتب..افهم تسطى..