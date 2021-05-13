المنتخب المغربي يواجه نظيره الغاني في الرباط

أكد الاتحاد الغاني لكرة القدم، أمس الأربعاء، أن منتخب “البلاك ستارز” سيُواجه المنتخب الوطني المغربي وديا شهر يونيو المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك لتعويض الفراغ الذي سيُخلفه تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

وأوضح الاتحاد الغاني عبر موقعه الرسمي أن المباراة المذكورة ستُقام في الثامن من يونيو المقبل، في وقت لم تُعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حتى الآن، أي شيء بخصوص هذه المواجهة الودية، التي تأتي في إطار استعدادات الطرفيْن للاستحقاقات القادمة التي تنتظرهما.

ونشر الاتحاد الغاني القائمة المدعوة لمواجهة المنتخب الوطني المغربي، التي تضم 30 لاعبا، بينهم عدد من الأسماء البارزة التي تنشط على أعلى مستوى بالدوريات الأوروبية. كما سيُلاقي منتخب غانا نظيره الإيفواري في ثاني لقاء ودي بعد أربعة أيام من مباراته أمام “أسود الأطلس”.

وكما أشارت “هسبورت” في مواد سابقة فإن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش يسعى إلى برمجة مباراتين وديتين “للأسود” في يونيو المقبل، من أجل التخفيف من الفراغ الذي سيُخلفه تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان المدرب البوسني اجتمع قبل أيام بباقي أفراد الطاقم التقني للمنتخب الأول، من أجل تعديل بعض النقاط في البرنامج الإعدادي “لأسود الأطلس” الشهر المقبل، بعد تأجيل مباريات التصفيات المونديالية.

ووفق المصادر نفسها فإن خاليلوزيتش يُمني النفس بإجراء مباراتين وديتين من أجل الحفاظ على تنافسية وانسجام المجموعة، وكذلك منح الفرصة لعدد من الأسماء التي يُريد الوقوف على مدى جاهزيتها للتواجد ضمن المنتخب في المباريات الرسمية المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن قبل أيام، عبر بلاغ رسمي، تأجيل الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022”.

وجاء في بلاغ الاتحاد الدولي: “بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة ‘كورونا’، والحاجة إلى ضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، التي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021”.

وأكد بلاغ “الفيفا” أنه تمت إعادة برمجة مباريات الإقصائيات لتقام في أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021 ومارس 2022.