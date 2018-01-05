باحث يراسل الملك حول رأس السنة الأمازيغية

هسبريس من الرباط

وجه الباحث والفاعل الأمازيغي، لحسن أمقران، إلى الملك محمد السادس برقية، توصلت هسبريس بنسخة منها، يلتمس فيها منه التدخل لإعلان رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، "عيدا رسميا على غرار السنتين الهجرية والميلادية".

وأضاف كاتب الرسالة أن الحكومة "خيبت كل الظنون في مضمار تنزيل الحماية الدستورية للأمازيغية"، مضيفا في كلامه الموجه إلى عاهل البلاد "أنتم الرجاء في إنصاف الأمازيغية وحماية رمزية تاريخها، الذي يشكل أساس شخصيتنا المغربية ودعامة رئيسة في هويتنا المنصوص عليها دستوريا".

وأضاف أمقران في رسالته أن التنصيص الدستوري على رسمية الأمازيغية "كان قرارا تاريخيا يوثق للحظة انتصار حقيقي للغة الأرض، وهي لغة مكفولة دستوريا لجميع المغاربة".