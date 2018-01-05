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الرئيسية | تمازيغت | باحث يراسل الملك حول رأس السنة الأمازيغية

باحث يراسل الملك حول رأس السنة الأمازيغية

باحث يراسل الملك حول رأس السنة الأمازيغية
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يناير 2018 - 07:06

وجه الباحث والفاعل الأمازيغي، لحسن أمقران، إلى الملك محمد السادس برقية، توصلت هسبريس بنسخة منها، يلتمس فيها منه التدخل لإعلان رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، "عيدا رسميا على غرار السنتين الهجرية والميلادية".

وأضاف كاتب الرسالة أن الحكومة "خيبت كل الظنون في مضمار تنزيل الحماية الدستورية للأمازيغية"، مضيفا في كلامه الموجه إلى عاهل البلاد "أنتم الرجاء في إنصاف الأمازيغية وحماية رمزية تاريخها، الذي يشكل أساس شخصيتنا المغربية ودعامة رئيسة في هويتنا المنصوص عليها دستوريا".

وأضاف أمقران في رسالته أن التنصيص الدستوري على رسمية الأمازيغية "كان قرارا تاريخيا يوثق للحظة انتصار حقيقي للغة الأرض، وهي لغة مكفولة دستوريا لجميع المغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - مهاجر أحمق الجمعة 05 يناير 2018 - 07:19
الأمازيغ إنقرضوا منذ زمن بعيد ولم يبقى منهم أحد سوى أنا والدليل هو أنا أعلق إذن أنا موجود.
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-39
2 - محمد الجمعة 05 يناير 2018 - 07:40
المرجو من الجمعبات اللبحت في حلول المشاكل الحقيقية لساكنة بدل الغو وااهو في امور لا تغني ولافاءدة منها
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32
3 - مغربي امازيغي الجمعة 05 يناير 2018 - 08:13
نعم نريدها عطلة مدفوعة الأجر لايمكن ان نحتفل بتاريخ النصارى ونترك تاريخنا الامازيغي المسلم
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17
4 - فاق الجمعة 05 يناير 2018 - 08:14
اهلا باقتراحكم وحول ترسيم اللهجة الأمازيغية في المدارس المغربية قاطبة لكن ما يحز في قلوب المواطن المغربي هو الاهتمام بلغة قد لا تتجاوز الحدود المغربية عوض النهوض ببلادنا كمغاربة بنشر لغات حية تمكننا من ركوب قاطرة الدولي العلمي .واعود إلى للتذكير أن تفيناغ تختلف حسب المناطق المغربية مما يصعب مصارها
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3
5 - marroqui الجمعة 05 يناير 2018 - 08:21
نحن مع التنوع الثقافي المغربي ومن ثم إن تعطى للامازيغية مكانتها اللائقة. ما أتمناه هو أن يتوجه الكل نحو بناء الوطن بكل تنوعه و الدفع في اتجاه التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. مالااتمناه هو أن تكون الأمازيغية مطية للمزايدة و الوصول الى مكاسب شخصية . لا شك أن ملك البلاد يعلم كل شيء و هو أمل كل المغاربة في كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى.
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-3
6 - Chaiba net الجمعة 05 يناير 2018 - 08:21
قلة الحياء السنة هجرية و ميلادية و الباقي خرافات و متاهات و عقد و مركبات نقص فكري الله يعفو عنا.
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-8
7 - ناقد الجمعة 05 يناير 2018 - 08:28
لم يسبق للمغاربة طوال تاريخهم المديد أن عرفوا ما يسميه البعض اليوم بالسنة الأمازيغية، فقد ظهر هذا الاسم أول ما ظهر مع المستعمر الفرنسي الذي كان من مصلحته أن يقيم نوعا من الميز بين المغاربة، بهدف تحقيق مشروعه المتمثل في التفرقة من أجل السيادة على الوطن وإدامة وجوده في المغرب. ولذلك عمل المؤرخون وعلماء الاجتماع الذين كانوا يشتغلون في تعاون وثيق مع الإدارة الاستعمارية على تغيير ما كان يسميه المغاربة، وسكان شمال إفريقيا عموما، بالسنة الفلاحية وأعطوه اسما جديدا هو التقويم البربري calendrier berbère Le، وهي التسمية ذاتها التي تحولت فيما بعد لتعطينا ما يسمى اليوم كذبا "السنة الأمازيغية".
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5
8 - brahim daoudi الجمعة 05 يناير 2018 - 08:30
نعم نريد عطلة في سنة الأمازيغية. ؟؟ كما جاءت في الدستور.
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-16
9 - احمد الجمعة 05 يناير 2018 - 09:06
13 يناير هو راس السنة الفلاحية ليس الا.ويسمى الحجوج بالدارجة.
ابحثوا عن اشياء اخرى لاثبات الهوية.
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13
10 - الورزازي الجمعة 05 يناير 2018 - 09:08
ندعو السيد "لحسن أمقران" للاطلاع على مقالة الأستاذ بجامعة الحسن الثاني رشيد الإدريسي حول حقيقة ما يسمى زورا و بهتانا بـ"السنة الأمازيغية" .
..
مقالة "السنة الأمازيغية "أكذوبة" .. تاريخ مزور وتسمية سياسية"
أنظر هسبريس نفسها .
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19
11 - المجاهرون الجمعة 05 يناير 2018 - 09:38
حينما يجاهر هدا برسالة الى الملك يدعوه فيها ان يسن عيدا للامازيغ عيدا وطنيا وهميا لا اساس له من الصحة كما تفضل ومشكورا الباحث المفكر السيد الادريسي في بحته بين قوصبين عن ( عيد راس السنة الامازيغية ) هاته السنة المزعومة التي هي مسالة وضعها المستعمر ولا زال اتباعه من الخونة والمستاجرين الماسونيين للنيل من سمعة هدا البلد وداك بالتفرقة والعنصرية بين افراد شعبه . فكل المغاربة من طنجة الى لكويرة لا يعرفو سوى عيدين لسنة هجرية وميلادية اما ما يدعيه هادا فانما هو خلق وسن بؤر مشاكل لا تعود على المجتمع الا بالتفرقة والعنصرية والكراهية...... انشري .
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12
12 - hicham الجمعة 05 يناير 2018 - 09:42
. اتقي الله ولا تعتدي . لم نسمع القط عن سنة امازيغية . فاطلب عيد أضحى كذلك على حساب السنة الأمازيغية ولا تستحي . لقد فتنت ، ارجع الى ربك ولا تفرق بين المسلمين . لنا دين واحد و رب واحد . واليه راجعون .
اللهم اهدينا والحمد لله .
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11
13 - ندا الجمعة 05 يناير 2018 - 10:12
اذن إلى متى السنة الصحراوية الحسانية. فالصحراويون ايضا لهم ثقافتهم وهويتهم.اللغة والفن الحساني دليل على ذلك. لا نريد دويلات وطواءف داخل المغرب. لا تخلطوا المطالب الاجتماعية والسياسية.
العالم كله يعرف موسى وعيسى ومحمد صلعم. ولكن لم نسمع إلا اليوم عن" شقرقن" هذا الذي سنحتفل به. الرجوع لله.
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9
14 - مغامر الجمعة 05 يناير 2018 - 10:14
وماذا سيستفيد المجتمع من رأس السنة الأمازيغية غير الرجوع بنا إلى الجاهلية الأولى فعندنا نحن المسلمين والحمد لله رأس السنة الهجرية التي تذكرنا بهجرة رسول الله صلى عليه وسلم خير البشر والتضحيات الجسام التي قدمها لنشر هذا الدين الحق منقذ البشرية من الظلمات إلى النور.
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12
15 - هشام الجمعة 05 يناير 2018 - 10:15
إلى من قال بأن التاريخ مزور،و من قال لك بأن التاريخ الهجري و الميلادي حقيقيين...ما يجب أن نعرفه هو أن الأمازيغ هم السكان الأولون في المغرب القديم.منذ 5000 سنة قبل الميلاد.لا يجب التعصب و التطرف فالاحتفال بالسنة الأمازيغية هو احتفال بالسنة الفلاحية.اي بالأرض...تحياتي لكل المغاربة.
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-9
16 - موراد الجمعة 05 يناير 2018 - 10:34
اش نعطيوهم تهوما عطلة وحد شوية يخرجو لينا البهائيون يقولو تهم عندهم سنة وعيد ادا نديرو سنة كله عطلة التعايش ولي عندو شي نزعة يخليها في حياتو وداخل بيتو كلام فارغ مامعنى أضافت اللهجة الأمازيغية مادا يستفيد منها الجيل هل تدرس بها العلوم او......عندنا لغتان رسميتان وتعليمنا في ورطة فمابلكم بإضافة لهجة لا تسمن ولا تغني عن نفسها شيء لأنك ادا تكلمت الأمازيغية ستجد 50/ منكلماتها عربية
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8
17 - أسكور الأمازيغي الجمعة 05 يناير 2018 - 10:38
نحن كذلك نريد السنة الدكالية وجيراننا عبدة سيطالبون فيما بعد بالسنة العبدية والمزابيون أيضا لهم الحق بالمطالبة بالسنة المزابية والثقافة الحسانية هي أيضا لها كامل الحق بالمطالبة بالسنة الحسانية والهلاليون أيضا سيطالبون حتما بالسنة الهلالية. أنا أمازيغي وبربري قح ولم أسمع يوما بأن جدي البربري كان يدور بخلده أن هناك سنة بربرية فلحد علمي وعلمه ليس هناك إلا السنة الهجرية للمسلمين والسنة الميلادية للنصارى. أما يناير وحكوزة فهذا موسم فلاحي مرتبط بالبرد والحرث ولا علاقة له بالسنة. لقد أصبح واضحا أن أصحاب دعوات السنة البربرية والحروف البربرية لهم أهداف أخطر وأبعد مما نتخيله وأن وراءهم جهات أجنبية أخرى تريد من خلالهم تغيير جغرافية وتاريخ المغرب وما توافق عليه المغاربة منذ آلاف السنين. فحذاري ثم حذاري من هذا النوع من الدعوات التي تخفي فتنة عظيمة وشرا للمغاربة في المستقبل
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17
18 - hafid zarouk الجمعة 05 يناير 2018 - 10:40
بالله عليكم ما الفائدة التي سنجنيها من هذا اﻻحتفال بهذه السنة ماذا استفاد اﻻبناء من تدريسهم لهذه اللهجة. لهجة ﻻ تسمن وﻻ تغني من جوع. يجب علينا ان نتطلع الى اﻻمام ﻻ ان نرجع الى الوراء. هؤﻻء الذين يدافعون عن اﻻمازيغية والله انهم يسترزقون بها فقط عن طريق انشاء جمعيات الثقافية وبالتالي اخد المساعدات سواء من الداخل او الخارج....كفاكم ضحكا على اﻻمازيغ او الشلوح او سواسة .
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9
19 - الناقد الجمعة 05 يناير 2018 - 10:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا نضحك على انفسنا بكثرة التفاهات، اعياد وما جاورها. المطلوب اهم من ذلك هناك اناس يموتون من البرد القارس والجوع في شتى الاماكن من مغربنا الحبيب، ما تريد ان تحتفل به اخي الكريم اجعله تبرعات وحفز المغاربة الاجلاء وما اكثرهم على التعاون عوض ان تفكر في الاحتفالات بالأعياد الزائدة وستكسب خيرات عظام من الله سبحانه وتعالى ولما ترى الفرحة على وجوه الناس اللذين افرحتهم ستكون احتفلت بماهو اعظم. هناك جمعيات الله يجازيهم بخير يعملون في الخفاء لا يفكرون الا في الاحتفال الا من اجل الذين ليست على وجوههم بسمة ويفرحونهم بما قسم الله. بالله عليك هل فكرت ولو هنيهة لما تكون معدتك مملوءة وغيرك لا يجد ما يسد به رمقه؟ قال نحتفل، نعم نحن نعتز بمغربتنا عرب او امازيغ او صحراويين، اما من حدتتا عن تاريخ الأمازيغ وعن هم سكان المغرب الاولون فهو مشكورا لكن العلم لما حدد بان بوجود الانسان القديم بجبل اغود بالمغرب 315 مليون سنة لم يحدد لنا هل هو عربي، امازيغي، او صحراوي.
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4
20 - حكيمة الجمعة 05 يناير 2018 - 10:59
سبحان الله هادو مابغاوش يحشموا كينعسوا بالنهار وكيسهروا بالليل ويضربوها بتبويقا حشيشية وكيبداوا يقبلوا على المشاكل والافكار الخاوية التي لا تنفع ولا تغني من جوع هما كيقلبوا على جوى منجل ...قاليك كيطالبوا الملك يسمح ليهم بالعطلة الأمازيغية....تسناوا ماعندكم وجه رفعتوا الراية المغربية؟؟؟؟؟ مادمتوا مارفعتوش عطيونا للتيقار احنا عياشة بصحتنا عاش الملك...وبقاو متحمو على الدبرةوحتة يسيل دمها وتمشيوا تونسوا داك الزفراوي ديالكم واعوانه
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5
21 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 11:16
هل من احد يقول لي ما هي فاءدة هذه اللغة على المستوى العلمي والاقتصادي؟ لقد بحثت ولن اجد شيءا. على حد علمي يجب ان نعلم اولادنا الانجليزية حتى ندفع ببلدنا الى الامام. للاسف الامازغية ضعيفة ومنحصرة في بلدين اوثلات. ارى ان الامازيغ يريدون فردها على جميع المغاربة. هل لهم القدرة (اقتصاديا وعلميا) ايضا ان يفردونها على اوروبا و امريكا واليابان والصين..
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4
22 - Amazigh الجمعة 05 يناير 2018 - 11:31
Ce que nous souhaitons c'est que sa majesté continue à signer des accords avec les pays arabes du golf pour lancer l'immigration des arabophone à leurs origines, nous nous voulons plus d'arabes au Maroc, comme nous souhaitons l'interdictions des associations
racistes arabes et aussi les parties politiques comme PJD et aladl wa lihssan, qui sont des incubateurs de terrorisme. tous pour la récupérations de de notre pays, vive TAMAZIGHT Vive la liberté.
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-1
23 - abdelmoula الجمعة 05 يناير 2018 - 11:38
تحليل منطقي يفترض من صاحبه الإقناع كونه قدم معلومات تاريخية يتوجب التدقيق فيها، من جانب آخر في آخر المقال أردف صاحبه علاقة المكون الأمازيغي مع عمقه العربي مع العلم أن العكس هو الصحيح. من جهة أخرى إن كان الهدف من دسترة الأمازيغية هو إغناء المشهد الثقافي المغربي فهذا اتجاه صحيح أما إن كان الهدف ترسيم خطوط أو إن صح القول حدود فكرية فهذا خطأ فادح ومهول ستنتج عنه أخطاء جسيمة. يجب أن ننطلق من فكرة أن المكونان الأمازيغي والعربي هما اختلاف فيه غنى وموزاييك تعطي المجتمع صلابة ومناعة، والكلام عن أشياء تنذر بشيء من التمييز هو هراء وسعي أمام أسباب التفرقة ولا يغني في شيء.
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-2
24 - dak الجمعة 05 يناير 2018 - 11:41
طاحت الإشتراكية
علقوا الامازيغية
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-4
25 - عبدو1 الجمعة 05 يناير 2018 - 11:51
جمعة مباركة للجميع . ارجو من القراء ان يفهموا جيدا بان الامازيغية فهي لهجة dialecte تختلف من منطقة لاخرى حيث السوسي والريفي والزموري والصحراوي .....الخ . لذا كمغربي امازيغي لست متفق مع اي احد ولا مع حتى الستور لنعتبر الامازيغية لغة . اخيرا لنهتم ونبحث عن مواضع اخرى تساهم في تنمية وطننا الحبيب من طنجة لكويرة ثقافيا واقتصديا واجتماعيا وكفاكم من التفاهات وشكرا لهيسبريس على النشر
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3
26 - عبدالله الجمعة 05 يناير 2018 - 12:05
هاذو راهم الأجيال التانية ديال مول الحانوت لي ما كنتيش تسمع حسو منين دخل الى المدينة ، ياكل في الحانوتة وينعس في الحانوتة، ها هما دارو لاباس على ضهر العروبي او شبعو خبز او بداو تا يخرجو كرونهوم .
قاطعو هاذ المصيبة الكحلة هاذو بغاو يخلقو الفتنة في البلاد من ترسيم اللغة الى راس السنة او الآتي الله اعلم الى ما يبداو يقطعو الرووس ديال العروبي بهاذ الحقد والعنصرية لي ولات فيهم.
نحن مغاربة مخلطين تحت علم واحد وشعارنا هو الله الوطن الملك او لي ما عجبو الحال او القتيلة ارض الاه واسعة يمشي لافغانستان .
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0
27 - امازيغي من الاطلس الجمعة 05 يناير 2018 - 12:06
الحروب لا تخاض في فصل الشتاء
اذا سلمنا بحدث انتصار شيشنق ،فالحروب على مر التاريخ لا تخاض في الشتاء لما تتطلبه من اعداد وتموين. واجتياز الاودية والانهار التي يرتفع منسوبها .......كما ان 13 يناير يصادف منزلة سعد الذابح التي يقال فيها " سعد الذابح لا وجوه تشابه ولا كلاب تنابح" لشدة البرد او ما يسمى الليالي . ونقول نحن في الاطلس المتوسط " الوحيد الذي يبرح مكانه في الليالي هو اللفت" " اوغا يتفغ انسانس غاس ثلفت".
إذا كانت بعض الاحداث لا يتم اجراؤها في فصل الشتاء كالزواج والحفلات والمواسم بل ومباريات كرة القدم من 22 لاعبا ،فمابالك بالحروب وما ادراك ما الحروب....
فاتح يناير ليس يوم عطلة مؤدى عنه .
-حسب المرسوم رقم 2/04/426 بتاريخ 29/12/2004 فإن فاتح يناير ليس يوم عطلة .
- اذا تم اقرار يوم 13 يناير عطلة و 11 يناير يوم عطلة سيصبح 12 يناير عطلة لأنه يوم جسر jour pont.
سيتطلب الامر كذلك اقرار ايام عطلة لباقي مكونات الشعب منها المكون العبري وباقي المكونات مثل ذكرى تغريبة بني هلال .......
يتبع
شكرا هسبريس
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-4
28 - Raddad rimini sud الجمعة 05 يناير 2018 - 12:13
لا وجود للسنة الامازيغية الميلادية والهجرية لن يجبرنا احد على تعلم والاحتفال بلغة لا يدركها حتى الزمرة القليلة من اصحابها مع من نتواصل بها مع الصينيين أو الفينيقيين انا شخصيا لدي موقف من الأمازيغ لأنهم يعرفون العربية جيدا وعندما يكون شخص عربي حر بينهم يتكلمون بلغتهم فيما بينهم وهده قمة الغباء لا لا لا للخرافات
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0
29 - أنا هنا قبل هجرة وينخ الجمعة 05 يناير 2018 - 12:15
الارض التي تمشون فوقها وتاكلون من طيباتها وتتناسلون عليها استوطن بعض سواحلها اجدادكم الفنيقيين (قبل الكلاديتور الرومان ) وتركوا بصماتهم ( تفناخ ) وجيناتهم (البشرة الشامية ) قرب (إيسافن ) الانهار وفي ضلال( تيدرارن) التلال وكان إسمها انذاك MAURÉTANIA وقد مارس أجدادكم التاجرة وتبادلوا السلع مع سكانها الأصليين MAURES الافارقة حذث هذا في أواخر الالفية الثانية قبل الميلاد .انتم الأن مواطنين مغاربة هاجرتم إلى هنا عبر مراحل .
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-2
30 - fatima الجمعة 05 يناير 2018 - 12:22
فالدارس لتاريخ الامازيغ يعرف جيدا انه شعب ولو خسر ألف معركة لا يستسلم، فبعد كل جراح يستيقظ من جديد ليواصل نفس المعركة. وهدا يعرف في الثقافة الامازيغية ب "تاغنانت"......azul
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2
31 - ماربا الجمعة 05 يناير 2018 - 12:23
من دفعكم إلى هذا. الذي يمولكم لذلك يريد زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد لأنه يريد خلق الطائفية. وهذه الطائفية ستخلق حربا داخلية بين جميع الطوائف. ليس هناك الامازيغ فقط هناك وتسوسيت وتريفيت والحسانية والدكالية والشمالية والجبلية ..أرأيتم. كم من طائفة واللائحة طويلة.
ارجعوا إلى كلام الله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وقوله أيضا " إن أكرمكم عند الله اتقاكم" فكلنا من آدم. وأدم من تراب. فالأرض لله. ابحثوا عن منازلكم في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.
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2
32 - بوتقموت الجمعة 05 يناير 2018 - 12:41
لماذا العرب عندهم مشاكل مع الجميع من اكراد.اتراك،امازيغ،اسرائيل،فرس،افارقة(دارفور)....ماذا حل بالعقل العربي لماذا هو متحجر يرفض الاخر ولو كان الاخر علئ حق.لولا البترول والغاز لكانوا يعيشون في القرون الوسطئ.يرفضون العلم،التسامح،التقدم،افكار جديدة يميلون الئ العبودية،الشعودة،القتل،التمييز ضد النسائ والاطفال.خلاصة هناك محورين:1- محور الخير
و هو عالم متحضر يتحرك يقبل التجديد اساسه الحرية ومحور الشر منغلق علئ نفسه يرفض النور اساسه الظلم والعبودية. لكن السوال المحير لماذا الاسلام لم يبدل منهم اي شيئ؟
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0
33 - امازيغي من الاطلس الجمعة 05 يناير 2018 - 13:42
ذكرى تغريبة بني هلال ،تغريبة الادارسة،تغريبة الاندلسيين،تغريبة الصحراويين من افريقيا.......
عندئذ ستتم المطالبة بمزيد من الاعياد كذكرى وقعة الاشراف تحت شعار " لا نريد الا الشورى " وشعار "كأن راسه زبيبة".....

التقويم امر وهمي
-التقويم امر وهمي لا يشكل هدفا في حد ذاته ففي حياتنا اليومية نتخذ تقويما بناء على احداث معينة كالزواج ،الحصول على شهادة معينة،على العمل .... فنقول مر على حدث كذا كذا سنوات مثلا .
التقويم الميلادي والهجري
-لماذا كذلك تخليد يوم حرب بدل يوم سلم ؟ مثل التقويم المسيحي شعارهم " اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر".وهو ما يرمز الى المحبة والسلام.
وكذلك بالنسبة للتاريخ الهجري للمسلمين الذي يمثل هجرة المستضعفين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق و الذي اتخذه عمر رضي الله عنه للتأريخ الهجري ،و لم يتخذ ذكرى معركة بدر المذكورة في القران ،والتي قال عنها حسان .
وبيوم بدر اذ يصد وجوههم جبريل حتى لوائنا ومحمد
وقيل انه افخر بيت قالته العرب.
شكرا هسبريس
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34 - انشري يا عزيزتي الجمعة 05 يناير 2018 - 13:42
وتسطيتو يا الأمازيغ وسيرو تكمشو نتوما ليبقيتو
دبا خاصنا عيد الأمازيغ و عيد الريف وعيد شياظمة بغيتو تقسمو المغرب غي بالقالب الله ينعل لمايحشم
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35 - محمد العربي الجمعة 05 يناير 2018 - 14:53
اسمها السنة الفلاحية و ليس السنة الأمازبغية ... و نعلو الشطان و باراكا من التخربيق
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