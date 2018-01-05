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كُتّاب وآراء
باحث يراسل الملك حول رأس السنة الأمازيغية
وجه الباحث والفاعل الأمازيغي، لحسن أمقران، إلى الملك محمد السادس برقية، توصلت هسبريس بنسخة منها، يلتمس فيها منه التدخل لإعلان رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 13 يناير من كل سنة، "عيدا رسميا على غرار السنتين الهجرية والميلادية".
وأضاف كاتب الرسالة أن الحكومة "خيبت كل الظنون في مضمار تنزيل الحماية الدستورية للأمازيغية"، مضيفا في كلامه الموجه إلى عاهل البلاد "أنتم الرجاء في إنصاف الأمازيغية وحماية رمزية تاريخها، الذي يشكل أساس شخصيتنا المغربية ودعامة رئيسة في هويتنا المنصوص عليها دستوريا".
وأضاف أمقران في رسالته أن التنصيص الدستوري على رسمية الأمازيغية "كان قرارا تاريخيا يوثق للحظة انتصار حقيقي للغة الأرض، وهي لغة مكفولة دستوريا لجميع المغاربة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
ابحثوا عن اشياء اخرى لاثبات الهوية.
..
مقالة "السنة الأمازيغية "أكذوبة" .. تاريخ مزور وتسمية سياسية"
أنظر هسبريس نفسها .
اللهم اهدينا والحمد لله .
العالم كله يعرف موسى وعيسى ومحمد صلعم. ولكن لم نسمع إلا اليوم عن" شقرقن" هذا الذي سنحتفل به. الرجوع لله.
racistes arabes et aussi les parties politiques comme PJD et aladl wa lihssan, qui sont des incubateurs de terrorisme. tous pour la récupérations de de notre pays, vive TAMAZIGHT Vive la liberté.
قاطعو هاذ المصيبة الكحلة هاذو بغاو يخلقو الفتنة في البلاد من ترسيم اللغة الى راس السنة او الآتي الله اعلم الى ما يبداو يقطعو الرووس ديال العروبي بهاذ الحقد والعنصرية لي ولات فيهم.
نحن مغاربة مخلطين تحت علم واحد وشعارنا هو الله الوطن الملك او لي ما عجبو الحال او القتيلة ارض الاه واسعة يمشي لافغانستان .
اذا سلمنا بحدث انتصار شيشنق ،فالحروب على مر التاريخ لا تخاض في الشتاء لما تتطلبه من اعداد وتموين. واجتياز الاودية والانهار التي يرتفع منسوبها .......كما ان 13 يناير يصادف منزلة سعد الذابح التي يقال فيها " سعد الذابح لا وجوه تشابه ولا كلاب تنابح" لشدة البرد او ما يسمى الليالي . ونقول نحن في الاطلس المتوسط " الوحيد الذي يبرح مكانه في الليالي هو اللفت" " اوغا يتفغ انسانس غاس ثلفت".
إذا كانت بعض الاحداث لا يتم اجراؤها في فصل الشتاء كالزواج والحفلات والمواسم بل ومباريات كرة القدم من 22 لاعبا ،فمابالك بالحروب وما ادراك ما الحروب....
فاتح يناير ليس يوم عطلة مؤدى عنه .
-حسب المرسوم رقم 2/04/426 بتاريخ 29/12/2004 فإن فاتح يناير ليس يوم عطلة .
- اذا تم اقرار يوم 13 يناير عطلة و 11 يناير يوم عطلة سيصبح 12 يناير عطلة لأنه يوم جسر jour pont.
سيتطلب الامر كذلك اقرار ايام عطلة لباقي مكونات الشعب منها المكون العبري وباقي المكونات مثل ذكرى تغريبة بني هلال .......
يتبع
شكرا هسبريس
ارجعوا إلى كلام الله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وقوله أيضا " إن أكرمكم عند الله اتقاكم" فكلنا من آدم. وأدم من تراب. فالأرض لله. ابحثوا عن منازلكم في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.
و هو عالم متحضر يتحرك يقبل التجديد اساسه الحرية ومحور الشر منغلق علئ نفسه يرفض النور اساسه الظلم والعبودية. لكن السوال المحير لماذا الاسلام لم يبدل منهم اي شيئ؟
عندئذ ستتم المطالبة بمزيد من الاعياد كذكرى وقعة الاشراف تحت شعار " لا نريد الا الشورى " وشعار "كأن راسه زبيبة".....
التقويم امر وهمي
-التقويم امر وهمي لا يشكل هدفا في حد ذاته ففي حياتنا اليومية نتخذ تقويما بناء على احداث معينة كالزواج ،الحصول على شهادة معينة،على العمل .... فنقول مر على حدث كذا كذا سنوات مثلا .
التقويم الميلادي والهجري
-لماذا كذلك تخليد يوم حرب بدل يوم سلم ؟ مثل التقويم المسيحي شعارهم " اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر".وهو ما يرمز الى المحبة والسلام.
وكذلك بالنسبة للتاريخ الهجري للمسلمين الذي يمثل هجرة المستضعفين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق و الذي اتخذه عمر رضي الله عنه للتأريخ الهجري ،و لم يتخذ ذكرى معركة بدر المذكورة في القران ،والتي قال عنها حسان .
وبيوم بدر اذ يصد وجوههم جبريل حتى لوائنا ومحمد
وقيل انه افخر بيت قالته العرب.
شكرا هسبريس
دبا خاصنا عيد الأمازيغ و عيد الريف وعيد شياظمة بغيتو تقسمو المغرب غي بالقالب الله ينعل لمايحشم