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الرئيسية | تمازيغت | رأس سنة إيمازيغن بزاكورة .. البحث عن حظ سعيد في نواة تمرة

رأس سنة إيمازيغن بزاكورة .. البحث عن حظ سعيد في نواة تمرة

رأس سنة إيمازيغن بزاكورة .. البحث عن حظ سعيد في نواة تمرة
محمد آيت حساين
السبت 13 يناير 2018 - 16:00

على غرار باقي مناطق المغرب وأرجاء أخرى من دول شمال إفريقيا، احتفلت ساكنة زاكورة الليلة الماضية برأس السنة الأمازيغية، "ايض سكاس 2968"، تعبيرا عن فرحتها بقدوم سنة جديدة يعم فيها المنطقة الخير والصحة وفق الآمال.

ويحظى "ايض سكاس"، أو رأس السنة الأمازيغية، لدى أمازيغ الجنوب الشرقي للمغرب بصفة عامة، وبإقليم زاكورة بصفة خاصة، بمكانة مهمة في ذاكرتهم، حيث تفضل فئة كبيرة من الساكنة إحياء هذه الليلة المعروفة بـ"ايض نناير"، لممارسة طقوس وتقاليد موروثة وعادات راسخة تعكس تشبثهم بالتراث الأمازيغي الغني.

ويعتبر شهر "يناير"، حسب المهتمين بالتراث الأمازيغي، مناسبة تؤرخ للمرور إلى العام الجديد بالنسبة إلى الأمازيغ، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، وفرصة للتلاقي بين الأقارب والأصدقاء في جو احتفالي أمازيغي شعبي، والتصالح بين القبائل المتنازعة والتضرع لله لينعم عليهم بموسم فلاحي جيد.

وبالعديد من المناطق بإقليم زاكورة يتم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، الذي يطلق عليه مسميات عديدة، ويعتبرونه عيدا تقليديا مرتبطا بالفلاحة مصدر عيش القبائل الأمازيغية بمنطقة الجنوب الشرقي عموما منذ القدم، والذي ترجع بداية الاحتفال به إلى 950 قبل الميلاد، حسب بعض المؤرخين.

نواة تمرة

ومن بين الطقوس الخاصة بالاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، الموروثة أبا عن جد من طرف الأمازيغ زاكورة، تحضير وجبة الكسكس في "ايض سكاس" التي يتم إعدادها بسبع خضر الذي يطلق عليها محليا بـ"سبع خضاري"، ويتم دس نواة تمرة داخل الطبق، ومن يعثر على النواة يعتبر لدى الأهل بكونه "اسعدي" أي محظوظ السنة على جميع المستويات، وكانوا في السابق يؤمنونه مفاتيح خزانة المأكل والأموال وكل ما يتم خزانته.

وما زالت ساكنة إقليم زاكورة تحتفظ على هذه العادة المتمثلة في تحضير وجبة الكسكس بسبع خضر والتي تضم نواة تمرة، حيث يتجمع الأهل على مائدة واحدة، في انتظار تقديم "قصعة" كسكس التي يأكل منها الجميع لما لذلك من رمزية على تماسك وترابط العلاقات الأسرية والاجتماعية للعائلات والتي لا تزال راسخة إلى حد الساعة، وكل من كان نصيبه نواة تمرة يتفاءل له بعام مليء بالمفاجآت السارة.

حكيمة صابر، ناشطة أمازيغية بزاكورة، أوضحت أن هذه الطقوس والعادات تمثل جزءا مهما من ذاكرة الأمازيغ بمختلف دول شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن جمعيات المجتمع المدني بالإقليم أصبحت تحتفل بهذه المناسبة في الفضاءات العمومية بعد أن تحول هذا الاحتفال الشعبي من العمق الأسري إلى العمق الجماعي؛ وذلك بتنظيم ندوات ثقافية وأمسيات فنية ولقاءات بين المنخرطين والمدعوين للمناقشة والتشاور في بعض الأمور الخاصة بهذه المناسبة، التي تحاول الحكومة تهميشها، بتعبير المتحدثة.

وشددت الناشطة ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، على أن السنة الأمازيغية التي تبدأ في 13 يناير من السنة الميلادية تعتبر مناسبة قديمة كانت تحتفل بها الشعوب الأمازيغية بدول شمال إفريقيا لارتباطها بالموسم الفلاحي، مستدركة بأن هذا اليوم الاحتفالي تمارس خلاله مجموعة من التقاليد والطقوس والعادات الراسخة في ذاكرة الأمازيغ منذ القدم إلى حدود اليوم.

التقويم والاحتفال

أحمد الجباري، رئيس جمعية تين هينان، المعروف بـ"سيفاوين"، ذكر أن التقويم الأمازيغي يعتبر من بين أقدم التقويمات التي استعملها الإنسان على مر العصور، إذ استعمله الأمازيغ منذ 2968 سنة.

وبخلاف التقويمين الميلادي والهجري، فإن التقويم الأمازيغي لم يكن مرتبطا بأي حدث ديني أو تعبدي بل كان مرتبطا بحدث تاريخي، مشيرا إلى أنه بعد انتصار الأمازيغ على الفراعنة دأبوا على الاحتفال كل سنة بهذا الانتصار.

وواصل المتحدث أن البعض ربطه بحدث اجتماعي له علاقة بالطبيعة والمناخ، مبرزا أن هذا اليوم يمثل فاصلا زمنيا ومناخيا بين فترتين، فترة البرد القارس وفترة الاعتدال. كما يعتبر البداية السنوية للأشغال الفلاحية، ومن هنا تسمية اليوم الأول من السنة الأمازيغية برأس السنة الفلاحية، يقول سيفاوين.

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن احتفال الأمازيغ برأس كل سنة يؤكد ارتباطهم بالأرض التي عشقوها دوما ويكرس فهمهم الخاص للحياة، إذ الملاحظ أن القاسم المشترك بين مختلف العادات والطقوس التي تقام خلال رأس السنة الجديدة هو ارتباطها بالأنشطة الفلاحية من زراعة وغرس للأشجار وتربية للماشية؛ وهو ما يعكس علاقة هذا اليوم بانطلاق الموسم الفلاحي، وحضور التبرك والاستبشار بموسم فلاحي جيد يجلب الخير والرخاء للجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - تمغربيت السبت 13 يناير 2018 - 16:08
سنة امازيغية سعيدة وكل عام ونحن بألف خير.. نتمنى الخير لمغربنا الحبيب ولشعب المغربي من طنجة الي الكويرة...
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34
2 - brahim daoudi السبت 13 يناير 2018 - 16:13
نحنُ أيظا. احتفلنا برأس السنة الأمازيغية الجديدة، الموروثة أبا عن جد من طرف الأمازيغ تالويييييييييييييين ، تحضير وجبة تكلت في "ايض سكاس" التي يتم إعدادها بزبدة الذي يطلق عليها محليا بـ"أمينو"، ويتم دس نواة تمرة داخل الطبق، ومن يعثر على النواة فقد سيؤدي محامهو. في عام الكامل.
سنة سعيدة 2968سنة
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25
3 - هشام كولميمة السبت 13 يناير 2018 - 16:14
كل سنة و الانسانية بخير...سنة إنسانية للجميع.اتمنى أن يسود السلام في كل بقاع العالم.تحية لكل شرفاء هذا الوطن الحبيب.
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29
4 - حاميدو السبت 13 يناير 2018 - 16:17
اللهم اجعلها سنة خير و بركة ويمن وأمن وأمان على بلدنا الحبيب وكل عام و مغربنا بالف الف خير و سنة سعيدة لأهلنا و اخواننا الامازيغ في المغرب.
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25
5 - ريفي أصيل السبت 13 يناير 2018 - 16:29
أتحدى أي أمازيغي أن يأتي بأول من بدأ بحساب هذه السنة المزعومة. أتحدى أن يأتي بمصدر موثوق يبين لنا كيف بدأت. أعتقد أنهم سيجدونها أيضا في نواة التمر.الجمعيات الأمازيغية أغلبها تدعمها جمعيات صهيونية وبعض أفرادها اعترف أنه يزور إسرائيل ويثني عليها.
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-13
6 - رمزية الاحتفال السبت 13 يناير 2018 - 16:35
يجب عدم اخراج الاحتفال بالسنة الأمازيغية من طابعها الفلكروري وتحميلها فوق ماتحتمل انها مناسبة وطنية شأنها شأن الاحتفالات المحلية والمهرجانات الجهوية .
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-7
7 - محق السبت 13 يناير 2018 - 16:38
لاحياة بدون امل ولا ا مل بدون حيا ة كما يقول المثل :( مااضيق العيش ******** لولا فسحة الامل ) فالاحتفال بهذه المناسبة مستحسن لما له من معاني الايخاء والتظامن سيرا علئ نهج اسلافنا الميامين الكرام .
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12
8 - امازيغ.. مقهور السبت 13 يناير 2018 - 16:50
سنة سعيدة و كل عام وانتم بألف خير. منذ الاستقلال إلى اليوم كنا ومازلنا نمني النفس كل عام ان يتحول المغرب الى بلاد يحقق فيه الجميع أمانيه وحقوقه كمواطن ازداد وترعرع في هذه الأرض الطيبة ولكن لا حياة لمن تنادي أصبح الكل يعرف كيف تدبر الأمور وكيف أصبحت ثروة البلاد في أيدي لا يمكن وصفها الا بكلمة الفساد والاستبداد مع ذلك نحن الموطنين نبحث عن السعادة في أعياد ميلاد تكاد تكون كل أسبوع من عيد ميلاد المسيح إلى رأس السنة الهجرية والميلادية واعياد ميمونة وعيد الفطر والاضحى وحثى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال أعياد شتى وأمنية الشعب المغربي لام تتحقق إلا وهيا. التعليم الكف للجميع الصحة للجميع و السكن للجميع أساسيات الحياة لكل مغربي أين نحن من هذا العام وكل عام وانتم بخير
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5
9 - Zahir السبت 13 يناير 2018 - 16:52
تحية الى كل الامازيغ وخاصة شيشناق و يوغرطا ويوبا و ماسينيسا و تاكفاريناس و سيفاكس و الكاهنة و فاطمة انسومر و طارق ابن زياد وووووو و المصادفة انهم كلهم امازيغ جزاءرين . تحيا الجزاءر اسكاس امكاس
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-3
10 - سنة سعيدة لكل الأمازيغيين السبت 13 يناير 2018 - 16:56
الأمازيغ يشكلون اكثر من نصف سكان المغرب ومن غير المعقول أن لا يُعترف لهم برأس السنة الأمازيغية، بل يجب الإعتراف بكل حقوقهم الهوياتية...
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13
11 - فؤاد السبت 13 يناير 2018 - 16:58
إلى رقم 5. الأخ ريفي أصيل

صدقت، فالسنة الأمازيغية ليست إلا أكذوبة، حقيقة ليس لكل ماقيل عنها أي حقيقة هي مجرد اختراع استعماري كان الغرض منه ضرب العرب بالأمازيغ في المغرب وغيره من دول شمال افريقيا. انطلت حيلة الاستعمار عليهم فصدقوها.
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-11
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