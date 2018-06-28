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الرئيسية | تمازيغت | الصيغة النهائية لقانون ترسيم الأمازيغية تثير توجُّس فعاليات مدنية

الصيغة النهائية لقانون ترسيم الأمازيغية تثير توجُّس فعاليات مدنية

الصيغة النهائية لقانون ترسيم الأمازيغية تثير توجُّس فعاليات مدنية
هسبريس من الرباط
الخميس 28 يونيو 2018 - 16:00

مع انتهاء أجل وضع آخر التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يوم 22 يونيو الجاري، تتنامى المخاوف وسط الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية بشأن الصيغة النهائية التي سيخرج بها هذا القانون.

وينبع التخوف الأساس للفعاليات الأمازيغية من عدم إيلاء الأمازيغية المكانة التي وضعها فيها دستور 2011، باعتبارها لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، والاكتفاء بجعلها لغة للتواصل فقط.

وكانت عدد من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رفعت مذكرات ضمّت مجموعة من النقط التي تطالب بتعديلها في نصّ مشروع القانون التنظيمي، وهي المطالب التي يخشى ألّا تأخذها الفرق البرلمانية بعين الاعتبار، خاصّة أنَّ الفريق البرلماني الذي تبنّاها جملة وتفصيلا هو فريق الأصالة والمعاصرة.

وتثير الفعاليات الأمازيغية علامات استفهام حول سبب تأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رغم أنهما صنّفا في الرتبة الرابعة، ضمن مشاريع القوانين التنظيمية ذات الأولوية، في الولاية التشريعية السابقة.

ولم تتمّْ إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، إلا عشية انتهاء ولايتها، أي يوم 6 أكتوبر 2016، وهو تأخر اعتبره أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات، "غير مبرّر"، لافتا إلى أنَّ مشروع القانون حتى بعد إحالته على البرلمان "تعاملت معه الفرق النيابية بنوع من التماطل".

ويعوَّل على القانون التنظيمي رقم 26.16 أن يكون عنصر دفع لتفعيل ما جاء به دستور المملكة، والذي نصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية؛ لكنّ الفعاليات الأمازيغية تتخوّف ألا يكون نصُّ مشروع القانون التنظيمي الذي اجتاز مرحلة المناقشة العامة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد المصادقة عليه في البرلمان، في مستوى النص الدستوري.

هذا التخوّف يعكسه أحمد عصيد بقوله: "هناك برلمانيون يتدخّلون أثناء مناقشة المشروع بدون احترام للمكتسبات التي تحققت للأمازيغية، وكأنّ لسان حالهم يقول: الأمازيغية لا تستحق قانونا تنظيميا في مستوى ما جاء به الدستور؛ وهذا يدلُّ على جمود إيديولوجي وعدم متابعة عدد من البرلمانيين لملف الأمازيغية واستيعابهم له".

واستطرد عصيد: "هناك برلمانيون لا يعتبرون موضوع الأمازيغية ذا أهمية، رغم أنّ الأمر يتعلق بلغة رسمية، وهذا معناه أننا غيّرنا القانون ولم نغيّر العقليات، كما حصل في ملف المرأة؛ لهذا لازالت الأمازيغية تتعرض للعنف الرمزي والتبخيس والتمييز"، وزاد: "القانون التنظيمي المرتقب إذا لم يتمّ تضمينه مقترحات الجمعيات الأمازيغية سنعتبره غير دستوري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - راس الطارو الخميس 28 يونيو 2018 - 16:07
اللهجة الامازيغية جزء لا يتجزأ من النسيج الثقافي المغربي ومن أجل هذا نناشد كل المثقفين الاحرار ان يقدرونها تقديرا .
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-5
2 - أمازيغي غاضب الخميس 28 يونيو 2018 - 16:16
لا تزال الدولة المغربية تتصدق على الشعب الأمازيغي بالفتات، إلى متى ستستمر هذه الحرب الثقافية و الهوياتية التي تمارسها دولة المؤسسات في المغرب على الشعب الأمازيغي؟؟
نريد أن نحيا لا أن نعيش و نحلم بالحياة...
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-4
3 - لغتي الخميس 28 يونيو 2018 - 16:17
لغتي هي الأمازغية و العربية,ليس هناك أمازيغي حر لا يريد لغته, و من يقدس العربية فهي لغة كباقي اللغات.
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1
4 - متابع الخميس 28 يونيو 2018 - 16:18
لا يجب أن نستغرب من أي قرار حكومي بعد اليوم فقد أبانو على كراهيتهم لهاذا الوطن و مكتسباته.
20# بززززززاف
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-3
5 - أين الامانة العلمية؟ الخميس 28 يونيو 2018 - 16:30
أغلب المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تعتبر نقلا حرفيا للمسودة التي سبق للناشط الامازيغي المرحوم الحسين الملكي أن تقدم بها والتي سبق أن عرضها هذا الاخير على الجمعيات الامازيغية وبعض الاحزاب السياسية ....مجرد المقارنة توضح ذلك
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6 - مواطن الخميس 28 يونيو 2018 - 16:33
مشكل الامازيغية انها منبودة حتئ من اهلها فكيف يمكنها ان تكون محبوبة من غيرهم : ( وكما يقول المثل ) : ( ماحك جلدك ........................غير ظفرك ) .
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7 - مواطن مغربي الخميس 28 يونيو 2018 - 16:36
لماذا يكره المتشددون الأمازيغ اللغة العربية..أليست هي لغة القرآن..اليست هي اقدم اللغات..لماذا تريدون الأمازغية لغة رسمية في التعليم..حتى ولو كانت هي الاولى فالفرنسية هي المهيمنة لانها مفتاح الشغل ولغة جميع الادارات الحكوميه والعمومية والخاصة..
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3
8 - شلح العز الخميس 28 يونيو 2018 - 16:44
هل لليهود أن يقبلو في "إسرائيل" لغة غير العبرية؟ لا و ألف لا، بل من لا يتحدث العبرية هناك من اليهود يتعرض لمضايقات لفظية قاسية، سواء كان أوروبيا أو مغاربيا أو فلاشيا... إذن نحن كذالك المسلمين لن نرضى غير لغة القرآن و الجنة كلغة رسمية ، أما المؤمرات الصهيونية الغبية التي معروف من ورائها فلتذهب للجحيم مع أصحابها أصحاب الوجوه البشعة يااااع ؛)
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9 - Mustapha الخميس 28 يونيو 2018 - 16:45
الى الاخوان الأمازيغ، هل تريدون ان تحنقزوا بلغتكم على حساب اللغة العربية بدون علم او فكر ، اذا اردتم فافتحوا اذاعاتهم باللغة البربرية او مدارسكم بالتعليم البربري فقط ومن أراد ان يتفرج على رداءة إذاعتكم او تعطل لغتكم فله ذلك ، اما ان تفرضوا لغة قد شبعت موتا واهلها متخلفون بدون فكر او فن او علم او اي شيء يجلب الناس الى لغتكم فهذا لن يتأتى لكم ولا ينبغي له ان يكون كذلك، وانا هنا اتحدث عن لغة البربر ، اما ماسموه بالأمازيغ فلا اعترف به ابدا ، لانه اسم صنعه المرضى النفسيون من البربر ، وهذا ان ذُل على شيء فانما يذل على تفاهة المرضى من البربر.
مع تحياتي العربية
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