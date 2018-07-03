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الرئيسية | تمازيغت | "أمازيغ البيضاء" يتهمون اليسار بالاستغلال السياسي لـ"مسيرة الريف"

"أمازيغ البيضاء" يتهمون اليسار بالاستغلال السياسي لـ"مسيرة الريف"

"أمازيغ البيضاء" يتهمون اليسار بالاستغلال السياسي لـ"مسيرة الريف"
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:00

التَحَقَتْ الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء بركب المُقاَطِعِينَ للمسيرة الوطنية المنددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، بعد أن أعلنت عدم "تلقيها أية دعوة للتنسيق في التحضير والمشاركة في مسيرة 08 يوليوز القادم، في سابقة لاحتكار العمل النضالي في الساحة وسعيا للركوب السياسي على مآسي المعتقلين وعائلاتهم".

بيان الحركة الأمازيغية في العاصمة الاقتصادية للمملكة أضاف أن "كافة المعتقلين السياسيين لحراك الريف حرصوا خلال هذه الظرفية على توجيه رسائل واضحة إلى الشعب المغربي للعمل على تضافر الجهود ورَصِّ الصف في سبيل الدفاع عن مشروعية نضالهم وحقهم في الحرية وضمان تحقيق المطالب"، معتبرا أن "مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، ولجنة دعم المعتقلين السياسيين لحراك الريف، هما التنظيمين الشرعيين المُخولين لتدارس وإقرار الخطوات النضالية المشتركة للدفاع عن قضية حراك الريف وباقي القضايا الوطنية المتفق عليها".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحركة تَسْتَحْضِرُ مواقف الحراك من الأحزاب السياسية وانتهازيتها في الاستغلال السياسوي للقضايا الإنسانية والاجتماعية لشعبنا المغربي، وتصنيفها كدكاكين سياسية"، مستنكرا "محاولة حصر التنظيم الديمقراطي ببلادنا في إيديولوجية ولون سياسي واحد دون باقي الأطراف".

وفي هذا الصدد، قال سمير واعلي، عضو حركة "توادا ن إيمازيغن"، إن "الحركة الأمازيغية فاعل أساسي داخل الحركات الاحتجاجية الشعبية المساندة لحراك الريف في مختلف المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، وكانت تؤسس لنقاش جماعي للخروج بمسيرة وطنية مُنددة بالأحكام، لتُفاجأ بإقصائها من المسيرة بعد صدور البلاغ الداعي إليها".

وأضاف واعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قرار الدعوة إلى هذه المسيرة اتُّخِذَ دون الاستشارة مع الحركة الأمازيغية وجماعة العدل والاحسان التي قاطعت بدورها هذه المسيرة"، معتبرا أن "قرار المقاطعة طبيعي في ظل إقصاء مكونات أساسية".

وأورد الناشط الأمازيغي نفسه أن "ما حدث من استفراد بالقرار لا يعدو أن يكون ركوبا سياسيا على معاناة المعتقلين وأسرهم"، رافضا ما أسماه "محاولة احتكار النضال من طرف قوى إيديولوجية معينة لا تريد إشراك الأطراف الأخرى في المقررات"، وفق تعبيره.

وزاد واعلي: "عدم إشراك جميع الفاعلين دليل ضمني على رغبة الداعين إلى المسيرة في امتصاص الغضب والتنفيس عن قضية المعتقلين السياسيين لحراك الريف"، مؤكدا أن الحركة الأمازيغية أعطت موقفها السياسي الوطني من المسيرة، وَسَتَخْرُجُ بأشكال احتجاجية أخرى في مختلف المدن المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Ahrar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:10
Nous avons besoin de sensibilisation, de science et de responsabilité avant la liberté d'expression
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3
2 - ديما laمغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:11
ها اللي قالت الشوافة. كاين شي ناس بداو الحملة الانتخابية بكري
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20
3 - وطنى يا وطنى الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:13
مبدءيا اليسار الدى يعتمد على قناعات تتناقض جدريا مع حركات عنصرية شوفينية كالحركات الامازيغية لدا فاي تخالف بينهما سيكون مصيره الزوال باعتبار ان اليسار يدعوا الى مبادىء اكثر تحررا وديمقراطية وانسانية من ثلك الحركات القاءمة على نبد الاخر ونشر الكراهية والتغنى بالعنصرية واقصاء المكون العربي الاساسي والمنغلقة على نفسها الى حد السادية والنرجسية والمرض النفسي الميؤوس من شفاءه كما ان سبب داتية ونرجسية خطابها هو الدى تسبب فى هده الاحكام سواء من خلال معاداة الوطن او العلم او الدين اوالمقدسات اووو
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1
4 - الدحماني الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:16
العدل والاحسان والحركة الامازيغية ممكن ان تخرجوا في مكان اخر وفي يوم اخر.
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8
5 - عرب ونفتخر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:17
المظاهرة ستقام في الدارالبيضاء،فالامر يهمنا نحن البيضاويين بدرجة اولى،ونحن في غالبيتنا مساندين لمطالب اخواننا في الريف خاصة الاجتماعية والصحية.ونحن البيضاويين عرب من الشاوية،اما الجمعيات المتمزغة،فلا دخل لها،وليست هي من تقرر،ويا ليث تهتم بأمور الدواوير والادشرة في الجبال والمرتفعات.
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-9
6 - منير التولالي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:19
أرى أن هذا الملف يجب أن يطوى بعفو ملكي .
لأن تداعياته لن تكون محمودة .
خاصة و أن ذاكرة القضاء المغربي لا وجود فيها لمحاكمات طالت المفسدين الكبار .
و لكم في محمكة العدل الخاصة التي ألغيت عبرة و مثل .
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5
7 - Hooollandddddddssss الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:19
البربر لا يجنون من ما يقولوت ويفعلون الا الحقذ من باقي المعاربة الافارقة لان المغرب بلد افريقي خالصصصص
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-6
8 - 21-07-2018 barcelona الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:21
لا للتهدئة ولا للاستسلام بدون اطلاق سراح كافة المحتجزين.
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9 - ali الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:23
عن اي حركة بربرية تتكلومون واي تمتيلية لها في البيضاء فكما ! لاتواجد لهاته الكائنات في مدينة كل المغاربة و وماخروجهم الا محاولة فرض هادا المشهد في المدينة المليونية وهو جزء من مخط مدروس ليقال بان الابربر منتشرون في كل شبر وهادا اكبر تغليط لراي العام فتلك الوقفات لا تتعدى 30فردا واغلبهم مامرون وماجورون من طرف دعاة التفرقة والعرقية متناسين المكون الاكتر وهم العرب وكفا لعبا بالنار فلن تحرق الا من يحاول اشعالها .
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10 - حمادي البالة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:24
فاش كاطيح البقرة كيكتارو الجناوة ،متل شعبي في صميم هدا الحدث واحد هدر على المعقول وواحد باغي ياكل الخبز موراه ،الحركة الامازيغية الليفيها عصيد لا تعدو ان تكون مصخرة من طرف طرف الا لخلق الاختلاف وإضفاء الشرعية لان السي عصيد نضاله ذهب ضد الانبياء والرسل وكأن الرسل هم من أفسدوا عدلنا ونهبوا ثروتنا واستعبدوا وأجهلوا ابناءنا...السي الزفزافي كان صرييييح ووصلاتكم الصراحة وفات لههيييبه ،،،اما نتوما نظموا مسيرة ولا ليبغتو تخصصكم هو المسيرات والمسرحيات مع المخزن،شكون اللي سبق فيكم واش نتوما ولا الحراك ؟؟؟؟شكون اللي كايتحاكم واش نتوما ولا الحراك، فهم يا الفاهم هههه،اوا نوضو المسيراتتت. ههه
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11 - واحد من الناس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:25
للاسف لا زال المغرب يلزمه الوقت ليتخلص من العياشة حتى تتغير أحواله للأفضل ملايين المغاربة تعيش "نكبة" الفقر والهشاشة والتهميش. أتذكر "عياش" رحمه لله كان معروف باسم مول الدلاعة على يوتيوب كان يشتم في أهل الريف ومطالبهم المشروعة إلى أن أعطاه الله درسا في الحياة. مرض الرجل بسرطان القولون الذي يعالج بنسبة عالية في الدول المتقدمة. فذاق المرحوم ما يعانيه المرضى الفقراء في هذا الوطن عذاب البعد وعذاب الاداء وغيرها. خرج قبل مماته لطلب السماح من ابناء الريف حيث انه اقتنع انهم كانوا يدافعون عنه وعلى جميع المناطق المنكوبة. هذه هي نكبتنا جميعا. الحرية للمعتقلين.
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12 - ولد حميدو الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:25
و هل المغرب رخص لأحزاب علي بابا و الأربعين حرامي و منظمات سبعة رهط و الجماعة مقابلها عيوش و العياشة و المقاطعون فكل هدا في صالح الدولة
برافو المخزن تركهم يتصارعون و تراجع للوراء
و عندما يتفاهم المغاربة فاعلم بأن البغلة ولدت
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5
13 - mowatine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:25
مع الاسف هناك جهات تستغل ملف الحسيمة لإسترزاق السياسي و المادي و ليسا دفعا عن المعتقلين .
بعض نشطاء الخارج استغلو الملف لاسترزاق المادي و الحصول على الامتيازات في المهجر .
بعض المنظمات الحقوقية استغلت الملف للحصول على التمويل من الخارج .
بعض القوى الحزبية استغلت الملف من اجل الحصول على اصوات و مناصرين جدد .
صراحة اتعجب لهؤلاء الذين يسترزقون بمآسي المعتقلين و الوطن من اجل مآرب سياسية و مادية .
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14 - حديدان الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:30
مبدئيا ،لا يمكن لحزب يساري الإنسجام مع حزب او اي تنظيم مبني على العنصرية
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15 - محمد لمسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:30
بوصفي عربي معقلي قحطاني من منطقة زعير العربية، أدعو لتكوين فيدرالية للمغاربة العرب الأقحاح، ضد هذه العنصرية الشلحية الممزغانية، ونحن كثر ولله الحمد، من ولاد دليم في الداخلة إلى بني مكيل في وجدة، واللي بغا نقلبوها ... مرحبا
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16 - حسن التادلي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:31
سواء شاركتم ا و لم تشاركوا النتيجة ستظل واحدة .... القضاء قال كلمته...وعلى من لا تعجبه الاحكام ان يلجا الى الطرق القانونية للطعن فيها....اما هذا الهراء السياسي من تنديدات و مسيرات و تصريحات فهي كلها تقوض دولة الحق و القانون .... فاذا كنا نطالب باستقلالية القضاء ثم نطالب الدولة للتدخل في القضاء لتخفيف احكامه ...فهذه كارثة....
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17 - الوطن قبل كل قزم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:38
المغرب المغرب المغرب واحد
شعبا و وطنا من طنجة إلى الكويرة
ولو كره أعداء المغرب
ولو كره الاقزام والبعوض
ومن باعوا وخانوا الوطن
وفروا من الوطن
وكان الوطن أشرف منهم
و حتى تراب المغرب لم يرض بهم


ما هي القيمة المضافة للبشرية من العنصرية القبلية
البربرية
إلا كره الآخر
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18 - من المغرب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:41
اش هذا الافتراء امازيغ البيضاء هههه.والله ضحكو على الشعب .شحال كاين من امازيغ في المغرب عدد اليهود اكبر منهم غدا سوف تطالب باللغة اليهودية والدولة اليهودية في المغرب
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