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الرئيسية | تمازيغت | مقاطعة مسيرة "معتقلي الريف" توتر العلاقات وسط الحركة الأمازيغية

مقاطعة مسيرة "معتقلي الريف" توتر العلاقات وسط الحركة الأمازيغية

مقاطعة مسيرة "معتقلي الريف" توتر العلاقات وسط الحركة الأمازيغية
هسبريس – نورالدين إكجان
الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:10

تَعِيشُ فَضَاءَاتُ السِجَالِ بَينَ التَلاوينِ التنظيمية المُشَكِّلَةِ لنَسِيجِ الحركة الأمَازيغية على وقع نِقاشات حادة بين مختلف الفرقاء، بعد تباين المواقف من المشاركة في مسيرة اليوم الأحد الداعمة لمعتقلي حراك الريف، التي اعتبرها البعض "ركوبا على نضالات الريفيين ومعاناة أسرهم، بسبب عدم إشراك جميع الفاعلين في التحضير لها".

ولم تَتَوَانَ العَدِيدُ من التنظيمات الأمَازيغية في إعلانها مقاطعة المسيرة، في حين أعلن مشروع حزب تامونت للحريات مشاركته، ليجُرَّ عليه اتهامات بـ"موالاة اليسار" والتخلي عن "الوحدة الرمزية التي كانت تجمع الحركة الأمازيغية".

في المقابل، يَعْتبرُ التنظيم الحزبي الأمازيغي أن المشاركة في المسيرة "أكبر من المزايدات التنظيمية، بحكم أن المعتقلين بدورهم ناشدوا عموم أطياف الشعب المغربي الحضور بكثافة في المسيرة"، التي شهدت صباح اليوم إنزالا لمختلف الفاعلين، تتقدمهم فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي والمركزيات النقابية.

وفي هذا الصدد، أوضح علي وجيل، منسق جهة الرباط سلا القنيطرة لحزب تامونت للحريات، أن "الحزب يَعْتَبِرُ الموقف السياسي السليم علاقة بالحراك الشعبي هو التَواجد بداخله، لأن فضاءه هو الشارع وموضوعه هو حراك الريف، المرتبط في جزئ كبير منه بالحركة الأمازيغية بمختلف تنظيماتها الوطنية والجهوية والمحلية".

وأضاف وجيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشاركة جاءت انسجاما مع مرجعية تامونت المرتبطة بقيم الحرية والكرامة والعدالة، وآلام وهموم الشعب المغربي، وحقوقه السياسية والهوياتية والاقتصادية والثقافية، وكذا استجابة لنداء المعتقلين وعائلاتهم".

وأردف الفاعل السياسي أن "مشروع تامونت يَخْتَلِفُ جذريا مع اليسار المغربي العربي واليمين المغربي العربي، والسلفية المغربية العربية في مشروعها الأحادي الشمولي الإقصائي والتهميشي، فيما يتعلق بالهوية الجماعية للمغرب".

وزاد: "إذا كنا سنُقَاطع المسيرات الشعبية التي تُنظم في الشارع العمومي بسبب الإقصاء والتهميش المُمَنْهَج من قبلهم، فالأولى مُقَاطَعَتُهُمْ في لجان الحراك الشعبي وخارجها، وكلما دعوا إلى التنسيق والاعتماد كليا على الذات، عوض مقاطعة الشارع العمومي المتاح".

في المقابل، اعتبر موحا الحسناوي، منسق التنظيمات الأمازيغية في مبادرة الحراك الشعبي بالبيضاء، أن "المسيرة مشبوهة وتسعى إلى احتكار العمل النضالي وإخراجه من سياقه الشعبي الذي انضبط له الشعب منذ بداية الحراك"، مُردفا أن "المسيرة تسعى إلى الركوب السياسي على مآسي المعتقلين وعائلاتهم، في ظرفية حرص خلالها كل المعتقلين على توجيه رسائل واضحة إلى الشعب المغربي".

وأضاف الحسناوي، في تصريح لهسبريس، أن "اليسار بدعوته الأحادية يُحَاول فرض سياسة الأمر الواقع على الحركة الأمازيغية وجماعة العدل والإحسان، وهما تياران لهما وزنهما المحترم في الشارع المغربي"، معتبرا تصريح منيب بخصوص وجود تنظيمات أمازيغية "استمرارا لاجترار إرهاصات الفكر العنصري الأحادي الذي يُعرف به اليسار العروبي ببلادنا منذ تأسيسه".

وأكد المتحدث أن "الأمازيغ اليوم بمُقَاطَعتهم لهذه المسيرة قدموا جوابا واضحا لمنيب واليسار"، موضحا أن "النقاش المفتعل حول المشاركة الأمازيغية في المسيرة لم يكن سوى مع تيار صغير داخل اللجنة التحضيرية لحزب تامونت التي قررت دعوة الحركة الأمازيغية إلى المشاركة، وجاءها الجواب واضحا من خلال تصريحات الفاعلين في الساحة الأمازيغية برفضهم وصاية هذه اللجنة على قراراتهم".

وختم الحسناوي تصريحه بكون "الموقف الأمازيغي أبان مجددا عن نضجه ورفضه لتلونات الأحزاب السياسية وانتهازيها في الاستغلال السياسوي للقضايا الإنسانية والاجتماعية لشعبنا المغربي، وأبان بوضوح أن الحراك لم يصفهَا عبثا بالدكاكين السياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mowatine الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:18
مسيرة لاسترزاق السياسي على حساب معانات المعتقلين و اسرهم و الوطن .
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24
2 - ما علاقة هذا بهذا الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:22
مقاطعة المطالبة بالحقوق و العدالة ليس له أي معنى فهو في صالح الفساد و المفسدين و كان الحق و الكرامة غادي طيح بيهوم الشتا ما منطقكم لا أفهم ضروري اقحام هاته النعرات العرقية الفارغة نعرف اننا كلنا شمال افريقيين و بعد ما دخل هذا في مسيرة للمطالبة بالعدل ..
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23
3 - شد ليا نقطع ليك الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:30
هاد المسيرة اصلا مخصهاش تكون .الحكم استانف .انتظروا .وطلب العفو واطلاق السراح .لن يكون بهذا التجمهر الذي يختلط فيه الحابل بالنابل ...وشغلكم هذاك .
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-14
4 - MissouriSlaymen الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:30
كيف تطالبون باستقلالية القضاء ثم تطعنون فيه وتخرجون بتصريحات ليس لكم الحق فيها بخصوص معتقلي الريف ... أنتم تريدون الفوضى في هذا البلد السعيد ... لا تهمكم إلا الانتخابات ... قمة الانتهازية وأنتم وجميع الأحزاب الأخرى بيساركم ويمينكم تركبون على موجة الريف ... تستنكرون الأحكام ، علما أنه حكم قضاء مستقل ويستوفي جميع الشروط القانونية ... أضف الى ذلك الأشرطة التي توثق للجرائم التي ارتكبها المعتقلون ضد رجال الأمن ... ولا أحد منكم تحدث عن رجال الأمن ضحايا أحداث الريف ... حرقت منازلهم وحتى رجال الاطفاء منعوا من الوصول الى مساكن رجال الأمن التي تحرق من طرف المجرمين الانفصاليين ... أهذه هي الوطنية التي تتبجحون بها
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-3
5 - تامسنا النور 1 .2 الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:31
اظن الاءان على جميع الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني الاءنكباب على نهاية مشكل معتقلي الراي العام ودالك باءصدار عفو عام وشامل للجميع المعتقلين فهناك امور تنتظرنا للتوجه الى المستقبل ومحاربة الفساد واشياء اخرى وجمع لحمة المغاربة فااهلينا في الحسيمة تنظر التدخل الملكي لاءنهاء المشكل من جدوره
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5
6 - علي ناصر الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:35
مع الأسف لا زال البعض يُؤْمِن بالفكر الراديكالي اليساري الذي يعارض كل شيء ولا يقدم اَي حل، نسوا انهم في القرن 21 وافكار القرون الماضية تجاوزها الزمن ، والدعوة الى التظاهر احتقار لمؤسسة وطنية اسمها العدالة، عِوَض الدفاع عن المعتقلين بالطرق القانونية يلجؤون الى الضغط وهي طريقة ستالينية
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5
7 - كريستوفر داي الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:38
اليوم هو يوم الفخر للمثليين ويسمى بكريستوفر داي : ذلك المثلي الذي تم الإعتداء عليه في نيويورك سنة 1969 , حيث خرجت اول مظاهرة للمثليين في العالم , وهم يحملون نفس الألوان , اي لون قوس قزح ..هذا مجرد رأي وليس للتجريح , وأكبر مسيرة خرجت اليوم في كولونيا الألمانية
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0
8 - ولد حميدو الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:41
يجب فصل الدين و القبلية عن السياسة فرواندا عاشت أخطر حرب أهلية قبلية و بعدها اجتمعوا و اتفقوا على نسيان الماضي و البداية من جديد و الآن تجد رواندي يعمل في الحقل مع قاتل ابيه أو رواندية متزوجة من قاتل اخيها كان شيئا لم يقع و الآن فرواندا عندها احسن معدل نمو في أفريقيا
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6
9 - kader الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:42
هل هته المسيرات شكل من أشكال النضال أم أنها فقط فرصة لبعض الأشخاص للظهور والركوب على الموج . كما أنها متنفس لكل من بداخله هم سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . كم من نجاحات حققتها المسيرات حيث أن عددها تضاعف عشرات المرات وبقيت دار لقمان على حالها المعطلون،الممرضون.المعلمون .المعاقون قضايا فلسطين و القدس.معتقلوا الريف ....
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5
10 - TAIB الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:43
هذه الحركات التي تدعي انها أمازيغية لا تمثل الا نزعة فوضاوية فاتها القطار
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10
11 - برجوق البلولي الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:46
البيضاويون يرفضون مسيرة الريف لأنها نظمت من طرف أناس همهم الوحيد هو الركوب على ماسي البعض واستغلال أحكام الريف كعلامة تجارية للمصالح الشخصية والفءوية.. مسيرة اليوم الأحد جاءت ضد الأحكام الصادرة في حق الزفزافي وجماعته الأحكام التي سماها البعض قاسية.. دون سند قانوني ودون مناقشة موضوع المتابعة ... ليعلم دعاة المسيرات أن القضاء فوق الجميع وان من له تعقيب أو رد فعل عن الأحكام أن يهتدي إلى مؤازرة المدانين في طور الإستئناف.. وكفى .. اما أن تدعو جماعات إلى مسيرة في البيضاء فيعد في نظري المتواضع أمر غير مقبول .. كما أن شعور المغاربة بالغبن لما رأوا رايات الأمازيغ مرفوعة وصور متهمين مدانين من طرف العدالة وشعارات تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الريف كاننا نعيش في غابة وليس في دولة مؤسسات لها هيبتها.. وشعروا بمرارة أكثر لما لم يرفع المنظمون العلم الوطني المغربي وسط مدينة المقاومة والشهداء... انشري هيسبريس وشكرا....

كوب
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7
12 - lilian الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:49
puisque les autorités ont autorisé cette manifestation, donc on est dans un pays démocratique.
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11
13 - غيور يللحظ الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:57
الحركات البربرية حركات شوفينية حاقدة لكل اطياف الشعب من اليسار الى اليمين كما ان كل من ليس مع هده الحركلت تعتبره ضدها ديدنها الحقد والكراهية والعنصرية العرب يمدون لهم اياديهم البيضاء فيقابلونها بالصد والغل والرفض هم با يتقنون الا الحقد والبغض تفو على جهلة و متخلفين
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0
14 - وعزيز الأحد 08 يوليوز 2018 - 23:59
متى أسس حزب تامونت الحريات ؟
و من أسسه ؟
و من يرأسه ؟
لقد فقد البعض البوصلة ...!!!
الناس تبني ... و البعض يهدم ...!!
الوقت لا يرحم ...
قطار التنمية ..لا ينتظر كثيرا ...!!
السبيل لكي تصبح كل هذ الأمور مجرد (كان ) هو العمل الجاد و النيات الحسنة و الإخلاص للوطن و نكران الذات و نبد التفرقة ...
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3
15 - Mido الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:02
انا اقول لدول الخليج ان لا يتدخلوا في أمور الامازيغ و اليهود المغاربة ضد حرياتهم، هم يعرفون اين سيكون الرد. نحن نتكلم باحترام، لا نحتاج لتفسير لاحد.
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-1
16 - لالعودةسنوات القهروالرصاص الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:05
لا أعرف ماذا يريد هؤلاء من يسمون الحركة الثقافية الأمازيغية أو بالأصح غلاة التطرف الشوفيني العرقي الاثني؟؟إن أحرار الشعب المغربي الكادح و كل الرافضين لمقاربة القمع التخوينية المخزنية و دعاتها في نظام المخزن الاوتوقراطي و حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة هم من خرجوا اليوم في مسيرة البيضاء لنصرة قضية معتقلي الحراك الشعبي المكافح في الريف و مطالبين بالحرية لهؤلاء المعتقلين من قياديي و نشطاء الحراكات الإحتجاجية الشعبية في كل أصقاع المغرب العميق المقهور و رافضين للأحكام القاسية الظالمة و الجائرة التي تعيد المغرب و شعبه إلى العهد البائد من سنوات القهر و الجمر و الرصاص و ترفض كل تراجع عن المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة التي انتزعها المغاربة و راكموها عبر النضال المرير للقوى الديمقراطية الجذرية التقدمية المكافحة و شهداءه الأمجاد
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2
17 - دون تعليق الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:05
الاتحاد الزوفياتي والشيوعية ماتوا بلا رجعة
كذلك اليسار واليمين
لا خير في كثير من نجواهم
الكل أصحاب مصالح

المغرب له علم العزة والفخر
أما شرويطة العنصرية القبلية البربرية برمز نجمة داوود الصهيونية
إلى مزبلة التاريخ
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0
18 - خريبكة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:06
أكبر تحياتي للأخ الأمازيغي المناضل والمثقف الحر ويحمان الرمز وفخر هذا البلد
وأردف الفاعل السياسي أن "مشروع تامونت يَخْتَلِفُ جذريا مع اليسار المغربي العربي واليمين المغربي العربي، والسلفية المغربية العربية في مشروعها الأحادي الشمولي الإقصائي والتهميشي، فيما يتعلق بالهوية الجماعية للمغرب".
سنقف عند التهميش كما يقول وجيل
كل الحكومات أغلبيتها أن لم تكن الساحق أمازيغ أين التهميش؟
الغالبية الكبرى للأثرياء أن لم تكن الساحق أمازيغ أين التهميش؟
لم يسمع أن حصل في المغرب أن فضل أحد على آخر لأنه عربي بل التفضيل يكون على رأس مالك أو شكون" باك" ..... أين التهميش؟
نعم بعض قرى الأطلس والجنوب فقيرة جدا ولكن إذهب لقرى الشاوية العربية ةبعضهم وكأنهم في العصور الوسطى أين التهميش؟
تكاد التجارة كلها ورؤوس أموالها في يد الأمازيغ أين التهميش؟
كبار الشركات في يد الأمازيغ أين التهميش؟
يسمع للجمعيات الشوفنية التظاهر وشتم العرب بكل حرية متجاهلة العلم الوطني لصالح "شرو......ها"
.......................
نعم أكثر من 99% من الأمازيغ لا يؤيدون هؤلاء الشوفنيين الذين يمثلون سوى أنفسهم وبعض المضطربين نفسيا
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19 - عابر سبيل الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:09
كما أسلفنا مرارا فان الشيء الوحيد الذي يجيده نشطاء الحركة البربرية بالمغرب هو التهجم على العرب والعروبة وانتهاز ادنى فرصة لتوجيه سهامهم الشوفينية لباقي مكونات المجتمع المغربي المخالفة لهم في الانتماء ، أما عدا ذلك فان الحركة البربرية تظل ترواح مكانها و تكرر شطحاتها فهي لم تستطع الاتفاق على موقف موحد من مسيرة للدفاع عن زعماء الحراك الريفي البربري الاهداف والشعارات . فكيف لها أن تدلي برأيها في قضايا مصيرية للوطن في ظل هذه المراهقة االتنظيمية والفكرية والتي أضحت تهدد كيان المجتمع المغربي بالفتن الطائفية والعرقية والمطالب الانفصالية ، وتمزق لحمة التعايش والتساكن التي ميزت المغاربة على اختلاف اعراقهم ودياناتهم.
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2
20 - هشام كولميمة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 00:20
الصراع طبقي و ليس شيئا آخر... (التعليم،الصحة،القضاء.....).و من يعتبر أن اليسار هو أفكار قديمة أو عروبية أو انتهازية...فما زال شوفينيا في تحليله للواقع و هو يخدم الفساد علم أم لم يعلم.اما بخصوص الحراك في كل المناطق المغربية مع اختلاف الصيغ فيبقى شعبيا و مغربيا بعيدا عن المزايدات السياساوية.
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