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كُتّاب وآراء
نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية
ما تزال تتناسل تداعيات اختيار المجلس الجماعي لمدينة أكادير أسماء فلسطينية لعنونة أزقة عاصمة سوس؛ إذ أعلنت مكونات من الحركة الأمازيغية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية أكادير، الثلاثاء، تنديدا بالقرار الذي اعتبرته، "محاولة لمحو هوية المغاربة المليئة بالرموز التاريخية".
الوقفة اعتبرت التسميات "غير بريئة، وتستبطن استلابا للأجيال المقبلة التي ستجد أمامها أسماء لمدن لا يعرفها حتى الفلسطينيون، في حين إن الثقافة الأمازيغية تعج بشخصيات عظيمة أسدت الكثير للوطن في شتى المجالات من الفنية والثقافية والاقتصادية والسياسية".
وأردف الداعون إلى الوقفة أن حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، يسعيان إلى استغلال تواجدهما في السلطة من أجل تزكية ما أسموه "التعريب القسري لأكادير"، مطالبين السكان بالاستجابة لنداء "النزول بقوة للوقوف في وجه ما يحاول المجلس تمريره".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية كبيرة من القرار؛ إذ تناقل العديد من الرواد صورا وعبارات تستهزئ من التسميات الجديدة، وتستغرب من وضع أكادير الذي شبهوه بخان يونس والعديد من المدن الفلسطينية من حيث "الركود وضعف البنيات التحتية وكذا انتشار الأزبال والأوساخ".
وفي هذا الصدد، قال الناشط الأمازيغي منير كجي إن "قرار البيجيدي يدخُل ضمن المزايدات السياسية الرامية إلى استغلال فلسطين سياسيا، وستكون له تبعات تاريخية كبيرة، لأن أكادير لها رموز رياضية وفنية وثقافية كبيرة"، متسائلا: "هل في عاصمة سوس شارع يحمل اسم محمد خير الدين وعموري مبارك والحاج بلعيد؟".
وأضاف كجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أكادير مخاصهاش رموز"، وأبدى استغرابه من تسمية مركب في مدينة أكادير باسم جمال الذرة، رغم أن "العديد من الأسماء الوطنية لم تحظ بحقها في ذاكرة المدينة التي أعطتها الشيء الكثير".
وزاد المتحدث أن "الخطوة تضرب عراقة مدينة أكادير الأمازيغية، وستُحولها إلى مسخ هوياتي وثقافي"، مشددا على أن "المغاربة مطالبون بالاعتزاز بهويتهم وشخصياتهم المقاومة للاستعمار، عوض الاقتباس من فلسطين البعيدة عنا التي لم تسم يوما شوارعها بأسماء شخصيات مغربية".
وأردف كجي أن "الناس ممتعضون جدا من القرار، ويعتزمون خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء لإيقاف المهزلة"، بتعبيره، داعيا "سكان المدن الأخرى التي تعاني من المشكل نفسه إلى التصدي لمثل هذه الأمور التي تجعل الوطن دون هوية ولا مرجعية حضارية وثقافية".
جدير بالذكر أن جماعة أكادير كانت قد أطلقت تسميات فلسطينية على أربعين زقاقا وشارعا بأحد أحياء مدينة أكادير؛ إذ صادق المجلس الجماعي للمدينة مؤخرا على تسمية أزقة بالمدينة بأسماء من قبيل: خان يونس، يافا، طولكرم، طبرية، باب المغاربة، باب الأسباط، باب القطانين، المسجد الأقصى، قبة الصخرة، وغيرها من الأسماء ذات الرمزية الفلسطينية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
هل سيقبل الفلسطينييون او غيرهم في الشرق الاوسط بتسميت شوارع مدنهم اسماء امازيغية؟؟؟؟؟
A agadir, ils sont allés loin en donnant à des rues des noms palestiniens.
Je rappel à ses messieurs qu''au sommet d'Alger les palestiniens Yasser Arafat à leur tête ont reconnu la RASD.
عبد ربه أمازيغي فح، من أيت عطا نيلمشان، من جبل صاغرو، وابن أحد أبطال بوغافر، قريب الحج عسو اوباسلام الذي قاد تلك الحرب من الجدانب المغربي، وبالتالي لا أقبل أن يُزايد عليّ أحد في هذا الانتماء.
وانطلاقا منه، فما أراه أعلاه ليس إلا نوعا من المزايدة والإفراط في تقديس رموز لا علاقة لها بالثقافة الأمازيغية الأصيلة، التي نعرف جميعًا أنها ثقافة شفوية، وأن هذه الرموز والحروف التي يحاول البعض حشرها فيها ليست إلا خليطا من صنائع فينيقية ورومانية لقيطة تشوش على العقل الأمازيغي المغربي المسلم وتريد الإلقاء به في أتون صراعات عرقية مفتعلة تحت يافطة الدفاع عن هذه الثقافة والانتصار لها... أسيدي باز لكل من ينصاع لهذا الانحراف!!!!!!!
الاكاديريون انتخبوا هؤلاء البيجيديبن لكي ينهضوا بمدينة أكادير ويحلوا مشاكلها وليس لكي يحلوا مشاكل فلسطين.
لي انتخبوكوم هم المغاربة واذا كان تشبتكم وانتماءكم ل الشرق الأوسط أكثر من انتماءكم ل وطننا وبلدنا المغرب فأرجوا منكم ركوب أقرب طائرة متوجهة إلى فلسطين حيث يمكنكم الجهاد والاستشهاد بدل العنتريات الفارغة ديالكم ولبلا بلا
فارينا حتى زمر ديالنا بقا لينا غير مشاكل لآخرين. عمرهم هوما عاونونا فشي حاجة ولا كايعتافو ويحتارمونا أصلا ؟
ان كان حال العرب ليس على خير فعلى الاقل لهم ثراث مكتوب و علماء و تاريخ و كتب في كل الميادين و فلاسفة . اما الاماسيخ فليس لهم لا حاظر و لا ماضي و لا مستقبل
يكفيكم انكم تدرسون الرياضيات بالخارج باسمها العربي الجبر algebra
هذا هراء، هذا باطل، انه الجهل بعينه لدى المسؤولين السياسيين!
في المغرب لا يوجد شخص ليس لديه عرق امزيغي كاي عربي مغربي فانت علا الاقل 10% امزيغي و العرق ليست مسالة دم و جينات بل هي مسالت هوية والتي تجعلنا جميعامغاربة كسكس يوم الجمعة تاكله في الصين فانت مغربي تدكرو الهوية وليست الدم هي التي تحدد من انت
لكن اذا تعلق الامر باللغة العربية فتراهم ينبحون كالكلاب المسعورة
من هذا كنقول بلي هاد الناس اما مدفوعين من طرف فرنسا لاحداث انقسام في المجتمع المغربي ولمن لا يدرك عواقبه فلينظر الى حال العراق او ان هولاء حاقدون على الاسلام
اللغة الامازيغية مكون اساسي في المجتمع المغربي و لقد عشت كم سنة في المغرب ولم اصادف اي حالة اقصاء او حرمان من حقوق فقط لكون الشخص امازيغي
اذن من كان يريد للامازيغية ان لا تهمش فعليه ب اقصاء اللغة الفرنسية التي دخلت الى المغرب منذ قرن فقط اما اللغة العربية فمن الغباء الادعاء انها دخيلة لانها اتت منذ 12 قرن وهي ايضا مكون اساسي في المجتمع المغربي
اما بالنسبة لفلسطين فهي قضية المسلمين الاولى لذلك فهذه الخطوة جيدة لكونها ترسخ فكرة المقدسات المنتهكة وحتى لو لم نشارك معهم في الحروب على الاقل يجب ان تكون قلوبنا معهم
ازول ولان نزول الى ان يرث الله الارض ومن عليها امازيغي وافتخر ♓♓♓✌✌✌✌
ﻹعتناء بما يجري في لقراء الجبلية من عدم وجود الماء الصالح للشرب
والمستوصفات الطبية والمستشفيات المجهزة بمطﻻبتها الكاملة وأطباء الكفاءة المهنية والمدارس والنقل المدرسي وطرق المصالحة لسائر. هذا هو العمل ﻻول لنشطاء؛
ﻻ لتفاهات و التيارات التي يشك فيها البعض بلعنصورية العرقية. أسبقية للمصالح المنطقة.
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لماذا لا يحتجون على تسمية بعض الاماكن بالفرنسية