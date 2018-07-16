24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. منقذة الكلاب الضالة (5.00)

  2. مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)

  3. محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا (5.00)

  4. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  5. متاحف مغربية لا نعرفها! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية

نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية

نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية
هسبريس - نور الدين إكجان
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:00

ما تزال تتناسل تداعيات اختيار المجلس الجماعي لمدينة أكادير أسماء فلسطينية لعنونة أزقة عاصمة سوس؛ إذ أعلنت مكونات من الحركة الأمازيغية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية أكادير، الثلاثاء، تنديدا بالقرار الذي اعتبرته، "محاولة لمحو هوية المغاربة المليئة بالرموز التاريخية".

الوقفة اعتبرت التسميات "غير بريئة، وتستبطن استلابا للأجيال المقبلة التي ستجد أمامها أسماء لمدن لا يعرفها حتى الفلسطينيون، في حين إن الثقافة الأمازيغية تعج بشخصيات عظيمة أسدت الكثير للوطن في شتى المجالات من الفنية والثقافية والاقتصادية والسياسية".

وأردف الداعون إلى الوقفة أن حزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، يسعيان إلى استغلال تواجدهما في السلطة من أجل تزكية ما أسموه "التعريب القسري لأكادير"، مطالبين السكان بالاستجابة لنداء "النزول بقوة للوقوف في وجه ما يحاول المجلس تمريره".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية كبيرة من القرار؛ إذ تناقل العديد من الرواد صورا وعبارات تستهزئ من التسميات الجديدة، وتستغرب من وضع أكادير الذي شبهوه بخان يونس والعديد من المدن الفلسطينية من حيث "الركود وضعف البنيات التحتية وكذا انتشار الأزبال والأوساخ".

وفي هذا الصدد، قال الناشط الأمازيغي منير كجي إن "قرار البيجيدي يدخُل ضمن المزايدات السياسية الرامية إلى استغلال فلسطين سياسيا، وستكون له تبعات تاريخية كبيرة، لأن أكادير لها رموز رياضية وفنية وثقافية كبيرة"، متسائلا: "هل في عاصمة سوس شارع يحمل اسم محمد خير الدين وعموري مبارك والحاج بلعيد؟".

وأضاف كجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أكادير مخاصهاش رموز"، وأبدى استغرابه من تسمية مركب في مدينة أكادير باسم جمال الذرة، رغم أن "العديد من الأسماء الوطنية لم تحظ بحقها في ذاكرة المدينة التي أعطتها الشيء الكثير".

وزاد المتحدث أن "الخطوة تضرب عراقة مدينة أكادير الأمازيغية، وستُحولها إلى مسخ هوياتي وثقافي"، مشددا على أن "المغاربة مطالبون بالاعتزاز بهويتهم وشخصياتهم المقاومة للاستعمار، عوض الاقتباس من فلسطين البعيدة عنا التي لم تسم يوما شوارعها بأسماء شخصيات مغربية".

وأردف كجي أن "الناس ممتعضون جدا من القرار، ويعتزمون خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء لإيقاف المهزلة"، بتعبيره، داعيا "سكان المدن الأخرى التي تعاني من المشكل نفسه إلى التصدي لمثل هذه الأمور التي تجعل الوطن دون هوية ولا مرجعية حضارية وثقافية".

جدير بالذكر أن جماعة أكادير كانت قد أطلقت تسميات فلسطينية على أربعين زقاقا وشارعا بأحد أحياء مدينة أكادير؛ إذ صادق المجلس الجماعي للمدينة مؤخرا على تسمية أزقة بالمدينة بأسماء من قبيل: خان يونس، يافا، طولكرم، طبرية، باب المغاربة، باب الأسباط، باب القطانين، المسجد الأقصى، قبة الصخرة، وغيرها من الأسماء ذات الرمزية الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - وجدي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:13
حروف اللهجة الأمازيغية تشبه اللغة الإسرائيلية .والاحتفاء بالهوية الأمازيغية يتوافق مع الهوية اليهودية. ادن لا استغرب هدا الاستنكار من هده الجمعيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - Falcon الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:17
عادي فاليهود و الأمازيغ عاشوا سويا و لقرون و مازالوا، و اليهود هم من علمهم التجارة، و هم أعداء لفلسطين و أصدقاء لليهود، وهذا تؤكده الزيارات العديدة لزعمائهم لإسرائيل، و أينما وجدت ععلم الأمازيغ لابد لعلم اليهود أن يكون حاضرا، حقد و كره الأمازيغ جعلهم يفقدون الوجهة وو البوصلة و عصبيتهم القبلية أصبحت دينهم الجديد و الإسلام أصبح عندهم في خبر كان، إذا كانت أكادير أمازيغية و ليست مغربية فالدار البيضاء هي عربية فعودوا من حيث جئتم! أم تريدون رجلا هنا و هناك! أذكياء! أكادير مدينتكم الخالصة و البيضاء تقتسمونها؟ هيهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - عربي امازيغي مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:20
مجرد سؤال بسيط!
هل سيقبل الفلسطينييون او غيرهم في الشرق الاوسط بتسميت شوارع مدنهم اسماء امازيغية؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - el menani الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:23
أعتبره نفاق. هاؤلائي الموقعون على القرار مادا قدمو لمدينتهم أكلو الأخضرو سمو اليابس بأسماء فلسطين.وتسمية مركب باسم جمال الذرة ههه مأساة أنا متأكد بأن لاتهمهم لا فلسطين ولا مكة فقط هو تبجح،يعني الفهما الخوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - Ancien habitant de Tamezgha الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:25
C'est la honte. Comme si notre civilisation de plus 3000 ans n'a pas existe. Ils veulent effacer ces traces comme ils l'ont fait auparavant à de nombreuses villes marocaines. Errachidia appelée avant Tafilalet, El Jadida de son ancien nom Mazagan, Essaouira du nom original Mogador, El Houcima dite auparavant Bill.
A agadir, ils sont allés loin en donnant à des rues des noms palestiniens.
Je rappel à ses messieurs qu''au sommet d'Alger les palestiniens Yasser Arafat à leur tête ont reconnu la RASD.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - amagous الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:27
Je regrette que les tenants de l'ideologie arabo-islamo-totalitaire font tout pour efacer notre culture et notre identité partout au maroc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - Utmazirt الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:28
سبحان الله أر ان الجمعيات الامازغية هي من تدافع على توالت الوطن وتقافاته وحضراته اما الجمعيات الاخرى فلا تحرك ساكنا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - عزيز الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:28
حملة مسعورة ومسمومة يقودها البيجيدي ضد الأمازيغية، هذه السنة اجتاز تلاميذ السنة الثانية باكالوريا امتحان مادة التاريخ حول القضية الفلسطينية فالدورة العادية والاستدراكية وزادوها بأسماء فلسطينية في الشوارع. لقد أصبح هؤلاء يهتمون بفلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - عبد الحميد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:28
الصورة أعلاه غنية عن التعليق لأنها توثق لثقافة أمازيغية قديمة وسحيقة يُفترض أن الإسلام جبّها كما يجبّ كل ما قبله من أشكال الوثنية السحيقة.
عبد ربه أمازيغي فح، من أيت عطا نيلمشان، من جبل صاغرو، وابن أحد أبطال بوغافر، قريب الحج عسو اوباسلام الذي قاد تلك الحرب من الجدانب المغربي، وبالتالي لا أقبل أن يُزايد عليّ أحد في هذا الانتماء.
وانطلاقا منه، فما أراه أعلاه ليس إلا نوعا من المزايدة والإفراط في تقديس رموز لا علاقة لها بالثقافة الأمازيغية الأصيلة، التي نعرف جميعًا أنها ثقافة شفوية، وأن هذه الرموز والحروف التي يحاول البعض حشرها فيها ليست إلا خليطا من صنائع فينيقية ورومانية لقيطة تشوش على العقل الأمازيغي المغربي المسلم وتريد الإلقاء به في أتون صراعات عرقية مفتعلة تحت يافطة الدفاع عن هذه الثقافة والانتصار لها... أسيدي باز لكل من ينصاع لهذا الانحراف!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - أمازيغ مراكشي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:31
بعض المغاربة خصوصا المتأسلمين منهم يعيشون هوس بفلسطين و يقدسونها و نحن كأمازيغ تعلمنا أن الأراضي المقدسة هي الأراضي المغربية و فقط و عاش المغرب و المجد لريف و سوس و الأطلس و تافيلالت و دكالة و عبدة و الساقية الحمراء و كل الأراضي المغربية المقدسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - الهوية المغربية المقدسة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:31
تستاهلوا اودا ولاد نتمازيرت نتوما لي صوتوا على هاد لحايا. واش اعباد الله مدينة أمازيغية سياحية كتصوت لهاد الظلاميين المتخلفين لي كايعتابرو السياحة حرام و السياح كفار ؟ وكايقدسوا ثقافة العرب وكايحتاقرو ويكرهو هوية بلادهم لي مربيين كتافهم من خيرها ؟
الاكاديريون انتخبوا هؤلاء البيجيديبن لكي ينهضوا بمدينة أكادير ويحلوا مشاكلها وليس لكي يحلوا مشاكل فلسطين.
لي انتخبوكوم هم المغاربة واذا كان تشبتكم وانتماءكم ل الشرق الأوسط أكثر من انتماءكم ل وطننا وبلدنا المغرب فأرجوا منكم ركوب أقرب طائرة متوجهة إلى فلسطين حيث يمكنكم الجهاد والاستشهاد بدل العنتريات الفارغة ديالكم ولبلا بلا
فارينا حتى زمر ديالنا بقا لينا غير مشاكل لآخرين. عمرهم هوما عاونونا فشي حاجة ولا كايعتافو ويحتارمونا أصلا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - ناصر امبارك الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:33
صراحة فتسمية مركب ثقافي باسم جمال الذرة فهذه التفاتة انسانية فالطفل قتله الصهاينة ببرودة دم و ما اظن انسانا سويا لا يندد بهذا الاجرام فالاختلاف و الاحتجاج يكون ضد اشياء أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - Abdeslam from usa الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:33
السلام عليكم. في امريكا السود يتقاتلون من اجل تسمية الشوارع أسماء لشخصيات افارقة. والإنسان الأبيض يتقاتل من اجل ضمان عيش كريم لعائلته. يا لها من مفارقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - مغربي غيور الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:35
ليس بتسمية احياء و ازقة اكادير باسماء فلسطينية، سنحرر فلسطين ولكن سيتم طمس الهوية المغربية و الامازيغية للمنطقة ككل، فما زلنا نعتبر بالنسبة للاعراب المشارقة بربر بمعناها القدحي، بما في ذلك بعض العروبيون في الوطن، نحن بصدد خلق و ترسيخ مسخ هوياتي ارضاء للاعراب الذين بالمقابل يسوقون صورة نمطية وقحة و منحطة للمغرب في وسائل الاعلام/
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - حسن الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:36
عرف عن المغاربة عموما تشبثهم بالدفاع عن فلسطين منذ القدم ؛ مالمشكل في تسمية أربعين زقاقا وشارعا على طول وعرض مدينة مثل أكادير ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - Hamid الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:36
وراه مابقاتش في تسمية الازقة والشوارع الكلاخ واش كاينة شي بنية تحتية واش كاين فيها الامان واش فيها فرص الشغل لشباب واش مشروع منتجع اكادير الدي توقفت اشغاله في قرب اكادير افلا فين وصل انكم تتصارعون عن الوهم تتصارعون عن شي تافه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - abdellah الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:37
لو أطلقوا عليها أسماء مدن غربية وحتى عبرية لما تكلم أحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - اومكا بديل مسدول الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:40
وكذلك اسماء بعض الحيوانات البربرية التي عاشت في القرون الطباشيرية قبل الحضارة البيزقية وهي تسمى باللهجة بالفرنسية الالفاتروس ومولفات شهيرة افرنسية كذلك واسماء زبناء عروض الاربع و الاربعين في الزين التقليدي الباهر و الساحر الساهر على شوارع الفنادق المصنفة فرنسيا وليس استعمارyا عربيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
19 - موح الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:41
المشكل ماشي في المجلس الجماعي المشكل في اللي صوت عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - العرب سكان شمال افريقيا الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:41
و هل لدى الامازيغ اي علماء في الفلك او الطب و الرياضيات او الفيزياء او الفلسفة؟؟معظم نشطاء الحركة الامازيغية ملحدون مثلييون فاشلون في الدراسة و الحياة، نرجوا ان تسمى ازقة اكادير بشخصيات متميزة كأحمد زويل الحاصل على نوبل للكيمياء و مائتا وسام اخر او عبد السلام نوبل في الكيمياء كذلك او ابن الهيثم اعظم علماء التاريخ و بفضله لدينا كاميرات و بفضله وصل المنهج العلمي الى الغربيين.
ان كان حال العرب ليس على خير فعلى الاقل لهم ثراث مكتوب و علماء و تاريخ و كتب في كل الميادين و فلاسفة . اما الاماسيخ فليس لهم لا حاظر و لا ماضي و لا مستقبل
يكفيكم انكم تدرسون الرياضيات بالخارج باسمها العربي الجبر algebra
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:42
انا مغربي من اصول عربيه لكن اجد ان الاخوه الامازيغ محقين هذا امر مستفز وغريب جدا الا يكفي تسميه شارع واحد او اتنين اربعين زقاق وشارع الا توجد رموز امازيغيه او حتى مغربيه وهي الاولى بتخليدها مع العلم ان هناك شوارع ومركب ثقافي في اكادير يحملون اسماء ورموز فليسطينيه هل رايتم في المشرق يسمون شوارعهم برموز مغربيه اذن لماذا كل هذا الخنوع والاستيلاب المغاربه جعلو قضيه فلسطين قضيتهم الاولى اكثر من قضيه الصحراء المغربيه هل رايتم يوما المشارقه يساندوننا في هذه القضيه بل في اعلامهم يسمونها صحراء غربيه وغالبا يستفزون المغرب ببتر الصحراء المغربيه عمدا وليس بعيد تصويت كاس العالم الاخير دول الخليج وبلاد شام من عراق ولبنان والاردن صوتو ضد المغرب ونجدننا نحن المغاربه نتبن قضاياهم اكثر منهم يا مغاربه عرب وامازيغ لا علاقه لنا بالمشرق مستقبل المغرب مع اروبا وعمقها الافريقي اعتقد اننا كمغاربه اكثر شعب يعاني عقده النقص وعقده الاجنبي للاسف اتمنى النشر هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - نشطاء التطبيع الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:45
هذه الوقفات الاحتجاجية هي التي ليست بريئة ويبدو أن من ورائها أيادي صهيونية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - France Soussi الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:45
ما الفرق بين تهويد فلسطين و فلسطنة اكادير !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ملولي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:47
هذا هو المشكل الجهل نحن في القرن 21 ولازال الموطن ينتبه الى اشياء لا تغني و لا تسمن من جوع هذا هو التعليم الذي يبحث عنه المخزن هو تكليخ الشعب وليعلم هولاء المواطنون انه كل ما في الامر هي حسابات سياسية والموطن كالبيدق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Me again الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:47
مركب ثقافي باسم جمال الدرة! و ما علاقة جمال الدرة، الطفل او الأب اللذان اغتالتهما اسراءيل بالثقافة و سوس و اكادير و المغرب؟ هل لتكريس ثقافة الحروب و الاغتيالات و الفتن و الحقد و مشاكل العرب و التعريب وسط سكان اكادير خاصة الطلبة، حيث وجود المركز قرب الكليات؟!!! اذا ارادو مسخ الثقافة المحلية و ابطالها، لماذا لا نسموا شوارعنا و ساحاتنا و مراكزنا ب Tokyo Amsterdam Berlin Pekin London New York Stockholm Paris Moscow Olso Zürich لكي يحاول المواطنون على الأقل نظافة مدينتهم و تكريس النظر الى الحلول بدل المشاكل! ام الهدف هو طمس الهوية و تكريس التعريب و جذب سياح عرب لاجءين في اوروبا هربوا خوفا من القتال للحصول على هاتف ذكي و مساعدات اجتماعية في الغرب حثى يسافروا الى المغرب في إطار السياحة الجنسية!!! في حين ان النساء الكرديات اللاجئات في اوروبا يعودون للقتال في سبيل وطنهم!
هذا هراء، هذا باطل، انه الجهل بعينه لدى المسؤولين السياسيين!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - othmane الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:48
انا لست امزيغي و لكنني مغربي يعني امزيغي المولد و انا ضد فكرة تسمية الشوارع باسماء فلسطينية .فلسطين في القلب و كدالك العديد من الشخصيات المغربية المتميزة التي يجب تكريمها
في المغرب لا يوجد شخص ليس لديه عرق امزيغي كاي عربي مغربي فانت علا الاقل 10% امزيغي و العرق ليست مسالة دم و جينات بل هي مسالت هوية والتي تجعلنا جميعامغاربة كسكس يوم الجمعة تاكله في الصين فانت مغربي تدكرو الهوية وليست الدم هي التي تحدد من انت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - ملاحظ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:48
هذا الحزب أكبر مصيبة حلت بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - ولد مسلم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:49
انا بغيت نعرف غي هاد الناس لي كيسميو راسهوم امازيغ مظلومين و مهمشين و..فين كايكونو ملي اللغة الفرنسية كتفرض علينا صحة و المشكل اننا لا نستفيد منها و تشكل عائقا كبيرا امام الشباب الطموح
لكن اذا تعلق الامر باللغة العربية فتراهم ينبحون كالكلاب المسعورة
من هذا كنقول بلي هاد الناس اما مدفوعين من طرف فرنسا لاحداث انقسام في المجتمع المغربي ولمن لا يدرك عواقبه فلينظر الى حال العراق او ان هولاء حاقدون على الاسلام
اللغة الامازيغية مكون اساسي في المجتمع المغربي و لقد عشت كم سنة في المغرب ولم اصادف اي حالة اقصاء او حرمان من حقوق فقط لكون الشخص امازيغي
اذن من كان يريد للامازيغية ان لا تهمش فعليه ب اقصاء اللغة الفرنسية التي دخلت الى المغرب منذ قرن فقط اما اللغة العربية فمن الغباء الادعاء انها دخيلة لانها اتت منذ 12 قرن وهي ايضا مكون اساسي في المجتمع المغربي
اما بالنسبة لفلسطين فهي قضية المسلمين الاولى لذلك فهذه الخطوة جيدة لكونها ترسخ فكرة المقدسات المنتهكة وحتى لو لم نشارك معهم في الحروب على الاقل يجب ان تكون قلوبنا معهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - محمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:52
نفس الشيء حصل بمدينة طنجة قامو بتغيير اسماء تارخية لبعض الاحياء واستبدالها بأسماء لا علاقة لها بالمدينة لانعلم ماذا يريدون هؤلاء الاغبياء !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
30 - اكاديري فخور الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:53
كأمازيغ نحن مع اخوتنا الفلسطينيين، و نحن راضيون على ذلك كفى من التخلف و التعصب، لماذا لم تقوموا حينما سميت ازقة اكادير باسماء الجينرالات الفرنسيس؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - nour الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:53
الحاجة الوحيدة اللي ولى المغاربة كيتقنوها كيشريب الماء هو الاحتجاج المعارضة والمقاطعة عجبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - ساحة الشهداء alhoceima الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:55
اصلا فلسطين ماشي دولة وغير معترف بها دوليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - أمازيغي وأفتخر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:57
بركا من التعريب عيقتو و سياستكم كشفت....الى متى نبقى تابعين الى الشرق الارهابي و التخلف....اليس لدينا ثقافة و هوية بلدنا الحبيب...الم تقرؤ التاريخ عندما كان الموحدين و المرابطين في اوج الغنى و القوة لمادا لان الموحدين و المرابطين كانو مستقلين عن الشرق ......اليس في المغرب رموز و اسماء لكي تسمون بها الشوارع و المؤسسات...عربتم البشر و القباءل و التاريخ و ها انتم تعربون ماتبقى و حتى الاشجار لم تفلت من التعريب.......و نحن في المغرب نعرف ماهي الاحزاب الفاشلة التي تمول من الشرق باسم الدين و الدين بريء منهم....
ازول ولان نزول الى ان يرث الله الارض ومن عليها امازيغي وافتخر ♓♓♓✌✌✌✌
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - Touhali الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:01
أسبقية للمصالح المنطقة.
ﻹعتناء بما يجري في لقراء الجبلية من عدم وجود الماء الصالح للشرب
والمستوصفات الطبية والمستشفيات المجهزة بمطﻻبتها الكاملة وأطباء الكفاءة المهنية والمدارس والنقل المدرسي وطرق المصالحة لسائر. هذا هو العمل ﻻول لنشطاء؛
ﻻ لتفاهات و التيارات التي يشك فيها البعض بلعنصورية العرقية. أسبقية للمصالح المنطقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - بشير الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:02
هل كان لهذه الازقة اسماء اخرى وارادوا تغيرها؟ ام يتعلق الامر باحياء حديثة التشببد اذا كةن الامر كذلد فلا باس باسماء من فلسطين السليبة حتى تبقى في ذاكرة الاجيال الصاعدة.واذا شيدت احياء جديدة فلاباس اذا اقترح سكانها اسماء برموز امازغية . فلسطين في قلوبناجميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - بعل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:02
فليحتجوا على تسمية " اكادير " بلفظ فينيقي هؤلاء يحترفون التباكي وتساءل
-
لماذا لا يحتجون على تسمية بعض الاماكن بالفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - احمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:02
ان مع تسمية الشوارع باسماء فلسطينية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.