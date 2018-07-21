مرصد يبسط ملاحظاته حول تفعيل رسمية الأمازيغية

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع النقاش البرلماني حول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يعيش مراحله الأخيرة بعد المناقشة العامة ثم التفصيلية، عبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات عن أسفه لكون التيار المناوئ للتنوع الثقافي واللغوي الوطني داخل البرلمان "ما زال يحتفظ بمواقفه القديمة المعادية للأمازيغية، مما جعل تدخلات أعضائه مجرد تصفية حسابات قديمة وانتقاما من مكتسبات الأمازيغية عوض جعل مصلحة البلاد هي العليا".

وأشار بلاغ للمرصد، توصلت به هسبريس، ممهور بتوقيع أحمد عصيد، رئيس المرصد، ومريم دمناتي، عضو المكتب ومسؤولة عن الاتصال، إلى "قصور النقاش عن بلوغ مستوى ما ينص عليه دستور البلاد منذ 2011، والذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، حيث ما زال التناول العام لمشروع القانون التنظيمي يتعامل مع الأمازيغية كما لو أنها مجرد لغة هامشية بدون أية حماية قانونية وبدون اعتبار لدى الدولة".

وأضاف المرصد أن بعض المناقشات اتجهت "نحو منحى خاطئ يحاول مراجعة المكتسبات المتحققة داخل المؤسسات منذ عقد ونصف، والتي أقرتها الدولة بشكل حاسم بعد نقاش مستفيض خاضت فيه جميع الأطراف"، إضافة إلى عدم إعطاء الاهتمام اللازم لمقترحات التعديل، التي تقدمت بها العديد من التنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية والمدنية الديمقراطية، التي دعت إلى ملاءمة مضامين القانون التنظيمي مع مقتضيات الدستور، من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين، وإقرار إلزامية اللغة الأمازيغية في التعليم، وتعميمها على كل التراب الوطني وكل أسلاك التعليم، وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ (في المادتين 3 و4)، واعتماد صياغة تتجنب الغموض والالتباس والعمومية المفرطة غير القابلة لأي تطبيق، وإقرار تدابير واضحة وملزمة للدولة وغير قابلة لأي تأويل نكوصي وغير ديمقراطي.

وأكد المرصد أن أي قانون لا يحترم رسمية الأمازيغية، كما هو منصوص عليها دستوريا، ولا يحافظ على المكتسبات المتحققة سابقا، و"يستمر في تكريس عقلية الميز القديمة، هو قانون مرفوض سيعيدنا إلى الصدامات الهوياتية السابقة، التي من المفروض أن الدستور الحالي جاء لإنهائها"، داعيا جميع مكونات الحركة الأمازيغية وتنظيمات الصف الديمقراطي الوطني إلى اتخاذ المواقف الضرورية للدفع بالنقاش البرلماني الحالي نحو اتخاذ الموقف الوطني السليم، بإصدار قانون تنظيمي منصف للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.