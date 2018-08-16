الفنان الأمازيغي إنرزاف يغني "إزذ أودّي أياجْميل"

هسبريس من الرباط

اختار الفنان الأمازيغي "الرايس" حميد إنرزاف أن يطلّ على جمهوره مع اقتراب عيد الأضحى بألبوم جديد، أصدره بهذه المناسبة التي تعرف إقبالا كبيرا على فن "الروايس".

حميد إنرزاف، الذي أضحى من أبرز الوجوه في الساحة الغنائية الأمازيغية خلال السنوات الأخيرة، يعود بقوة إلى الساحة الفنية من خلال ألبومه الجديد الذي اختار له عنوان "إزْذ أودّي أياجْميل".