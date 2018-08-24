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"أولمبياد تيفيناغ" .. مسابقة إملاء باللغة الأمازيغية
تحت شعار "الانتصار للقرية"، نظمت جمعية "فيستيفال تيفاوين" بمدينة تافراوت الدورة الثالثة عشرة من مهرجان تيفاوين، بشراكة مع المجلس الإقليمي لتزنيت، وبدعم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ووفق منظميه فقد تميز الجانب التربوي من مهرجان تيفاوين بـ"أولمبياد تيفيناغ"؛ "وهي مسابقة وطنية في الإملاء باللغة الأمازيغية، شارك فيها تلاميذ وتلميذات المستوى الخامس والسادس من أكاديميات التربية والتكوين بالمغرب".
وأقيمت هذه المسابقة الوطنية بالمدرسة الجماعاتية أملن، بحضور ممثل الأكاديمية الجهوية سوس ماسة، والمدير الإقليمي لنيابة تزنيت، ورئيس جمعية "فيستيفال تيفاوين"، وممثلي السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
كما استفاد التلاميذ المشاركون من أنشطة تربوية وبيئية بدوار تامالوكت بجماعة أملن، وجولة استطلاعية في المعالم السياحية بتافراوت، إضافة إلى ورشات ترفيهية وحصص سباحة بتنسيق مع منظمة الكشاف التطوعي بتافراوت.
إلى ذلك تم على هامش "أولمبياد تيفيناغ" تم تنظيم ندوة حول "وضعية تدريس اللغة الأمازيغية"، أقيمت في فضاء تاريخي في قرية أزرو واضو، وخرجت بتوصيات على رأسها تسريع الآليات الكفيلة بتعجيل التوجهات الجديدة للسياسة اللغوية، وتفعيل الإرادة السياسية للنهوض باللغة الأمازيغية.
وحصل على الرتبة الأولى هذه السنة التلميذ عثمان، عن أكاديمية جهة كلميم واد نون، ونال جائزة عبارة عن لوحة إلكترونية وحقيبة تربوية؛ بينما حصل باقي المشاركين على هدايا رمزية.