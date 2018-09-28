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الرئيسية | تمازيغت | مطالب بهيئة لتتبع تنفيذ "رسمية الأمازيغية"

مطالب بهيئة لتتبع تنفيذ "رسمية الأمازيغية"

مطالب بهيئة لتتبع تنفيذ "رسمية الأمازيغية"
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 12:20

استنكر مكتب جمعية الجامعة الصيفية لأكادير ما وصفه بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، بـ"التعثر الذي يعرفه ملف الأمازيغية منذ سنة 2011 على جميع المستويات"؛ أبرز تجلياته "عدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بدون مبرر معقول، والعراقيل الكثيرة الموضوعة أمام تدريس الأمازيغية، ومنها التلكؤ في تعميمها وإجبار مدرسي هذه اللغة على تدريس مواد أخرى، وغموض وضعية الأمازيغية في مشروع الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعدم فتح آفاق مهنية أمام خريجي الدراسات الأمازيغية، إلى جانب تقزيم حضور الأمازيغية في الإعلام المغربي، عن طريق التساهل مع وسائل الإعلام في عدم احترامها لمضمون دفاتر التحملات، ثم عدم توفير ما يكفي من الدعم لهذا الإعلام لأداء الأدوار المنوطة به".

وأكد التنظيم الجمعوي على "ضرورة الحفاظ على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة علمية تعنى بالنهوض بهذه الثقافة، وخلق شعب للدراسات الأمازيغية في كل الجامعات المغربية"، داعيا إلى تأسيس هيئة أو وكالة وطنية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "كما هو معمول في بعض الدول المجاورة".

وعلاقة بحراك الريف، جدّد بلاغ الجامعة الصيفية لأكادير مطالبته بـ"الإفراج عن كل معتقلي حراك الريف، وفتح صفحة جديدة مع هذه المنطقة، على أساس احترام ذاكرة المنطقة وخصوصياتها الثقافية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، عن طريق التوزيع العادل للثروات، وهي نفس المطالب الواجب تحقيقها في كل ربوع الوطن".

وعبّرت الوثيقة عن استعداد الجمعية "بنفس الجدية والحيوية لتجعل من سنة 2019 سنة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسها (1979-2019)، وفق برنامج سنوي يليق بتاريخ ومكانة الجامعة الصيفية في النسيج الجمعوي الأمازيغي والنسيج المدني عموما بالمغرب"، مجدّدة الدعوة إلى كل مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب لـ"توحيد صفوفها وتجديد خطابها ونخبها وأساليب عملها وإستراتيجيتها، بما يتوافق والسياق الحالي الذي يستوجب إيجاد حلفاء ديمقراطيين لتجاوز التحديات الآنية والمستقبلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - من المغرب الجمعة 28 شتنبر 2018 - 12:38
طفرناها حتى بالعربيه ما بقى سوى ما يسمى الامازيغية.لماذا فرنسا لا تدرس لغة الشتي واسبانيا لغة البسك.ما وجدو سوى استحمار الدول العربية .
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4
2 - مغربي اصيل الجمعة 28 شتنبر 2018 - 12:42
بعض الناس في سبيل فرض ايديولجيتهم لاينظرون الى المنفعة المرجوة من فرض الكتابة برموز تيفيناغ على المتعلم ولا الكلفة الاقتصادية ويظل همهم فقط ابتزاز الدولة والمجتمع
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1
3 - naciri الجمعة 28 شتنبر 2018 - 12:46
والعقبى للريفية والحسانية والدكالية الجبلية والسوسية والبيضاوية وبذلك يكون التلميذ قاب قوسين او ادنى من التخرج كمترجم .لاحول لا قوة الا بالله وماذا سيستفيد التلميذ من هذه اللهجات لاهي تنفع في بحث ولا وظيفة ةلاهم يحزنون اتقوا الله في التلاميذ
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3
4 - amazarabe الجمعة 28 شتنبر 2018 - 12:47
مقدكش الفيل نزيدوك الفيلة معرفناش متقنو حتى لغة الضاد . هل سندرس الامازيغية في كلية الطب ام في الاقسام التحضيرية . هل سنرسِّم الريفية ام لهجة الاطلس ام السوسية ام الوراينية ام ام ام كفاكم سباحة في الماء العكر وجبدو للصح الى بغيتو تنهضو بهذه البلاد!!!!!!
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3
5 - لا للغة العربية الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:03
العربية كانت سببا رئيسيا في الانتكاسة التي عرفها المجتمع المغربي فانتشار البطالة و الامية والفقر كان بفعل فرض هذه اللغة قسرا في في المدرسة المغربية والتعليم عموما بعد تطبيق جريمة التعريب في الثمانينات من القرن الماضي وبالتالي فكانت عائقا امام مواصلة ملايين المغاربة لمسارهم الدراسي خاصة الامازيغ الذين غادر الملايين منهم المدرسة بسبب العربية التي فرضت عليهم قسرا فضاع مستقبلهم و عاشوا في فقر مذقع وبطالة دائمة 'حتى العرب الذين حالفهم الحظ ودرسوا بلغتهم لم تنفعهم لغتهم في الحصول عالى عمل لان معظم الفرص يستفيد منها ذوي التكوين المفرنس فالتحقوا بجحافل العاطلين الامازيغ مما نتج عنه مجتمع غارق في البطالة والفقر والامية والجريمةو الفساد والارهاب والمشاكل الاجتماعية التي نعيشها اليوم
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6 - باانعي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:06
من الأحسن ان تدريسهم الشنوية او اليابانية
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