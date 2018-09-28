مطالب بهيئة لتتبع تنفيذ "رسمية الأمازيغية"

رشيد بيجيكن من أكادير

استنكر مكتب جمعية الجامعة الصيفية لأكادير ما وصفه بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، بـ"التعثر الذي يعرفه ملف الأمازيغية منذ سنة 2011 على جميع المستويات"؛ أبرز تجلياته "عدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بدون مبرر معقول، والعراقيل الكثيرة الموضوعة أمام تدريس الأمازيغية، ومنها التلكؤ في تعميمها وإجبار مدرسي هذه اللغة على تدريس مواد أخرى، وغموض وضعية الأمازيغية في مشروع الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعدم فتح آفاق مهنية أمام خريجي الدراسات الأمازيغية، إلى جانب تقزيم حضور الأمازيغية في الإعلام المغربي، عن طريق التساهل مع وسائل الإعلام في عدم احترامها لمضمون دفاتر التحملات، ثم عدم توفير ما يكفي من الدعم لهذا الإعلام لأداء الأدوار المنوطة به".

وأكد التنظيم الجمعوي على "ضرورة الحفاظ على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة علمية تعنى بالنهوض بهذه الثقافة، وخلق شعب للدراسات الأمازيغية في كل الجامعات المغربية"، داعيا إلى تأسيس هيئة أو وكالة وطنية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "كما هو معمول في بعض الدول المجاورة".

وعلاقة بحراك الريف، جدّد بلاغ الجامعة الصيفية لأكادير مطالبته بـ"الإفراج عن كل معتقلي حراك الريف، وفتح صفحة جديدة مع هذه المنطقة، على أساس احترام ذاكرة المنطقة وخصوصياتها الثقافية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، عن طريق التوزيع العادل للثروات، وهي نفس المطالب الواجب تحقيقها في كل ربوع الوطن".

وعبّرت الوثيقة عن استعداد الجمعية "بنفس الجدية والحيوية لتجعل من سنة 2019 سنة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيسها (1979-2019)، وفق برنامج سنوي يليق بتاريخ ومكانة الجامعة الصيفية في النسيج الجمعوي الأمازيغي والنسيج المدني عموما بالمغرب"، مجدّدة الدعوة إلى كل مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب لـ"توحيد صفوفها وتجديد خطابها ونخبها وأساليب عملها وإستراتيجيتها، بما يتوافق والسياق الحالي الذي يستوجب إيجاد حلفاء ديمقراطيين لتجاوز التحديات الآنية والمستقبلية".