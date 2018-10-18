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الرئيسية | تمازيغت | "إزرفان" تعلن دعم الزفزافي لجائزة "ساخاروف"

"إزرفان" تعلن دعم الزفزافي لجائزة "ساخاروف"

"إزرفان" تعلن دعم الزفزافي لجائزة "ساخاروف"
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 09:17

استغربت منظمة "إزرفان" الأمازيغية من "مواقف التنظيمات (التقدمية) المتحاملة والمصادرة لرأي الزفزافي الأب حول تملصها من مساندة ترشيح ناصر الزفزافي للظفر بهذه الجائزة"، مؤكدة استهجانها "للمقاربة العروبية – من القومية العربية - والعرقية التي تعتمدها هذه التنظيمات في تبنيها لملفات الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا".

وأضافت "إزرفان"، في بيان لها، أنها "تحيي مساندة الشعب المغربي لشرعية مطالب الحراك، وتبارك لكل المغاربة نجاح الدبلوماسية الشعبية في إسماع صوت الحراك للعالم الحر، وتتويج ذلك بترشيح البطل ناصر الزفزافي للحصول على جائزة ساخاروف، التي يمنحها البرلمان الأوربي للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير".

واعتبرت المنظمة الأمازيغية أن "هذا الترشيح انتصار للشعب واعتراف رسمي من البلدان الديمقراطية بعدالة وشرعية مطالب الحراك، ورد قوي منها على الأحكام الجائرة في حق معتقليه"، معلنة دعمها بقوة "لمنح جائزة ساخاروف للمعتقل ناصر الزفزافي، ومن خلاله لأبناء المغرب المهمش بفعل سياسات الإقصاء والتمييز الممنهجين على كل المستويات ضد كل المناطق الناطقة بالأمازيغية، بما فيها الريف".

وتعتزم "إزرفان" تبليغ "هذا الدعم للبرلمان الأوربي مع ملتمس لجميع أعضائه لمساندة ناصر الزفزافي"، داعية "كل الإطارات الأمازيغية ببلادنا وفي تمازغا والمهجر وكل أحرار وطننا والعالم للقيام بمبادرات تجسد دعمهم لتتويج ناصر الزفزافي بجائزة ساخاروف، انتصارا لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير في العالم".

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