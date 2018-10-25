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بادو ينتقد المواقف "المعادية" للغة الأمازيغية

بادو ينتقد المواقف "المعادية" للغة الأمازيغية
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:15

انتقد عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المواقف "المعادية" للغة الأمازيغية الصادرة في الفترة الأخيرة عن ممثلي بعض المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية وذوي المسؤوليات الدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان.

وقال الناشط الأمازيغي إن "هؤلاء لا يتوانون ودون سابق تمحيص ودراسة عن التعبير عن بعض المواقف التي تعاكس التوجهات الجديدة للدولة في مجال تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وإن بقيت العديد من الالتزامات الدولية والدستورية عالقة وموقوفة التنفيذ، سيما أنها تفتقد لأجندة واضحة للتنزيل".

وأضاف رئيس جمعية "أزطا أمازيغ"، بلغة شديدة اللهجة منتقدا هذه الجهات بأنها "تسعى لتبرير مواقفها بتقديم مبررات وحجج واهية وغير متماسكة، ظاهرها الغيرة على وحدة البلاد ومنظومتها التربوية والقيمية واقتصادها وماليتها العمومية".

واعتبر المتحدث أن تصريحات الجهات المشار إليها تعادي حقوق الأمازيغ، وقال إنهم "يستكثرون علينا أن تصرف الدولة من ضرائبنا على ورش تأهيل وتطوير الأمازيغية من المال العمومي، الأمر الذي يعاكس مقتضيات الدستور الذي رسم الأمازيغية لغة رسمية بشكل لا رجعة فيه، كما أن منظومة حقوق الإنسان تفرض على الدول الاهتمام بحقوق المهاجرين واللاجئين".

وأشار بادو إلى المآل الذي ينتظر الحكومة الحالية في حال استمرت في نهج سياسات مشابهة للجزائر في مسار الأمازيغية، التي تعرف انتفاضة كبيرة من لدن الشباب، لا سيما داخل المدارس والجامعات، مبرزا أن الأمازيغية في أمسّ الحاجة إلى نخبة قادرة على بلورة البدائل والمقترحات، مؤكدا ضرورة "تحرير البحث العلمي والباحثين من القيود التي جعلت بعضهم يخدم التوجهات الرسمية، بل إنهم صاروا حماة النموذج السياسي القائم، بعيدا عن الموضوعية التي يجب أن تَسم أعمالهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أمازيغي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:37
صراحة تفاجئت عند لقائي صدفة بطبيب أمريكي يعمل كمتطوع بمنطقة الحسيمة حينما بدأ بالحديث معي بتمازيغت الريف، المثير أنه يتقنها ويتحدث في التفاصيل بشكل مريح رغم الرنة الأمريكية في نطقه، تساءلت مع نفسي كيف لطبيب أجنبي يساعد المحتاجين والفقراء في قرى اقليم الحسيمة تعلم لغة أهل المنطقة واجتهد كثيرا ليتواصل معهم، ثم تذكرت المغاربة الذين يدعون الاسلام والتسامح ويعملون أساتذة أو ممرضين أو موظفين في المنطقة ويعارضون لغة أهلها ولغة البلد الأصلية بدعوى أنها لا تفيدهم في شيئ.
يتحجج هؤلاء بتلعم لغة العلوم الإنجليزية وأن الأمازيغية لن تفيدهم، فكيف لأمريكي قادم من أقوى بلد في العالم يتعمل تمازيغت الريف ؟؟ المثير أكثر في الأمر أنه بدا سعيدا عندما تحدثنا معه قائلا يسعدني أن ألتقي بأشخاص يتكلمون الريفية خارج منطقة الريف... انظروا إلى حب الانتماء للمجتمع الذي يعمل فيه، درس للعنصريين العرب الذين بدت عنصريتهم واضحة تجاه أمازيغ المغرب رغم المبررات الواهية.
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2 - المغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:39
نحن جميعا مغاربة نعيش في بلد واحد و الامازيغ إخواننا كما الريف و كل المغاربة.ولكن شخصيا لا أتفق مع رفع أي علم آخر دون العلم الرسمي للبلاد.
رفع أعلام غير العلم الرسمي يوحي على التفرقة و الفتنة.نحن الآ في غنى عن مثل هذه المشاكل.
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3 - مهاجر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:42
فكروا فيما سيرجع على البﻻد بالنفع ألله يهديكم .اما فيما يتعلق ب وحدة الدولة فالعربية هي اللغة التي توحد كل القبائل المغربية بدون نقاش وهي لغة القرآن الكريم أليس كذلك . التلميذ يفهم غير المقررات الدراسية لي عندو بعدا . بغيتو تفرضو عليه حروف أصعب من الصينية .
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4 - ROCHD الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:47
يجب أن يتعلم الأمازيغية حتى يتحاور مع أبويه وبعض جيرانه وأصحاب الدكاكين
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5 - hmad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:49
صراحة هؤولاء الدين يقومون هده الضجة على الأمازيغية ما عندهم ما ييدار
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6 - Kamal Deutschland الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:04
مع الأسف في السنوات الأخيرة كنا نعيش كمغاربة بدون خلفية عرقية والله أنا بعض أصدقائي لم أكن أعلم أنهم شلوح حتى صار في عمري 20 عام. أنا رأيي بأن اللغة الأمازيغية تعلم في كل حال من الأم في البيت والدليل اللغة الأمازيغية لم تنقرض ولم تندثر فهي لغة حية تفرض نفسها في الحياة اليومية وهذا شيئ عادي في المغرب.أما نعلمها في المدرسة ونفرضها على الكل لالشيئ سوى تعنت بأسم العرق وأن اللغة الأمازيغية مظلومة.والله كلشي مظلوم في هاذ البلاد.نحن أصلا لا نتكلم اللغة العربية كي تكون حساسية،نحن نتكلم الدرجة وهي مزيج عربي أمازيغي فرنسي.حتى لو فرضا أنا تعلمت الأمازيغية ماذا ستفيدني في حياتي ومستقبلي المهني والعلمي.علموا أبنائكم اللغات الحية والعلوم وحب البلد بتنوعه وغناه الثقافي.لا نريد أن نصبح مثل الشرق الأوسط كله فتن ولعب على الأقليات والعرق.الغريب هو كل الذين يقولون هذا الكلام يتكلمون الأمازيغية، وغالبية سكان المغرب خوتنا الأمازيغ.
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7 - محمد المغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:07
من نعم الله وآياته العظمى علينا إختلاف الألسنة واللهجات واللغات... تحية لإخواننا الأمازيغ...
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8 - سعيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:16
ما لا أفهمه لماذا هاذ النضال البائس من أجل فرض الامازغية من أشخاص مهووسين بجوبا فالامزيغية حافظت على ثراتها وثقافتها من الازل البعيد فلم تتبدل وكوني أمزيغي من الريف لا أهتم بفرض الامزيغية فآلتبقى محليتا بلا بسالة لأن اللذي يهم هو الرقي وليس الانحصار في خلافات جوفاء من دوي النفوس المريضة
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9 - لست منافقا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:19
اللهجة البربرية لا يعاديها احد .وهي علم لا ينفع و جهل لا يضر ..ولان كان احد يدافع عنها ليس حبا فيها بل لغرض ما . ولان كان هذا المدافع عن لهجة ميتة فلماذا لا يكتب مقالاته بها حتى تعم الفاءىدة .؟ و أغب الظن ان المدافعين هم المقربون للابركام
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