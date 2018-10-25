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كُتّاب وآراء
بادو ينتقد المواقف "المعادية" للغة الأمازيغية
انتقد عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المواقف "المعادية" للغة الأمازيغية الصادرة في الفترة الأخيرة عن ممثلي بعض المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية وذوي المسؤوليات الدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان.
وقال الناشط الأمازيغي إن "هؤلاء لا يتوانون ودون سابق تمحيص ودراسة عن التعبير عن بعض المواقف التي تعاكس التوجهات الجديدة للدولة في مجال تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وإن بقيت العديد من الالتزامات الدولية والدستورية عالقة وموقوفة التنفيذ، سيما أنها تفتقد لأجندة واضحة للتنزيل".
وأضاف رئيس جمعية "أزطا أمازيغ"، بلغة شديدة اللهجة منتقدا هذه الجهات بأنها "تسعى لتبرير مواقفها بتقديم مبررات وحجج واهية وغير متماسكة، ظاهرها الغيرة على وحدة البلاد ومنظومتها التربوية والقيمية واقتصادها وماليتها العمومية".
واعتبر المتحدث أن تصريحات الجهات المشار إليها تعادي حقوق الأمازيغ، وقال إنهم "يستكثرون علينا أن تصرف الدولة من ضرائبنا على ورش تأهيل وتطوير الأمازيغية من المال العمومي، الأمر الذي يعاكس مقتضيات الدستور الذي رسم الأمازيغية لغة رسمية بشكل لا رجعة فيه، كما أن منظومة حقوق الإنسان تفرض على الدول الاهتمام بحقوق المهاجرين واللاجئين".
وأشار بادو إلى المآل الذي ينتظر الحكومة الحالية في حال استمرت في نهج سياسات مشابهة للجزائر في مسار الأمازيغية، التي تعرف انتفاضة كبيرة من لدن الشباب، لا سيما داخل المدارس والجامعات، مبرزا أن الأمازيغية في أمسّ الحاجة إلى نخبة قادرة على بلورة البدائل والمقترحات، مؤكدا ضرورة "تحرير البحث العلمي والباحثين من القيود التي جعلت بعضهم يخدم التوجهات الرسمية، بل إنهم صاروا حماة النموذج السياسي القائم، بعيدا عن الموضوعية التي يجب أن تَسم أعمالهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
يتحجج هؤلاء بتلعم لغة العلوم الإنجليزية وأن الأمازيغية لن تفيدهم، فكيف لأمريكي قادم من أقوى بلد في العالم يتعمل تمازيغت الريف ؟؟ المثير أكثر في الأمر أنه بدا سعيدا عندما تحدثنا معه قائلا يسعدني أن ألتقي بأشخاص يتكلمون الريفية خارج منطقة الريف... انظروا إلى حب الانتماء للمجتمع الذي يعمل فيه، درس للعنصريين العرب الذين بدت عنصريتهم واضحة تجاه أمازيغ المغرب رغم المبررات الواهية.
رفع أعلام غير العلم الرسمي يوحي على التفرقة و الفتنة.نحن الآ في غنى عن مثل هذه المشاكل.