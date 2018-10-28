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كُتّاب وآراء
أرحموش: "القانون الإطار للتربية" غير دستوري
انتقدت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تقدم به سعيد أمزازي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، وحذرت الحكومة من التعجيل بإصداره على حساب اللغة الأمازيغية.
وفي هذا الصدد، وجه الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، رسالة إلى من أسماهم "أصحاب القرار التشريعي بالغرفة الأولى"، قال فيها: "إذا ما تمّ تمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، قبل الحسم نهائيا في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، فإنها ستكون فضيحة قانونية وسياسية بامتياز".
وأضاف أرحموش أن "السبب الوحيد الذي يفسر هذه السرعة القصوى في برمجة مشروع القانون بالغرفة الأولى يتمثل في تكريس فكرة الأمازيغية كلغة للتواصل فقط، بينما جرت العادة أن العربية هي لغة التمكين"، مضيفا أن القانونين التنظيميين أسمى من القانون العادي المحال على مجلس النواب، لذلك ينبغي أن يحظيا بالأولوية المطلوبة.
وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن "التعجيل بمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على حساب القانونين التنظيميين سيشكل من جديد مساسا بالدستور والمنهجية الديمقراطية والقانونية لوضع التشريع"، منبها حكومة العثماني إلى خطورة ارتكابها "لجريمة" جديدة ضد الأمازيغية مثلما فعلت الحكومة السابقة التي اعتمدت قوانين عادية خارج التراتبية التشريعية التي نص عليها الدستور.
وأبرز المحامي بهيئة الرباط أن إدماج اللغة الأمازيغية بالمنظومة التربوية يجب أن يحترم المبادئ الأربعة التي أجمعت عليها جميع مكونات الحركة الأمازيغية، المتمثلة أساسا في الإجبارية والتعميم الأفقي والعمودي، ثم التدريس لحرف تيفيناغ والتوحيد، مؤكدا أن "المادة 28 من مشروع القانون الإطار تشكل عصيانا ضد التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ومقتضيات الفقرة الثالثة من الدستور، كما تضرب كل ما راكمته جمعيات المجتمع المدني في مجال الأمازيغية بالمنظومة التربوية وغيرها".
وأردف الناشط الحقوقي: "وضع التواصل بالأمازيغية في أفق الباكالوريا كهدف لسنة 2030، يشكل احتقارا لها وتكريسا للتمييز العنصري والحقد والكراهية، لأن من شأن ذلك أن يخلق تراتبية بين المواطنين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنصاف الأمازيغية خارج احترام مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين.
يشار إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد نوّه بمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خلال الندوة التي نظمها مجلس النواب تحت شعار: "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح"، مؤكدا أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة ويستند إلى الرؤية الإستراتجية 2015-2030 لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وضمان تعليم ذي جودة للجميع، مبرزا أنه سيشكل في حالة المصادقة عليه مكسبا تشريعيا غير مسبوق للمملكة.