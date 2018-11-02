جمعية حقوقية تنتقد فلكلورية التعاطي مع الأمازيغية

هسبريس - محمد الراجي

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيْلا من الانتقادات إلى الدولة وإلى الحكومة، بخصوص طريقة تعاطيها مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وقالت إنّ الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية شابتْها تراجعات عن بعض المكتسبات الجزئية التي تحققت بعد نشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001.

وسلّطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2017، الضوء على أهمّ المؤشرات الدالة على تراجع المكتسبات المحققة للأمازيغية، حيث قالت إنّ السنة الماضية "عرفت تكريس المزيد من التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين".

وأوردت الهيئة الحقوقية جملة من المؤشرات التي رصدتْها خلال سنة 2017، استهلّتها بـ"تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتخليه عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجال وتقييم حصيلة آثارها الفعلي والواقعي وتعميم خلاصتها في التقارير التي ينجزها".

وبخصوص إدماج تدريس الأمازيغية في المنظومة التربوية، الذي انطلق منذ سنة 2003، إنّ سنة 2017 شهدت "استمرار وزارة التربية الوطنية في التراجع، سنة بعد أخرى، عن التزاماتها في تعميم تدريس الأمازيغية وفي التكوين وإعادة التكوين للأساتذة في اللغة الأمازيغية، بالشكل الذي يغطي الحاجيات المتزايدة كما وكيفا"، معتبرة أنّ تدريس اللغة الأمازيغية تطبعُه "الشكلية والارتجالية".

انتقادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالت أيضا وزارة الثقافة والاتصال، بخصوص حضور الأمازيغية في الإعلام، حيث اتهمتها بعد تفعيل ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزيونية العمومية، والقاضي ببث ما لا يقل عن 30 في المائة من البرامج باللغة الأمازيغية، معتبرة أّنّ الوزارة تتعامل بـ"التجاهل التامّ" مع ما ينص عليه دفتر التحملات.

وذهبت AMDH إلى القول إنّ الأمازيغية في الحياة العامة يتمّ التعاطي معه "بشكل فلكلوري، ما جعلها ضحيّة كل أشكال التشويه والتحقير في مؤسسات الدولة، سواء القضائية أو الاستشفائية أو الإعلامية"، مبرزة أنّ مظاهر المسّ بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية، و"شبْه الحظر المضروب على الأسماء الأمازيغية".

علاقة بالحقوق الثقافية، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدّة، استمرار تخصيص نسبة ضئيلة من الميزانية العامة للقطاعات الحكومية لوزارة الثقافة، وعلى مستوى الجماعات الترابية، معتبرة أنّ إلقاء نظرة تمحيصية على حجم الميزانيات المخصصة لقطاع الثقافة "كفيل للوقوف على حجم التهميش الذي يطالها"، ومشيرة إلى أنّ ميزانية وزارة الثقافة تقلّ ميزانية نظيراتها في الجزائر وتونس بالنّصف، إذا لا تتعدى 0،23 في المئة من الميزانية العامة، بينما توصي اليونسكو بنسبة 1 في المئة على الأقل.

من جهة ثانية، خصّصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيّزا مهما في تقريرها لحقوق المرأة، وركّزت بالأساس على العنف القائم على النوع الاجتماعي، "والذي لا يزال ظاهرة مستفحلة ومتكلسة في بنية النظام الاجتماعي السائد على كافة المستويات"، حسب ما جاء في التقرير.

وذهبت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى القول إنّ النساء "أصبحن مستهدفات في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي، بل أصبحن مهددات في حقهن في الحياة"، مُرجعة سبب ذلك إلى "عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها في هذا المجال، سواء على مستوى السياسات التشريعية أو على مستوى التدابير المرافقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".