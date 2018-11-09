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الرئيسية | تمازيغت | تاماينوت: "وفاة بويبلان" ترجمة لتهميش الأمازيغ

تاماينوت: "وفاة بويبلان" ترجمة لتهميش الأمازيغ

تاماينوت: "وفاة بويبلان" ترجمة لتهميش الأمازيغ
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 07:35

استنكرت منظمة تاماينوت "عدم تفاعل مؤسسات الدولة المحلية والوطنية مع استغاثات المجتمع المدني المحلي والحقوقيين الذين طالبوا بشتى الوسائل وزير الداخلية بالتحرك قبل فوات الأوان".

وقالت المنظمة الأمازيغية، في بيان لها، إن "هذا الحدث سيبقى وصمة عار في تاريخ الدولة المغربية وترجمة فعلية للتمييز العنصري الذي يعاني منه أمازيغ المغرب الذين تجعلهم الدولة يعانون ويلات التفقير والتهميش والتيئيس من أجل تهجيرهم من أراضيهم وإبعادهم عن هويتهم".

ونددت بما وصفته "استمرار الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في تحقير المواطن المغربي الشريف المتشبث بأرضه ومجالاته الطبيعية والترابية"، داعية "منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من النضال والصمود للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للسكان كما هو متعارف عليها دوليا".

وسجلت المنظمة "دعمها للدعوة لحراك محلي في تازة وصفرو والنواحي يهدف لإسقاط رموز الفساد والاستبداد"، مجددة "مساندتها للدينامية التي يخلقها سكان قبائل سوس الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد استباحة أراضيهم من طرف الرعاة الرحل، وضد نزع أراضيهم من طرف الدولة عبر المحافظة العقارية".

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