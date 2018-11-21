24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ (5.00)

  2. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  3. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  4. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  5. ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة

غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة

غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:00

سنة 2011 جرى جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، في الفصل الخامس من دستور المملكة، لكنَّ تفعيل مقتضيات هذا الفصل من دستور المملكة، بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لازالَ متعثرا.

خلال الأسبوع الماضي، شكّل إطلاق القطار فائق السرعة "البراق" فصلا آخرَ من فصول تعثّر تفعيل ترسيم الأمازيغية، إذْ إنّ الهوية البصرية (Logo) للقطار كُتبت فقط باللغتين العربية والفرنسية، دونَ الأمازيغية، والأمر نفسه بالنسبة لمحطة القطارات أكدال الرباط، التي دشّنها الملك محمد السادس.

يُرْجع المسؤولون عن تنفيذ سياسات الدولة في المغرب سبب عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية إلى عدم اكتمال تنزيل القوانين التنظيمية المفعِّلة لمقتضيات الدستور؛ لكنّ نشطاء الحركة الأمازيغية يعتبرون هذا التبرير غير مقنع، ولا يُمكن أن يُشكّل عائقا لو توفرت الإرادة السياسية.

يقول رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مؤكدا أنّ "هذا التبرير الذي تتحجّج به المؤسسات والقطاعات الحكومية لا يستند إلى أساس قانوني".

خلال الولاية الحكومية السابقة أصدر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، قرارا بكتابة الهوية البصرية للمؤسسات التعليمية باللغة الأمازيغية، وجرى تنفيذ هذا القرار بسرعة، إذْ أصبحت الهوية البصرية لجميع المؤسسات التعليمية مكتوبة باللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، فضلا عن الفرنسية.

هناك أيضا مؤسسات كثيرة تحمل هوية بصرية مكتوبة باللغة الأمازيغية، كالوزارات، وهو ما يعني، حسب متابعين، أنّ انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليس مبرّرا لعدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية بالأمازيغية، خاصة المُدشّنة حديثا، مثل محطة القطارات أكدال الرباط وقطار "البراق".

ويرى رشيد الحاحي أنّ كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية لا يتطلب تسخير مواردَ وإمكانيات مالية، "بل يتطلب فقط توفُّر الاقتناع بالانخراط في السياسة اللغوية الجديدة للمملكة"، لافتا إلى أنّ ترسيم الأمازيغية يعرف تأخرا كبيرا، رغم بعض المبادرات المؤسساتية.

وينصّ الفصل الخامس من دستور 2011 على أنّ الأمازيغية تُعدّ لغة رسمية للدولة، "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويُحدِّد قانون تنظيمي مراحلَ تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛ وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

ومازال الأمازيغ ينتظرون صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابَع الرسمي للأمازيغية، بعد مرور أزيد من سبع سنوات على ترسيمها في الدستور، رغم أنّه كان ضمن القوانين التنظيمية التي اعتُبرتْ ذات أولوية، لكنّ الحكومة لم تُخرجه بعد إلى حيّز الوجود، إذ لازال في رفوف البرلمان. بينما يُعارض نشطاء الحركة الأمازيغية مشروع هذا القانون التنظيمي الذي أعدّته الحكومة، ويَعتبرون أنه لا يَعكس مقتضيات دستور المملكة.

رشيد الحاحي انتقد عدم كتابة الهوية البصرية لقطار "البراق" باللغة الأمازيغية، قائلا: "هذه ليست مسؤولية مصمم "اللوغو"؛ بل هي مسؤولية إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وأضاف: "المكتب الوطني للسكك الحديدية متأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..

وخلُص الحاحي إلى أنّ عدم كتابة الهوية البصرية للمؤسسات العمومية ليس إشكالا مرتبطا بالإمكانية المادية؛ "بل هو إشكال سياسي ومؤسساتي"، مضيفا: "يجب على صانعي القرار أنْ يلتزموا باحترام مقتضيات دستور المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طارق 004 الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:06
را هذا هو سبب الفتنة أشمن أمازيغية ولا روسية ...
نحن مسلمون وانتهى الأمر لا داعي لهذه الخزعبليات
فرنسا أصدرت الضهير البربري من أجل التفرقة وانتم تسيرون على نهجها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - kere الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:08
الامازيغية قادمة بقوة والامازيغ سيقولون كلمتهم لانهم الاغلبية الساحقة في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - منير امريكا الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:08
وا بزاف، واش ماعندكوم ماديرو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - abdo الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:10
بصراحة رغم أني أمازيغي أفضل كتابة الامازيغية بالحرف اللاتيني مع بعض التعديلات مع الاحتفاض بحرف تيفناغ .وهذا سيجع الجميع على تعلمها وهذا مافعلته الكثير من البلدان مما ساهم في انتشار لغتها منها تركيا الهند الدول الاسكندنافية.................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:13
شعار اللوغو من انزكان وتتدشينه تم بساءق سوسي من ايت باها هذا يكفي الله يجعل البركة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - amazir الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:13
سلينا مع اللغة العالمية أو بقات غير الأمازيغية شعب الامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - تفرنسيسة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:14
فرنسا هي التي صنعته ولا تعرف ماهي معني الامازيغية وكيف تكتب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - ahmed الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:14
بغيت ا نعرف واش ضروري الامازيغية في هذا القطار...و اذا ما كانت واش ما غاديش يزيد و لا يمشي ...راه هاداك صنعاتو فرنسا ماش في سوس ولا الاطلس...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - karim الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:14
ما هذا الجهل المهم لدينا قطار حديث عليكم أن تفرح لا أن تحنقو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - البراق الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:15
الحاحي لا يفهم و لن يفهم ان ترسيم الامازيغية لن ينفع المغاربة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - حسن الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:15
اصنعوه وضعوا ليس الامازيغيه بل حتى العبريه شادين فالمسائل التافهه افكار تزعو الى التفرقه انا امازيغي والله ينعل الافكار ديالكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - أمازيغي حر أبا عن جد... الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:20
عند تأمل الوضعية الكارثية التي تعيشها البلاد فيما يخص المطالب الرئيسية للعيش الكريم من تعليم و تطبيب و تشغيل، و الذي يبين أننا بعيدين كل البعد عن تحقيقها نظرا للفساد الذي ينخر جميع مقومات هذه القطاعات بداية بالمسؤولين الغير المؤهلين و نهاية بالنهب و استغلال النفوذ و تهريب الأموال و الميزانيات المخصصة لخدمة الوطن و المواطنين... و يأتينا بعض المحسوبين على تيارات تفكيكية تفريقية ببعض المطالب التي نحن في غنى عنها بالمرة أكل عليها الدهر و شرب!!! و ماذا تفيدنا كتابة أمازيغية في لوغو أو إدارة ما كيفما كانت... إن كنا نحن الأمازيغ و الشلوح و الريافة لا نقرأها و لا نفهمها... كفانا مزايدات لا جدوى منها و عطيونا المفيد... أين التعليم؟ أين المستشفيات و قطاع الخدمات؟؟؟ أين التشغيل؟؟؟ أين ثروات البلاد المنهوبة؟؟؟ أين المحاسبة؟؟؟ أين العدل و دولة المؤسسات؟؟؟ وافيقو و باراكا من الكذوب على الشعب راه ماخاصناش بكتابة أمازيغية و لا اغريقية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الإنجليزية الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:20
هد شي لي بقى غير الأمازيغية نزيدو نكملو على الباقي ناس تطلب إنجليزية وا انتم تطلبون الامازيغية هيا حدها المغرب يجب تعلم اللغة الإنجليزية وا الفرنسية اما الأمازيغية اي اقتصاد سوف تنفع بيه المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.