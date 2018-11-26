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الرئيسية | تمازيغت | "أكال" تنادي بحل المندوبية السامية للمياه والغابات

"أكال" تنادي بحل المندوبية السامية للمياه والغابات

"أكال" تنادي بحل المندوبية السامية للمياه والغابات
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 نونبر 2018 - 09:28

طالبت تنسيقية "أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة" بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، "التي تعتبر غير شرعية وغير دستورية، وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع".

وشددت التنسيقية على وجوب إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلاءم مع بنياتها السوسيوثقافية.

وأشار التنظيم ذاته في بيان للرأي العام الوطني وكذا الدولي، أصدره بعد مسيرة الدار البيضاء، وتوصلت به هسبريس، على ضرورة ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية، معبرا عن رفضه تسييج أراضي القبائل، وتصنيفها كغابات ومحميات، وضمها إلى ما يسمى الملك الغابوي.

ودعت التنسيقية إلى رد الاعتبار إلى أعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات، مطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة عن توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأراضي وتهجير الساكنة، مؤكدة رفضها التام لقانون المراعي 113.13، الذي يسعى، حسبها، إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل.

وطالب التنظيم الأمازيغي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي "الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن"، داعيا المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والجاليات المغربية بالخارج إلى "مساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة والنهب والتمييز العنصري"، مؤكدا أن "قضية تشبث شعبنا بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومات مع أي جهة كانت، ونحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية عن انتهاك حرمة أراضي القبائل والسكان الأصليين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - روكا الاثنين 26 نونبر 2018 - 09:44
كيف لبلد ان يتطور طالما الشعب يحتج على اي مشروع تنظيمي .
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-4
2 - brahim الاثنين 26 نونبر 2018 - 09:44
يجب التطبيق القانون لحماية البيئة والسكانها. من التهميش والرعاء. ......
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3
3 - فريد الاثنين 26 نونبر 2018 - 09:46
تحية خاصة للأمازيغ الذين أبانو على مسيرة سلمية منظمة و مشروعة
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0
4 - الغازي الاثنين 26 نونبر 2018 - 10:02
لولا إدارة المياه والغابات وما تلعبه من دور مهم في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية لكانت الغابات في خبر كان في الوقت الراهن نظرا للاستغلال المفرط الذي كانت ستتعرض اليه من طرف السكان وبالخصوص في المناطق القروية لاستعمال أشجارها في حطب الوقود وكذا إستغلال الخشب في الصناعة من طرف ارباب المصانع دون اي حسيب ولارقيب مما كان سيسبب في إندثار هذه الثروة بدون رجعة
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0
5 - سوسي امزاور الاثنين 26 نونبر 2018 - 10:04
السوسيون لم يعودو يطالبون بالصحة و التعليم و العيش الكريم. فقط يريدون التيقار و رفع الظلم الذي ينالهم من طرف الدولة لتهجيرهم من اراضيهم عبر ايادي ميليشيات و عصابات الرحل و الخنزير البري الذي تحميه المياه و الغابات. و كذا سلب اراضي السكان لإستخراج الذهب و الفضة دون استفادة السكان تحت ذريعة قانون ان باطن الارض ملك للدولة و الكل يعرف اضرار هاته المناجم ادناها الحاق الفرشة المائية المصدر الوحيد للساكنة باضرار ان لم نقل تجفيفها. لهذا خرج السوسيون و معهم كل الشعب المغربي في رسالة الى من يهمهم الامر اننا لن نسمح في حبة من تراب ارضنا
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