جمعية ترسم صورة قاتمة لواقع الحقوق الثقافية الأمازيغية بالمغرب

هسبريس - مصطفى شاكري

أصْدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تقريرا شاملا قدَّمت فيه أهم ملاحظاتها بخصوص واقع الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية، بالتزامن مع زيارة المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، التي تبتدئ يوم الأربعاء وتمتد إلى غاية 22 دجنبر الحالي.

وقالت الشبكة سالفة الذكر إن "الوثيقة الدستورية تعتبر أهم اعتراف قانوني بأمازيغية المغرب وسكانه على المستوى الوطني، وكذلك الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، إلا أن هذا الإطار الدستوري سرعان ما يتلاشى أمام تحديات الواقع".

وانتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "التأخر في إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية، وضحالة مضامينه وانعدام ضمانات حماية اللغة ومستعمليها"، مُعْتبرة أنه "تملص سافر للدولة من التزاماتها الدستورية، بحظر التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، كما أنه تأكيد على استمرار الدولة في تهميش الأمازيغية وإقبارها، وتفضيل لغات ومكونات ثقافية أخرى وتشجيع استعمالها ودعمها".

وأوضحت شبكة "أزطا أمازيغ"، عبر التقرير الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الترسانة القانونية المغربية تُكرّس التمييز ضد المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، إذ ما زالت النصوص التشريعية والتنظيمية؛ حتى الصادرة حاليا، تحمل بين طياتها مقتضيات لا تخلو من تمييز ضد الأمازيغية، وتَنْتَصِب عقبة أمام التمتع بالحقوق في كل شيء".

وبخصوص الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، أبرزت الجمعية الحقوقية أن "القانون ينص على العربية لغة وحيدة للتقاضي وتقديم الوثائق والمذكرات للمحكمة، بحيث ما زال يعتبر الأمازيغية لغة أجنبية في مخالفة صريحة للدستور، ويجبر الناطقين بها على الترجمة أو التواصل بلغة غير لغتهم أثناء لجوئهم للقضاء".

وفي مجال الحق في تسجيل الأسماء الأمازيغية، أشار التقرير إلى أن "قانون الحالة المدنية المعمول به يشترط أن يكون الاسم ذا طابع مغربي، دون تحديد معناه، وحُددت لائحة للأسماء المقبولة في سجلات الحالة المدنية، كما فُتِح باب التظلم الإداري في حالة رفض الاسم، إلا أنها إجراءات غامضة تتطلب وقتا للقيام بها، ليتم بذلك حرمان العديد من الأسر من إطلاق أسماء أمازيغية على أبنائها، ومن ثمة الاعتزاز بهويتها وانتمائها".

أما حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات، فقد شددت الشبكة على أن "تدبير الحريات العامة بمقتضى قانون صادر منذ 60 سنة، أصبح متجاوزا وهناك حاجة مُلحة لملاءمته مع المعايير الدولية، بحيث تعيش الجمعيات الأمازيغية، على غرار جمعيات أخرى، تضييقا مُمَنْهَجاً في تأسيس الجمعيات. كما دأبت القوات العمومية على منع المسيرة الوطنية للحركة الأمازيغية، فضلا عن استهداف السلامة الجسدية للطلاب المنتمين للفصيل الأمازيغي، في حين أن الحزب السياسي الأمازيغي محظور منذ 2005 إلى اليوم، كما يمنع القانون تأسيس الأحزاب على أساس جهوي".

فيما اعتبرت الجمعية أن "الإحصائيات التي تقدمها الجهات الرسمية في موضوع تدريس الأمازيغية مُفَارقة للواقع، بحيث نذكر عدم تعميم تدريس الأمازيغية وحصرها فقط في المستويات الأولى من التعليم الابتدائي، وفي مؤسسات محدودة بالقطاع العمومي، مع غياب شبه تام بالتعليم الخصوصي، إلى جانب عدم توفر الوسائل الديداكتيكية والكتب المدرسية الكافية، وضعف الابتكار البيداغوجي في اللغة الأمازيغية، فضلا عن محدودية تكوين وتوظيف الأطر التربوية".

ونبّهت التقرير نفسه إلى أن "دعم الإنتاجات السينمائية الذي يقدمه المركز السينمائي المغربي مشروط بتقديم السيناريو باللغة العربية فقط، كما أن كل معاهد تكوين الفنانين في مختلف المجالات لا تستعمل اللغة الأمازيغية ولا تعتمد الموروث الفني الأمازيغي".

"أما عدم احترام ثقافة وتاريخ ولغة وطريقة العيش المتميزة للسكان الأصليين، وعدم إدماجها كبعد أساسي في برامج التنمية والسياسات العمومية، فقد ألحق أضرار بليغة بالنسيج الاجتماعي والمحيط البيئي، بدل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى مع خصائصها الثقافية واللغوية المحلية"، يُورد التقرير.

ودعت الشبكة الأمازيغية إلى "تقييم مشروع القانون التنظيمي المعروض على البرلمان لنقاش وتعديلات، من شأنها تصحيح الاختلالات التي تشوبه، ثم الإسراع بتنقيح الترسانة القانونية من كل مظاهر التمييز العنصري، وفتح باب الدفع بعدم دستورية القوانين بإصدار القانون التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، وكذلك تعزيز وسائل التظلم والانتصاف لضحايا التمييز العنصري، وتقييم نجاعة البرامج الحكومية في مجال إدماج الأمازيغية في الحياة العامة".