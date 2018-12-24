"أزطا" تثمن اهتمام الأمم المتحدة بأوضاع الأمازيغ

هسبريس من الرباط

ثمنت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أشغال الزيارة التي قامت بها تونداي آشيم، المقررة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وأضافت أنها تزكّي الخلاصات والتوصيات الأولية التي أسفرت عنها، وتدعو الدولة المغربية إلى أخذها بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها.

وأضافت "أزطا"، في بيان لها، أنها تقدر الدعوة التي وجهتها الحكومة المغربية إلى السيدة المقررة الخاصة من أجل زيارة المغرب، وتتقدم بالشكر لتونداي على الفرصة التي أتاحتها لممثلي أزطا أمازيغ من أجل المشاركة في اللقاءين اللذين نظمتهما في الرباط وأكادير.

وأوضحت الشبكة أنها تعتز بتفاعلها وعملها مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وذلك في انتظار صدور التقرير النهائي لزيارة السيدة المقررة الخاصة في شهر أبريل 2019.

وطالبت "أزطا" باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، دون تأخير، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز استعمالها في التقاضي والمرافق العمومية، في انتظار اعتماد القانون التنظيمي نفسه.

كما طالب التنظيم الأمازيغي باتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان تمتع الأمازيغ بحقوقهم الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالتعليم وحرية التعبير والحق في التنظيم والانتماء إلى التنظيمات السلمية والحقوق اللغوية والثقافية.