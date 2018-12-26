24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  4. رجال أتهمهم، في فاجعة المغاربة (5.00)

  5. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة

رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة

رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:00

في سياق يتسم بتصاعد مطالب مجموعة من الفاعلين بضرورة ضبط وتدبير الحقل اللسني واللغوي بالمغرب، من خلال إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا القوانين التنظيمية للغة الأمازيغية، إلى حيز الوجود، لازال النواب البرلمانيون عاجزين داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن إيجاد صيغة توافقية تخرج المعطيين من عنق الزجاجة، وتنهي "صراع الديكة" المتكرر كل حين بسبب واقع اللسان المغربي.

ويظل المجلس الوطني للغات، مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، إلى حدود اللحظة داخل ردهات مجلس النواب؛ فيما تستغرب فعاليات من غياب مؤسسة دستورية، وقوانين تفعيل دسترة الأمازيغية التي بقيت حبيسة الجمود منذ سنة 2011، دون أن يستشف أحد سبب التأخر الحاصل رغم ملحاحية الحاجة إلى المجلس والقوانين.

مصادر برلمانية قالت إن "تأخر خروج المجلس الوطني للغات من طاولة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يعود إلى رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية إدراج هيئة اللغات الأجنبية ضمن هيئات المجلس، وهي كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية اللغة العربية، وهيئة اللهجة الحسانية، وهيئة الثقافة والتراث".

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البيجيدي يدفع بحذف هيئة اللغات الأجنبية، التي تأتي من باب الانفتاح الذي يورده دستور 2011"، مشيرة إلى أن "الأمر غير مرتبط بلغة أجنبية بعينها، بل بالانفتاح على العالم الخارجي وتدبير التلاقح الثقافي".

وبخصوص وضعية القوانين التنظيمية للأمازيغية أوضحت المصادر أن "الحزب الإسلامي يرفض اعتماد حرف تيفيناغ داخل القانون، إذ يطالب بعدم الإشارة إلى حرف الكتابة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "الحزب يرفض تيفيناغ ولا يعطي بديلا، وفي ذلك تبخيس لكل المجهودات التي بذلتها الحركة الأمازيغية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على المستوى الأكاديمي والمعرفي".

وأردفت المصادر ذاتها بأن "حرف تيفيناغ صادر عن تحكيم ملكي، بعد استشارة الأحزاب السياسية سنة 2003"، مشددة على أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعود الأمازيغية إلى نقطة الصفر"، وزادت: "لا يمكن التنازل عن الحرف باعتباره أصليا، وحقق مكتسبات عديدة في مختلف المجالات".

وأبرزت مصادر هسبريس أن "البيجيدي يقول بصدور القانون دون تحديد للحرف، لكنه في الوقت نفسه يحاول سحب البساط من لجنة الثقافة والتعليم، ويقترح أن يصدر مرسوم حكومي بخصوص الأمر"، مستدركة: "لكن المفهوم من كل ما يطرحه حزب العدالة والتنمية أنه يريد كتابة الأمازيغية بحروف اللغة العربية".

وأكملت المصادر: "في أحيان أخرى، يطالب أعضاء الحزب الإسلامي بترك المسألة للمجلس الوطني للغات من أجل الحسم في مسألة الحرف، كما يلتمس في بعض المرات أن يكون الحل سياسيا توافقيا دون خلفيات، لكن تحت يافطة رفض حرف تيفيناغ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اللغة الامازيغية الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:09
اللغة الامازيغية كيهدرو بها الملايين ديال المغاربة يعني عندها مواليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - رشيد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:11
بعيدا عن موقف البواجدة الشاذ في الكثير من القضايا، أرى فعلا أن حرف تيفيناغ هو حاجز أمام تفعيل الأمازيغية. أنا أمازيغي من سوس و أذكر أن جدي رحمه الله كان يكتب شعرا أمازيغيا بالحرف العربي .. من الضروري أن يعاد النظر في هذه المسألة إن كانت هناك فعلا إرادة في حماية الثقافة و اللغة الأمازيغية التي هي ملك لكل المغاربة حتى غير الناطقين بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - gourrama الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:14
نحن أبطال شجعان طوفان العنصرية أمنا الأمازيغية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مواطن غيور الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:14
من اقوى القوى التي حاربت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية الفصحى.وهذا باعتراف كبار المثقفين الفرنسيين.فاللغة العربية هي التي حافضت على جميع الشعوب العربية من الانقراض تماما.اتقوا االه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - moncef الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:14
لماذا النفخ في الموضوع
لماذا جعل الحرف الفنيقي المسمى تيفيناغ قضية
مع أن لا أحد من المغاربة يعرفه
هذا الحرف صنعه المبشر والمخبر الفرنسي شارل دو فوكو وسخره لأداء أدوار سياسية هدفها التفريق بين سكان المغرب العربي
هل المغاربة حلوا كل مشاكلهم ليتصارعو من أجل خربشات الكهوف
إن كان للعدالة والتنمية أي حسنة فحسنته الأولى رفض هذا الحرف وتمسكه بالحرف العربي في كتابة كل تعابير الأمازيغية
المغرب باعتماده للغة الإركام وحرف الفينيق سيفتح الباب للطائفية في المغرب ويضع أسس ظهير بربري جديد قديم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
6 - med الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:15
المغرب يتخبط في التخلف وما زال يزيد الطين بلا عوض ان نوحد مفاهم المغرب على امر واحد وفقه واحد ولغة واحدة مزال اعداء هذا البلد يريدون ان يشتتوا هذا البلد الى قوميات وتخريب ما قام به اسلافنا من نبد التفرقة والاختلاف نحن لسنا ضد اللهجة الامزيغية ان يتحدث بها من يحبها ولكن فرضها على اطفال وليس فيها لهجة علم يريدون ان يفتحة جبهة اخرى ضد هذا البلاد حتى يشتتوى جهودها في البحث عن التنمية والتطور وملاحقة الركب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - بيجيدي سابق الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:15
البيجيدي يرفض اللغات الاجنبية يريد ان يفرض بضاعته المزجاة علينا . تصوروا اذا انفتح المغاربة على اللغات الاخرى والحضارات الانسانية الاخرى وفتحوا عقولهم وتحررو من الافكار المتخلفة التي هي من التراث الاسلامي(الفكر الاسلامي)
وليست من الدين الاسلامي فلن يكون للبيجديين سلطة عليهم ولن يكون اقبال على سلعتهم وهم لن يسلموا يذلك ابدا وسيستميتون من اجل ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - الوطنية الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:22
الامازيغية هي لغة محلية وليست لغة عالمية وترسيمها كلغة الوطن سيحد من الانفتاح الثقافي على الدول المتقدمة اذن اللسان المغربي لسان عربي اسلامي مستخلص من كتاب الله وسنة محمد صلى عليه وسلم ما عداه في ترسيم اللهجة الامازيغة تكون جبر للخواطر وتهدئة للأعصاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
9 - aziz الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:22
كما يفعل اوردوغان مع المكون الثقافي الكردي يقوم به العدالة والتنمية المغربي مع المكون الثقافي الامازيغي. الاسلام لا يتنافى مع ارث وثقافة وحضارة الشعوب الاصلية في المجتمعات التي وصل اليها الاسلام. الله خلق جميع اللغات وليس الانسان . اتركوا شأن الله يسري في الكون يا أصحاب التعمية والظلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - Ali الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:25
هاد البي جي دي مزال مابغا امشي فحالو. شاد الضد مع المغاربة كاملين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - jaad الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:26
اصلا الامازيغية فالشكل الحالي دياها وليدة المختبر و احرف غير مفهومة و التخصصات ديالها معليهاش اقبال. المغاربة عارفينها لعبة سياسية لا اكثر. بغينا لغات تنفع ولادنا و تقدم بلادنا كالانجليزية ماشي كرة دالمصالح كل واحد تيرميها للاخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
12 - bouthirit الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:26
لمادا هده الحملة هل البيجيدي وحده من يوجد في الحكومة . هناك أحزاب أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
13 - سلام الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:27
عنصرية البواجدة لا تكاد تنتهي
عدد حروف تمازيغت أكثر من العربية
لا يمكن كتابة حرف بالعربية بطريقة
صحيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - IMIHI الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 10:28
الخوانجة المغاربة مند زمن قديم معروفين بعدائهم لكل ما هو امازيغي .. كايحاولو بشتى الوسائل اقبار الامازيغية وتقزييمها من خلال مخططات دنيئة لا تمت للتعايش بصلة
بصفتي مواطن مغربي كانقول خسئتم يا الباجدة ... . وراه العربون باين .. زلة وشوهة ما بعدها شوهة كاضربكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.