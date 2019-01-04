"مركز الذاكرة" يقارب الهويات والثقافات في مكناس

هسبريس من الرباط

بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية 2968، أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم تنظيم "ملتقى مكناس–إفران لحوار الهويات والثقافات"، في دورته السادسة، يوم 12 يناير الجاري بمدينة مكناس، وأيام 12 و13 و14 أبريل القادم بمدينة إفران.

الملتقى ينظمه مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم بشراكة مع جامعة الأخوين بإفران، وجماعة مكناس، ووزارة الثقافة والاتصال، والمجلس الاقليمي لإفران، بدعم من مؤسسة عين إفران وافارج هولسيم– مكناس ومؤسسة العمران مكناس ومؤسسة أناسي مكناس.

وتتضمن أنشطة الملتقى، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس، تقديم وقراءة في كتاب "أعمال ندوة حوار الثقافات وأسئلة الهوية–الندوة التأسيسية"، بمشاركة نخبة من المفكرين المغاربة، ووجهت دعوة إلى سفيري دولتي النرويج والدانمارك للحضور إلى حفل التقديم والقراءة ليلقيا كلمة بالمناسبة.

كما سينظم حفل موسيقي من إحياء الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، وفرقة "أيت نهاية" من جزر الكناري، والشريفة وفرقتها الغنائية، وسيعرف إطلاق الشهب الاصطناعية على ايقاع أغنية تدعو إلى السلام وبناء العيش المشترك.

وقد أعلن المنظمون تأبين كل من Louisa Vesterager Jespersen وMaren Ueland، الشابتين ضحيتي جريمة "شمهروش" بالحوز، عبر وضع الشموع والورود أمام صورتيهما المنتصبتين تحت المنصة.

وفي إطار "ملتقي مكناس– إفران لحوار الهويات والثقافات"، سيعقد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم وجامعة الأخوين بإفران، بدعم من الشركاء، أيام 12-13-14 أبريل بمدينة إفران، ندوة دولية حول "ما هي صيغ أجرأة اعلان مكناس لحوار الثقافات؟".

وقد وجهت دعوات، وفق القائمين على الملتقى، إلى كبار المهتمين بحوار الثقافات، وحوار الحضارات، وحوار الأديان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمشاركة في هذه الندوة التي ستكون منفتحة على المؤسسات التعليمية التربوية، والمؤسسات الجامعية البحثية، والمؤسسات الإعلامية التواصلية بالمنطقة.