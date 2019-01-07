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كُتّاب وآراء
دورة "ملتقى تارودانت" تناقش "الأمازيغية والدولة"
تنظم جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والجماعة الترابية لتارودانت، الدورة الثالثة لملتقى تارودانت؛ وذلك أيام 11 و12 و13 يناير الحالي، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969.
ويتضمن البرنامج العام للملتقى، وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، تنظيم السهرة الفنية الكبرى بساحة 20 غشت يوم 13 يناير بمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار والشباب والمجموعات الغنائية وفرقة أحواش، وتنظيم الندوة الدراسية الوطنية يومي 11 و12 يناير حول موضوع "الأمازيغية والدولة: 1999-2019" بمشاركة حوالي 24 متدخلا من نخبة الأطر السياسية والفاعلين المدنيين والباحثين الأكاديميين.
وستتوزع الندوة الدراسية على أربع جلسات تتناول محاور: الأمازيغية ومؤسستي الحكومة والبرلمان، والعمل الأمازيغي المسار، الحقوق وأسئلة الراهن، والأمازيغية بعد 20 سنة من التعاطي الرسمي.
كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقة ثقافية وورشات فنية لتلاميذ المؤسسات التعليمية التي تدرس بها الأمازيغية بتنسيق مع مديرية وزارة التربية الوطنية بتارودانت، وحفل تكريمي خاص لشخصيات نضالية وفنية أمازيغية.