24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1518:3819:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)

  2. المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا (5.00)

  3. امرأة ترقد في غيبوبة منذ 10 سنوات تضع طفلا (5.00)

  4. أسرة فقيرة تسكن داخل كهف وسط جبال ميدلت (5.00)

  5. في خطوة مفاجئة .. ملك ماليزيا يتنازل عن العرش (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | دعوات إحياء "رأس السنة الأمازيغية" تدقّ أبواب الرباط والبيضاء

دعوات إحياء "رأس السنة الأمازيغية" تدقّ أبواب الرباط والبيضاء

دعوات إحياء "رأس السنة الأمازيغية" تدقّ أبواب الرباط والبيضاء
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 07 يناير 2019 - 09:00

في ظلّ استمرار المطالبة بإقرارها عيدا وطنيا، يتزايد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كل سنة داخل المملكة. وقبل حلول يوم الـ 13 من شهر يناير، الذي يوافق رأس السنة الأمازيغية، انطلقت استعدادات مجموعة من الجمعيات الأمازيغية وهيئات أخرى لإحياء "ينّاير" 2969.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تدعو إلى تخليد السنة الأمازيغية الجديدة 2969، والمساهمة في ذلك ماديا أو معنويا من طرف الغيورين على القضية الأمازيغية، مع اعتبارها "محطّة تاريخية".

ولم تقتصر دعوات "إحياء السنة الفلاحية" على مناطق متحدّثة بالأمازيغية، مثل أبركان، بل وصلت إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي سينظّم بها "مهرجان إنّاير" الذي سيعرف تقديم محاضرة تعريفية بالموضوع، وعرض فيلم، وإقامة سهرة موسيقية مجانية بساحة الأمم المتحدة تحييها فرق موسيقية أمازيغية.

سينما "النهضة" بالعاصمة الرباط تستعد بدورها لاستقبال المحتفلين برأس السنة الأمازيغية، عبر نشاط توعوي حول تاريخ الاحتفال ودلالاته، تليه سهرة موسيقية لأربع فرق غنائية مغربية، يتخلّلها تقديم وجبة "تكُلّا" التقليدية.

كما عرفت العاصمة أيضا توزيع نداء لتخليد رأس السنة الأمازيغية 2969 أمام البرلمان المغربي، في ظل "تزايد الغليان الشعبي بمناطق سوس ضدّ مخططات الدولة الهادفة إلى انتزاع الأرض والاستئثار بالثروات وتهجير السكان؛ وهو الحراك الذي يعتمد المبادئ نفسها التي يقوم عليها الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، ألا وهي مبادئ الارتباط بالأرض وخيراتها المادية، وكل الممتلكات الرمزية الغنية التي تفاعلت فوق ترابها منذ آلاف السنين"، بتعبير النداء.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه رغم رمزية السنة الأمازيغية، فإنه "لم يتم حتى الآن ترسيمها عيدا وطنيا ويوم عطلة كما تقتضي الوطنية المغربية، وينصّ على ذلك دستور البلاد".

عادل أداسكو، منسق لجنة التحضير لتخليد رأس السنة الأمازيغية أمام البرلمان، قال إن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "احتفال بعيد الهوية والارتباط بالأرض الذي يحتفي به كل أمازيغ شمال إفريقيا في هذه الفترة من كل سنة"، مضيفا أن الهدف هو "ربط الحاضر بالماضي وترسيخ الوعي بالجذور التاريخية للأمازيغ على أرض تمازغا، وتأطير الأجيال الصاعدة في إطار وعي أمازيغي عصري ديمقراطي يتصف بالنّسبية والعقلانية".

ووضّح أداسكو أن "تخليد رأس السنة الأمازيغية لا ينسي الأساليب التي اقترفتها الدولة المغربية في طريقة تعاملها مع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو الريف ومعتقلو الرأي وحرية التعبير والتظاهر السلمي"، وزاد أن هذا الاحتفال الذي دأب "شباب تامسنا الأمازيغي" على تنظيمه للسنة السادسة على التوالي في الشارع العام، عوض اللجوء إلى الفضاءات المغلقة، يسعى أيضا إلى "التعريف بالمناسبة على أوسع نطاق، والسماح للجميع بتخليد السنة الأمازيغية بعيدا عن الأماكن المغلقة التي يكون فيها الحضور مقتصرا على المدعوين، مع حضور مجموعات موسيقية تراثية وعصرية، وتقديم أكلات خاصة بالمناسبة، وارتداء ملابس تقليدية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عابر سبيل الاثنين 07 يناير 2019 - 09:07
الحق كل الحق لكم فى عيدكم رغم كونى غير مغربى غير كونى ليست امازيغى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - محمد الاثنين 07 يناير 2019 - 09:10
نعم نحن مع اضافة يوم راحة ,لكن اصحاب الشركات من ذوي النفود السياسي سيحاربون ولو ساعة من الراحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - اريج الاثنين 07 يناير 2019 - 09:11
يالله مرحبا ومائة ألف مرحبا حتى احنا باغين غير نفرحوا مبروك السنة الأمازيغية الجديدة على الجميع وكل عام والكل بالف خير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - كفانا الاثنين 07 يناير 2019 - 09:23
هولاء ي يريدون شيئا أكثر من ذلك. فقط نتمنى أن تمنحهم الدولة مبتغاهم. لأنهم أن تمكنوا من ذالك. غدا سيطالبون بإقرار التاريخ الأمازيغي بدل الميلادي والهجري.... وهكذا المهم هو أن هناك أشياء أهم بكثير مما هم يطلبونها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
5 - ضد الخرافات الاثنين 07 يناير 2019 - 09:33
تخليد المغرب لهده المناسبة هو تخليد للخرافات والاوهام هى مناسبة للتاريخ للتقويم الفلاحى الرومانى القديم الدي تراجع عنه الرومان ويتشبت به اتباعهم فى شمال افريقيا ولا علاقة للمغاربة به با من حيت سيشنق اللليبي المصري وتاريخه الخرافى ولا راس سنة البربر التى لا اسابيع لها ولا ايام ولا شهور يل تعلق بالخرافة لا غير ولا مجال لتخليدها بالمطلق الا لارضاء المرضى نفسيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
6 - مواطن مغربي الاثنين 07 يناير 2019 - 09:36
سبحان الله.. الظهير البربري عندما وضعته فرنسا سنة 1930وقف ضده كل المغاربة..واليوم مغاربة يريدون تطبيقه بكل بنوده.. البداية كانت بتدريس تلك الحروف الفرعونيه والان يطالبون بيوم وطني وغدا بعلم رسمي وحدود ودولة. الجزائر كانت اذكى منا في هذه اللعبة عندما اقترحوا على الدولة تدريس الأمازيغية في المدارس الحكومية اعجابهم الرئيس بأن يستفتوا الشعب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.