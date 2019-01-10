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الرئيسية | تمازيغت | مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني

مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني

مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 10 يناير 2019 - 09:00

يبدو أن المبادرة التي أطلقها عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتمثلة في مذكرة لتلبية مطلب ترسيم "رأس السنة الأمازيغية" وقّع عليها أزيد من 130 نائبا من مختلف الفرق البرلمانية، تسير نحو نهاية غير سعيدة، بعد أن قوبلت بصمت مطبق من لدن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي لم يتفاعل إلى حدود اللحظة معها.

وجرى تجديد تسليم مذكرة رأس السنة الأمازيغية إلى رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي، في جلسة المساءلة البرلمانية، بعد أن وضعت منذ منتصف دجنبر الماضي في ديوانه، لكن إلى حدود اللحظة ما يزال الفاعلون السياسيون، ومعهم المجتمع المدني، ينتظرون رد سعد الدين العثماني، الذي لم يعلق سلبا أو إيجابا على المبادرة التي لاقت تعاطيا واسعا.

وتشير المذكرة إلى أنها تأتي "ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية"، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".

واعتبرت المذكرة أن "تقدير الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير يقتضي رد الاعتبار إلى جزء كبير من الموروث الحاضر بقوة"، لافتة إلى أن "الاحتفال لا يهم فقط الأمازيغ الناطقين، بل يشتركون فيه مع غيرهم".

وفي هذا الصدد، قال عبد الله الغازي، مطلق المبادرة: "لم يصدر أي تعليق إلى حدود اللحظة من رئيس الحكومة بخصوص المذكرة"، مشيرا إلى أنه تم تقديمها منذ دجنبر الماضي، وتسليمها يوم الاثنين في إجراء علني، مبرزا أن "هناك تعاط شعبي كبير يجب تقديره؛ فالاحتفال برأس السنة الأمازيغية أصبح يكتسب شرعية كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جميع القرى والمدن أضحت تحتفل بإيض إيناير، كما أن الجزائر وليبيا قررتا اعتماده عطلة رسمية، رغم الأوضاع التي تعيشانها"، موضحا أنه "في وقت سابق كان بالإمكان استيعاب لم لا يتم الترسيم، لكن الآن غير مفهوم بالمطلق".

وبخصوص مبادرة ملكية في هذا الباب، أوضح البرلماني عن دائرة تيزنيت أن "مجال التنظيم من اختصاص رئيس الحكومة، ومنطق المؤسسات والدستور يقول هذا"، مشددا على أن "الاعتماد لن يكلف ولو سنتيما واحدا للميزانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - جلال الخميس 10 يناير 2019 - 09:17
على النواب كيلو أن يطالبوا لعثماني التنمية مناطق الأمازيغية في أطلس والريف سوس بعد مناطق في وزرازات زكورة الراشدية مازالت تعيش في القرون الوسطى مازال يركبون على الحمير المغرب آخر غير النافع غير المغرب قطار البراق المغرب الدار البيضاء وطنجة أ أكبر الاحلامهم هي بناء ابرادن الطريق تفك عنه العزلة والتهميش مثلا طريق ونفق تيزي شيكا يحلمون بيه سكان وزرات السنوات طويلة منذ الاستقلال المغرب ينقذهم من طريق الموت الذي بناه الاستعمار الفرنسي الذي حصد آلاف ضحايا الحوادث السير ترفض الدولة بناء طريق بسبب الضغط اللوبي السياحة والفنادق في مراكش لا تحصل منافسة السياحية وزرازت مراكش أليس هو القمة الحكرة سكان المغاربة والامازيغ بصفة خاصة الأمازيغ بغاوا المدارس المستشفيات بغاوا الفرص العمل مطالب الأمازيغ واضحة في الحراك الريف لا أحد يطالب بي الاحتفال السنة الأمازيغية أو البيزنطية الأمازيغ يقولون لكم زيدوهافي راسكم
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3
2 - Marocains الخميس 10 يناير 2019 - 09:19
أكبر خرافة هي ربط علاقة بين :


التقويم الفلاحي الروماني

سيشنق اللليبي المصري



أنثم أخدتم تاريخ بداية حكم سيشنق اللليبي المصري الدي هو ليس يناير

وربطتوه بالسنة الفلاحية الرومانية

ولقبتوه " بالسنة الأمازيغة "


هذه راها خرافة كبيرة صنعها "عمّار النكادي" ، سنة 1980 ميلاديّة ، وهو شاويّ من منطقة (الأوراس) بالجزائر .



هل تضحكون علينا ؟؟؟؟؟


جاب هذه الخرافة الكبرى إلى ترسيم "رأس السنة الأمازيغية"
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-3
3 - sociallllllk الخميس 10 يناير 2019 - 09:19
أبحثو عن مخرج لهذا الشعب ان يعيش في راحة وطمأنينة وباركة من الخوا الخاوي واش إحنا غادي ناكلو ونعيشو برأس السنة لا تهمنا لا رأس السنة الأمازغية ولا العجمية ولا البرتقيزية نريد العدل والعيش الكريم أففففففف على برلمان ديال الويل هذا حتى تقول سالو جميع المشاكل ما بقات ليهم غير رأس السنة دافعو عن الأمازيغ اللي متشردين في البرد في جبال الأطلس با بقا ليكم غير رأس السنة الأمازيغ مساكين ما زال كيحفرو كهوف تحت الأرض ليسكنوها ومزال خصهوم غير رأس السنة
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-3
4 - ناجز الخميس 10 يناير 2019 - 09:22
كيف لا يكلف سنتيما واحدا لخزينة الدولة وهي ستدفع اجورا بدون مقابل عمل اذا اعتمد كعطلة رسمية.
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0
5 - بني آدم الخميس 10 يناير 2019 - 09:27
مطلب السنة الأمازيغية يلقى تجاهل كل إنسان واع ومثقف و معقول.
تشبتوا بما فيه الفائدة واتركوا التفاهات.
تعليم الأمازيغية، السنة الأمازيغية!! وا عجبا هل بهذا سوف نمر إلى الأمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
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6 - naturaliat الخميس 10 يناير 2019 - 09:28
الكل يعرف ان سيد رئيس الحكومة العثماني سوسي ولكن سوف لن تعطى له الفرصة لاقرار السنة الامازيغية وسوف تأتي ان شاء الله تعالى ولكن في اطار حكومة أخرى
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7 - Adam الخميس 10 يناير 2019 - 09:28
هذا يبين ان العثماني لا محل له من الاعراب والنواب ايضا و الشعب لا كلمة له. فمنذ ازول فلاون ابان التصويت على الحكومة لم نسمع العثماني يقول اي شيء عن الامازيغية. Assggas ighudan
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8 - المغربي الوحدوي الخميس 10 يناير 2019 - 09:29
فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية"،
من الخطير جدا استحضار المواثيق الدولية للإستقواء بخصوص مسألة داخلية.إذا لا فرق في الدلالة بين هذا الكلام وعبارة تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير.
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9 - والغازي الخميس 10 يناير 2019 - 09:31
ان الحكومة الحالية لن يطيقها هدا المطلب الشعبي بحكم تصورها وانتماءها الأيديولوجي حتى ولو كان أغلبهم أمازيغي . نحن المغاربة من سيفرض هدا الاحتفال السنوي المتجدر في نفوسنا .وعلى كل الهيئات السياسية ان ترفع هدا المطلب إلى جلالة الملك لينصفنا أمام هده الحكومة المتعنته
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10 - خالد الخميس 10 يناير 2019 - 09:35
أنا كمواطن مغربي دكالي أطالب بالاحتفال الرسمي بالسنة الدكالية على غرار اخوتي الأمازيغ و أوجه عنايتكم لترسيم الاحتفال بالسنة الصحراوية و السنة المزابية أما من يقول عني أني عربي فأنا لست عربيا بل كردي الأصل دكالي المنبع صحراوي الهوى و عاشق للمزابية. و ليس كل من هو غير أمازيغي هو عربي و من يقول ذلك فهو استعماري ينتهج سياسة فرنسا في تفرقة المغاربة. لو كنت حاكما للمغرب لمنعت العصبية و لكانت كلمة مغربي هي الهوية و الباقي أصووول و منابع تحترم. فالبيحرة مغربية و الأودية متنوعة و كل من أراد أن يعصد الوضع و يجعله عصيدة يأكل منها وجبت في حقه الفلقة.
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11 - أبو حسن الخميس 10 يناير 2019 - 09:36
هل هناك شيء إسمه "السنة العربية" و نحتفل به كل سنة حتى نبرر الاحتفال بالسنة الأمازيغية ؟ هناك تقويم ميلادي عالمي و آخر هجري يؤرخ لتاريخنا الاسلامي المشترك. ما الداعي إذن لإثارة النعرات العرقية ؟
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12 - محمد الخميس 10 يناير 2019 - 09:36
مبرر الدعوة للاحتفال بالسنة الأمازيغية يعود إلى تولي الملك الأمازيغي "شي شانق" الحكم في العائلة الفرعونية التي حكمت مصر بتاريخ 2969 الذي يبدأ من 950 قبل الميلاد..

حين يتكلم المغاربة من أصول عربية عن المشرق وقضاياه يتهمون بالاستلاب، ولكن عندما يريد عصيد ومن معه الاحتفال بحدث وقع في المشرق في عصر ما قبل التاريخ فإن تصرفهم هذا ليس استلابا، وإنما تمسك بالهوية الأمازيغية..

الجزائر التي تحتفل بهذه المناسبة تعيش فعلا النخبة الحاكمة فيها أزمة شرعية، فهي تشعر بتهديد حقيقي لسلطتها من طرف الإسلام السياسي، ولذلك تنفخ بدعم من فرنسا في كل ما هو أمازيغاوجي متطرف لتحقيق التوازن مع الإسلاميين، أما في المغرب فالأمر مختلف. الشرعية قائمة تاريخيا، وغير مهددة..

ونحن في عصر الدولة الوطنية، وإذا أردتَ الاحتفال بانتصار تاريخي ما، فيتعين أن يكون مرتبطا بأرض الدولة المغربية الممتدة من طنجة إلى الكويرة، وفي هذا السياق يجوز لك المطالبة بجعل انتصار المغاربة في معركة وادي المخازن أو الزلاقة عيدا وطنيا..

أما الاحتفال بانتصار تاريخي لشخص مصري على فرعون مصري، فهذا هو الاستلاب والفانتازم ولهبال بعينيه يا حبيبي..
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13 - Jamil الخميس 10 يناير 2019 - 09:37
.La vérité c'est que le roi ne veut pas. Othmani est juste une statue.
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14 - هشام الكازاوي الخميس 10 يناير 2019 - 09:46
الإحتفال برأس السنة الأمازيغية جميع المغاربة يحتفلون به في مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ...بل كل مناطق شمال إفريقيا تحتفل برأس السنة ....لكن الأنظمة الحاكمة لا تريد الإعتراف بها المهم الشعب في واد والنظام الحاكم في واد ...
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15 - molahid الخميس 10 يناير 2019 - 09:48
صراحة مكرهناش يرسموها اللهم الامازغية ولا النصرانية ليكانعطيوها اكثر مما تستحق للاسف
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16 - عصام الخميس 10 يناير 2019 - 09:48
بالأحرى على العثماني أن يسعى إلى اقتناص هده الفرصة ويخرج ولو بإنجاز رمزي، باعلانه راس السنة الأمازيغية يوم عطلة ،وخصوصا و انه اول رئيس حكومة من خلفية أمازيغية. ولكن يوما بعد يوم نحن الشعب نزداد تأكدا أكثر مما مضى ،انا رئيس محكومتنا لا حول له ولا قوة
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17 - ع.العزيز الخميس 10 يناير 2019 - 09:48
لابد من البرلمان ان يراجع قانون العنصرية بجميع انواعها،فاقصاء الآخر أو هضم حق من حقوق فرد أو جماعة او قطاع أو منطقة فهو عنصرية،فكثيرا ما نرى هذا في المغرب.
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18 - جمال الخميس 10 يناير 2019 - 09:51
البرامج الحزبية الناتجة عن عصارة ادمغة نابغة تتلخص في : هل يحق لنا الاحتفال بالسنة الامازيغية ام الميلادية او الهجرية وهل يصح الاحتفال بعيد المولد النبوي ام انه مجرد ذكرى ولماذا لا نخصص فصولا تعليمية للذكور واخرى للاناث وبالتالي مستشفيات ذكورية واخرى انثوية.......بالله عليكم ابمثل هذه المطالب حققنا مانتوخاه لنا ولابناءنا ومستقبلهم حققنا ترسيخ عمقنا الافريقي في ظل منهجية جنوب جنوب ورابح رابح واعطينا دفعة للاقتصاد او اي شيء يعود بالنفع ولو على قلة قليلة .....لست ضد الاحتفال بالسنة الامازيغية ولا حتى جعلها اللغة الرسمية في البلاد اما ان نترك كل المشاكل جانبا ونطالب بهذا اظن انه تبخيس للعمل السياسي والجمعوي فمن الاسهل ان تحقق مطلب يوم عطلة واصعب من ذلك اقتراح منهجية النهوض بالتعليم او الصحة ....الله غالب
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19 - يوسف الخميس 10 يناير 2019 - 09:53
انقدوا السنة الفلاحية من الاحتلال
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20 - النكوري الخميس 10 يناير 2019 - 09:54
هذا الحزب خرب بيته بنفسه و استغله المخزن ابشع استغلال فبعد ان عهد اليه تنفيذ سياسات الليبرالية التي أملتها المؤسسات المالية الليبرالية الرأسمالية العالمية فقهرت بها الطبقة الوسطى و المسحوقة ثم انتقالا الى الازدواجية في الأخلاق(قضية يتيم و الشيباني و ماء العينين الخ ) ثم الاغتناء الفاحش و استغلال النفوذ لم يبق لهم الا صوت الامازيغ لاستعدائه فجل الساكنة السوسية صوتت لهذا الحزب و اظن انه قد انتهى هذا الحزب بسذاجته و بلادته فحتى الاسلاميون لم يعودوا يثقون فيه بسبب التجاوزات الشرعية
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21 - مواطن غيور. السنة الأمازيغية الخميس 10 يناير 2019 - 09:54
السلام عليكم. غدا 11 يناير سيحتفل المغاربة بدكرى تقديم وثيقة الاستقلال من طرف حزب الاستقلال، علما أن أول حزب طالب بالاستقلال وقدم مطلبا في دالك هو حزب الشورى و الاستقلال، فكيف نحتفل بهاته الوثيقة و هم ليسوا سباقين له؟ مع العلم أن جميع دول العالم ليس لديهم عطلة مدفوعة الأجر اسمها تقديم وثيقة الاستقلال! وبعد أكثر من 70 سنة!
أنا مع الاحتفال بعيد الاسقلال فقط و السنة الأمازيغية لأنها ملك للمغاربة جميعا.
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22 - حزين الخميس 10 يناير 2019 - 09:55
عيينا نقوليكم السيد لا حول ولا قوة له انه يعمل ما يؤمر به و مادامت الأوامر لم تصدر بعد فإنه سيظل صامتا هل بالله عليكم تعتقدون ان كل القرارات التي اتخذت الحكومة هي التي اتخذتها القاصي و الداني يعلم ان الحكومة مجرد واجهة تحرك من وراء ستار الله وحده يعلم من يختفي خلفه و اين سيتجه بالبلاد و العباد اللهم لطفك يارب.
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23 - بنعاشر الخميس 10 يناير 2019 - 09:57
طفرتوه بالسنة الميلادية والهجرية بقات ليكم غير السنة الامازيغية حنا منتاخباش عليكم على هذ الخزعبلات التي لا تغني ولا تسمن من جوع هذ النقاشات الخاوية مضيعة للوقت والشعب وغادي تزيد بنا لور كثر ملي حنا فيه البرلماني القح كيهضر على مشاكل لي كيعاني منها المواطن البسيط الشغل الصحة التعليم السكن المواصلات وتكاليف العيش اما السنة الميلادية او االامازيغية او حتى البوذية فهي غير ارقام لا تغير من الوضع شيئا ..
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24 - ملاحظ الخميس 10 يناير 2019 - 09:57
ان كان هدا هو شغل البرلمانيين اي تدعيم الخرافة والدفاع عن توافه الامور والكدب المفضوح فمن الاحسن الا يكونوا اصلا كيف يعقل لشعب ان يعبد الخرافة ويخلد الاكاديب ارضاء لاصوات تاءهه حاقدة لا تبحت الا عن الاختلاف عن الاسلام والمسلمين وتحقيق احلام عنصرية رخيصة
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25 - Norge الخميس 10 يناير 2019 - 10:01
Pauvre il a aucun rôle c est la realite
Le
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26 - فلالي الخميس 10 يناير 2019 - 10:01
لقد ضقنا درعا من هده المطالب البلهاء التي إن انصعنا لها فسنكون اضحوكة العالم العربي والعالم أجمع. الواقع يقول أن المغرب بلد عربي لغته الرسمية هي العربية الفصحى. اما اللهجات التواصلية التي نقر بانها كانت تتداول في المغرب فهي من التاريخ .انا اصلي أمازيغي ولكن العروبة والنزعة القومية العربية تجعلك تشعر بالفخر والقرب أكثر من دين الإسلام الحنيف
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