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كُتّاب وآراء
مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني
يبدو أن المبادرة التي أطلقها عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتمثلة في مذكرة لتلبية مطلب ترسيم "رأس السنة الأمازيغية" وقّع عليها أزيد من 130 نائبا من مختلف الفرق البرلمانية، تسير نحو نهاية غير سعيدة، بعد أن قوبلت بصمت مطبق من لدن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي لم يتفاعل إلى حدود اللحظة معها.
وجرى تجديد تسليم مذكرة رأس السنة الأمازيغية إلى رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي، في جلسة المساءلة البرلمانية، بعد أن وضعت منذ منتصف دجنبر الماضي في ديوانه، لكن إلى حدود اللحظة ما يزال الفاعلون السياسيون، ومعهم المجتمع المدني، ينتظرون رد سعد الدين العثماني، الذي لم يعلق سلبا أو إيجابا على المبادرة التي لاقت تعاطيا واسعا.
وتشير المذكرة إلى أنها تأتي "ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية"، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية "تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي".
واعتبرت المذكرة أن "تقدير الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير يقتضي رد الاعتبار إلى جزء كبير من الموروث الحاضر بقوة"، لافتة إلى أن "الاحتفال لا يهم فقط الأمازيغ الناطقين، بل يشتركون فيه مع غيرهم".
وفي هذا الصدد، قال عبد الله الغازي، مطلق المبادرة: "لم يصدر أي تعليق إلى حدود اللحظة من رئيس الحكومة بخصوص المذكرة"، مشيرا إلى أنه تم تقديمها منذ دجنبر الماضي، وتسليمها يوم الاثنين في إجراء علني، مبرزا أن "هناك تعاط شعبي كبير يجب تقديره؛ فالاحتفال برأس السنة الأمازيغية أصبح يكتسب شرعية كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".
وأضاف الغازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جميع القرى والمدن أضحت تحتفل بإيض إيناير، كما أن الجزائر وليبيا قررتا اعتماده عطلة رسمية، رغم الأوضاع التي تعيشانها"، موضحا أنه "في وقت سابق كان بالإمكان استيعاب لم لا يتم الترسيم، لكن الآن غير مفهوم بالمطلق".
وبخصوص مبادرة ملكية في هذا الباب، أوضح البرلماني عن دائرة تيزنيت أن "مجال التنظيم من اختصاص رئيس الحكومة، ومنطق المؤسسات والدستور يقول هذا"، مشددا على أن "الاعتماد لن يكلف ولو سنتيما واحدا للميزانية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
التقويم الفلاحي الروماني
سيشنق اللليبي المصري
أنثم أخدتم تاريخ بداية حكم سيشنق اللليبي المصري الدي هو ليس يناير
وربطتوه بالسنة الفلاحية الرومانية
ولقبتوه " بالسنة الأمازيغة "
هذه راها خرافة كبيرة صنعها "عمّار النكادي" ، سنة 1980 ميلاديّة ، وهو شاويّ من منطقة (الأوراس) بالجزائر .
هل تضحكون علينا ؟؟؟؟؟
جاب هذه الخرافة الكبرى إلى ترسيم "رأس السنة الأمازيغية"
تشبتوا بما فيه الفائدة واتركوا التفاهات.
تعليم الأمازيغية، السنة الأمازيغية!! وا عجبا هل بهذا سوف نمر إلى الأمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
من الخطير جدا استحضار المواثيق الدولية للإستقواء بخصوص مسألة داخلية.إذا لا فرق في الدلالة بين هذا الكلام وعبارة تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير.
حين يتكلم المغاربة من أصول عربية عن المشرق وقضاياه يتهمون بالاستلاب، ولكن عندما يريد عصيد ومن معه الاحتفال بحدث وقع في المشرق في عصر ما قبل التاريخ فإن تصرفهم هذا ليس استلابا، وإنما تمسك بالهوية الأمازيغية..
الجزائر التي تحتفل بهذه المناسبة تعيش فعلا النخبة الحاكمة فيها أزمة شرعية، فهي تشعر بتهديد حقيقي لسلطتها من طرف الإسلام السياسي، ولذلك تنفخ بدعم من فرنسا في كل ما هو أمازيغاوجي متطرف لتحقيق التوازن مع الإسلاميين، أما في المغرب فالأمر مختلف. الشرعية قائمة تاريخيا، وغير مهددة..
ونحن في عصر الدولة الوطنية، وإذا أردتَ الاحتفال بانتصار تاريخي ما، فيتعين أن يكون مرتبطا بأرض الدولة المغربية الممتدة من طنجة إلى الكويرة، وفي هذا السياق يجوز لك المطالبة بجعل انتصار المغاربة في معركة وادي المخازن أو الزلاقة عيدا وطنيا..
أما الاحتفال بانتصار تاريخي لشخص مصري على فرعون مصري، فهذا هو الاستلاب والفانتازم ولهبال بعينيه يا حبيبي..
أنا مع الاحتفال بعيد الاسقلال فقط و السنة الأمازيغية لأنها ملك للمغاربة جميعا.