24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)

  2. حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)

  3. حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)

  4. الاحتجاجات تعصف بالسودان .. والبشير يعجز عن تنفيس الاحتقان (5.00)

  5. استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | "عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان

"عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان

"عطلة 13 يناير" تحرّك فعاليات الحركة الأمازيغية تجاه مقر البرلمان
هسبريس ـ نورالدين إكجان (صور: منير امحميدات)
السبت 12 يناير 2019 - 22:00

كما جرت العادة كل سنة، اجتمع المئات من المنتمين إلى الحركة الأمازيغية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية المتزامن مع 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، رافعين الأعلام الأمازيغية ولافتات تطالب الحكومة بضرورة إنصاف الأمازيغ، ورفع الحيف عن التجار والمهنيين الذين يعانون من الفوترة التي أقرها قانون مالية 2019، فضلا عن إجلاء الخنزير البري وإلغاء قوانين نزع الأراضي.

الوقفة الاحتجاجية انتصبت أمام البرلمان، اليوم السبت، ونددت بما أسمته "السياسات اللامشروعة الممنهجة من طرف الدولة تجاه إيمازيغن عامة"، مسجلة "تضمانها المطلق واللامشروط مع مختلف فئات التجار والمهنيين بمختلف ربوع المملكة جراء ما يتعرضون له من ضغوط وقرارات حكومية غير منصفة".

ورفعت الوقفة التي جاءت بفاعلين أمازيغ من مختلف ربوع البلاد، فضلا عن أطفال ونساء، شعارات باللغة الأمازيغية من قبيل: "زود غاسا زود أزكا..إزرفان د إيض إيناير ولابودا"، و"أفوس غوفوس تانكرا..يوف اترز ولا تكنا"، وأخرى بالعربية مثل: "الاستعمار قاومنا.. وللتهميش تعرضنا"، "التي جي في في الشمال.. والخنزير في الجنوب". كما زينت قبالة مبنى البرلمان ببالونات هوائية تحمل ألوان العلم الأمازيغي.

واختارت النساء المحتجات ارتداء الملابس الأمازيغية التقليدية، من "أجلابي" و"إدوكان"، و"أدال" و"تازرزيت"، وغيرها من الألبسة، في إشارة إلى عمق الحضارة الأمازيغية وتنوعها؛ فيما اختار بعض الرجال ارتداء اللباس الأمازيغي التقليدي، حاملين أعلاما ولافتات، ومشيرين برمز الأصابع الثلاثة الدال على التشبث بـ"الأرض – الإنسان – اللغة".

وتخلل الوقفة الاحتجاجية تقديم أكلة "تاكلا"، التي تأتي عادة كوجبة رئيسية للاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الجديدة، ويوضع داخلها "أغرم واينيو"، ومن عثر عليه أثناء تناول الوجبة يعتبر محظوظ السنة الجديدة، التي تخلد الذكرى 2969 لانتصار الملك الأمازيغي شيشونغ على الفراعنة.

وفي هذا الصدد، قال عادل أداسكو، عضو هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، إنه "للمرة السادسة تخلد مناسبة رأس السنة الأمازيغية في الفضاء العام، وما يميز هذه السنة هو قضية الأرض"، مشيرا إلى أن "المطالب واضحة ومعروفة، وتتعلق بالحقوق الاجتماعية والثقافية للأمازيغ، فضلا عن مطلب رئيسي هو اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة".

وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه السنة عرفت مشكلا إضافيا بالنسبة للأمازيغ في منطقة سوس، حيث تستغل المعادن بطريقة غير مشروعة، ولا تستفيد منها الساكنة، فضلا عن استغلال الملك الغابوي"، وزاد: "الدولة تصادر أملاك الناس بطريقة غير مشروعة، وتعتمد في ذلك على بنود استعمارية".

وأوضح الفاعل الأمازيغي أن "مناطق جهة سوس تعرف انتشارا واسعا للخنزير البري، كما تعاني من مشاكل كبيرة أسوة بالمناطق المغربية كاملة، والأمازيغية على وجه الخصوص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - قاسم السبت 12 يناير 2019 - 22:06
على الدولة حذف والغاء الحفلات وايام الاعياد الوطنية لانها حفلات اما مشبوه فيها كعيد الاستقلال وما يشابه ذلك او مبالغ فيها ولا توازي العصر كعيد العرش، للمسلمبن عيدين فقط: الفطر والاضحى والامازيغ هم كذلك مسلمون وبالتالي لهم كذلك عيدين كباقي المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - mol chekara السبت 12 يناير 2019 - 22:08
هذا الأسبوع حط مسبار فضائي صيني الجزء المظلم من القمر بينما أنتم تسبحون وراء أوهام قبلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - منتصر السبت 12 يناير 2019 - 22:09
نحن مسلمون ونعرف السنة الهجريةفقط،اما السنة الامازيغية الرومانية الخرافية لاشان لنابها،من يريد الاحتفال بها يجيب الشيخات حتى يصبح الحال وينشط معا راسو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عيش السبت 12 يناير 2019 - 22:16
عيش نهار تسمع خبار الامازيغ يتسلقون السلم قطرة قطرة يحمل الواد لي جات ديالنا ولي بقا
نسيسوا حتى نجيبوها اسمع آ مولاي هدي من عند أمازيغ ربعالاف ريال من الرباك حتى الأمازيغ
الله يصوب او صافي حتى واحد ما لقاها كي بغاها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - realité السبت 12 يناير 2019 - 22:21
si possible de changer la date du 13 janvier au 10 ou bien au 12 pour avoir 2 jours successifs de vacance avec le 11 janvier.
hhhhhhhhhhh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - maghribi qohhh السبت 12 يناير 2019 - 22:21
بمناسبة رأس السنة الأمازيغية فكل التحية والامتنان لجميع المغاربة وشعوب شمال افريقيا...هذا الاحتفال يخص كل المغاربة كوننا شعب واحد ويدا واحدة وان اختلفت فيها الأصابع ..عاش المغرب موحدا بهويته الاسلامية الأمازيغية العربية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Atlas السبت 12 يناير 2019 - 22:21
le 13janvier c déjà un dimach....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - معطي السبت 12 يناير 2019 - 22:23
وما محل ذلك العلم الذي يحملونه ؟ أين علمنا باللون الأحمر والنجمة الخضراء التي تتوسطه. هذا العلم الذي استشهد من أجله آباؤنا وأجدادنا وهو رمز سيادتنا الوطنية من طنجة إلى الكويرة.. ؟ وماذا يقول الدستور في هذا العلم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Achlhi السبت 12 يناير 2019 - 22:23
لم نقرا و لم نسمع عن قيام دولة امازيغية لها نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 13 يناير لا علاقة له بالامازيغية بل له علاقة بالفلاحة و اما العلم الامازبغي فهو صيغ من طرف متطرفين جزائريين بفرنسا اما تيفيناغ فلا اصل لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - أيمن الرباطي السبت 12 يناير 2019 - 22:24
السلام عليكم
أنا ماشي أمازيغي وكلنا مغاربة أخوت مسلمين ما فيها باس هيلا داروليهم تاهما يوم رأس السنة عطلة منها نرتاحو كامليم وهما يحتافلو بالسنة ديالهم كيف ما تنكلسو فالسنة الهجرية والسنة الملادية لي ماعندها تاعلقا لا بدين ديالنا لا تاريخنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - شلح واقعي السبت 12 يناير 2019 - 22:24
ماهده الخزعبلات يا معشر البرابرة هناك سنة هجرية وسنة ميلادية اما ماتطالبون به يااخوتي فهو مجرد وهم او هديان البصارة تنتظركم في هده الليالي الباردة انشري ياهسبرييس المحترمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - بوجادي السبت 12 يناير 2019 - 22:24
الجهات التي تختبأ وراء تحرك هؤلاء المتظاهرين لا علاقة لها بالأمازيغ أو الأمازيغية كل ما في الأمر أنها تسترزق بهموم و مشاكل المستضعفين من أبناء هذا الوطن خدمة لأجندات خارجية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - الوطنية السبت 12 يناير 2019 - 22:25
ايوى ما موقف العروبيين من هذا الاحتفال حيث لا دخل لهم بالامازيغية . هل يشتغلون هذا اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - ولد حميدو السبت 12 يناير 2019 - 22:27
هده السنة ما كاين مشكل
13 يناير يوم الأحد و هو عطلة
راكم محرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - متابع السبت 12 يناير 2019 - 22:30
الأمازيغ ليسوا فقط اهل سوس اشم رائحة العنصرية و التفرقة حتى داخل الكيان الامازيغي جمعياتهم تتكلم فقط عن سوس وكانهم الناطق الرسمي الأمازيغ سيقول أحدهم اين جمعيات الأمازيغ الاخرين و هذا دليل اخر على أن هناك تفرقة و عنصرية وانا سوسي وانت ريفي و انت شلح و كما عقب أحدهم على تعليق سابق لي في نفس الاتجاه لاننا اهل سوس نعمل و نفتخر بامازيغيتنا اينما ذهبنا واستهان بامازيغ الا طلس المتوسط بدون سبب اي أن هناك استعلاء و تهكم على كيانات الأمازيغية الأخرى اذن لاتلومو من يستعلي عليكم وللاشارة انا امازيغي و افتخر واحب كل أمازيغ المغرب دون تفرقة و احتفل بحاكوزة دون نسبه الى ششنيق وباقي الخرافات احب بساطتنا دون فلسفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مازيغ كرام السبت 12 يناير 2019 - 22:31
هاد السنة تنطلبو بعيد رأس السنة الأمازيغية
والعام المقبل انطالبو بعيد مولد ابونا مازيغ و لا تتحقق هاد الشئ .ذكرى وفات جدنا مازيغ.والحمد لله كاين الطلبات كثيرة وكلها ستكون أعياد وتقتنا الكبيرة في السيد عصيد والجمعيات الامازيغية لغادي ادافع على هاد الطلبات ومرة أخرى أمام البرلمان ورفع العلم الأمازيغي فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.