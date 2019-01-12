بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة

هسبريس من الرباط

مع حلول فاتح السنة الأمازيغية الجدِيدة 2969، والتي تصادف 13 يناير من كلّ عام وفق التقويم الميلادي، تتقدّم أسرة هسبريس إليكم أحرّ التهاني، متمنية أن يكون العام الأمازيغي الجديد حاملا للخير والسعادة للجميع.

وبذات المناسبة، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك المناسبة لكافّة إِيمَازِيغن حيثما كَانُوا، بتامزغَـا أو خارجها، متمنّية لهُم أَسْكْوَاسْ ذَامَايْنُو ذّامكَايْزْ، أسكوَاس أمباركِي، وكل عام وشهر وأسبوع ويوم ودقيقة ولحظة وأنتم بألف خير.