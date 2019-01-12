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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | تمازيغت | بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة

بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة

بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة
هسبريس من الرباط
السبت 12 يناير 2019 - 23:00

مع حلول فاتح السنة الأمازيغية الجدِيدة 2969، والتي تصادف 13 يناير من كلّ عام وفق التقويم الميلادي، تتقدّم أسرة هسبريس إليكم أحرّ التهاني، متمنية أن يكون العام الأمازيغي الجديد حاملا للخير والسعادة للجميع.

وبذات المناسبة، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك المناسبة لكافّة إِيمَازِيغن حيثما كَانُوا، بتامزغَـا أو خارجها، متمنّية لهُم أَسْكْوَاسْ ذَامَايْنُو ذّامكَايْزْ، أسكوَاس أمباركِي، وكل عام وشهر وأسبوع ويوم ودقيقة ولحظة وأنتم بألف خير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - said السبت 12 يناير 2019 - 23:07
سنة سعيدة لكل الأمازيغ وللانسانية جمعاء.
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32
2 - السوسي السبت 12 يناير 2019 - 23:08
شكرا هسبريس وكل عام وجميع الأمازيغ بالف خير إنشاء الله
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33
3 - سليم السبت 12 يناير 2019 - 23:09
tanmirt hespress
علينا وعليكم وعلى الجميع
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21
4 - karim السبت 12 يناير 2019 - 23:09
Asgas amayno asgas ighodam i kra igan amazigh daynaghnila
Tanmirt zogadir
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10
5 - محسن ايت عطا السبت 12 يناير 2019 - 23:10
أسگاس أماينو
سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير
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19
6 - سوسي السبت 12 يناير 2019 - 23:10
سنة سعيدة للجميع... شكرا هسبريس
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20
7 - أسكاس أماينو السبت 12 يناير 2019 - 23:11
جريدة هسبريس أنت الحب والشوق والأمل. نحبك وسوف نظل أوفياء لك...لأنك تفتحين المجال للجميع على اختلاف لغاتهم واعرافهم وتقاليديهم ويناناتهم.
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18
8 - حاميدو السبت 12 يناير 2019 - 23:11
كل سنة واخواننا الأمازيغ بألف ألف خير...فالمغرب وطن قلبه يتسع لجميع أبنائه.
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28
9 - simo السبت 12 يناير 2019 - 23:11
أسكاس اماينو إغودان على كل الأمازيغ و المغاربة على العموم من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة وفي كل بقاع الأرض.
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16
10 - وجدة المغرب الشرقي السبت 12 يناير 2019 - 23:12
شكرا
سنة سعيدة لكل المغاربة و أمازيغ العالم
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12
11 - ابراهيم السبت 12 يناير 2019 - 23:14
سنة امازيغية سعيدة نتمنى ان تأتي بالخير
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13
12 - Fouad السبت 12 يناير 2019 - 23:14
سنة سعيدة لكل ايمازيغن وكل من ساهم اوساعد على الرقي والتقدم في الريف وكل بلدان شمال افريقيا ايض الناير ذميمون ذمسعوذ
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8
13 - DAVID السبت 12 يناير 2019 - 23:14
اسكواس امباركي تنميرت لجريدتنا العزيزة هسبريس وكل عام وانتم بمليون الف خير
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13
14 - smail السبت 12 يناير 2019 - 23:16
سنة امازيغية سعيدة لكل الامازيغ ولا عزاء للحاقدين
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8
15 - امازيغي السبت 12 يناير 2019 - 23:17
شكرا هسبريس،دمتم متألقين ومتفوقين، وأسكاس ايغودان ايمازيغن ولكل المغاربة.
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14
16 - محمد السبت 12 يناير 2019 - 23:17
سنة امازيغية سعيدة لكل شعوب العالم
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17 - arulas35 السبت 12 يناير 2019 - 23:19
تنميرت هسبريس لنا ولكم والبشرية تجمعا
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13
18 - assifnwourgh السبت 12 يناير 2019 - 23:24
Assgas amayno ighoudan 2969.. Tanmirte hespress.. ☺
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4
19 - مغربي السبت 12 يناير 2019 - 23:25
حاگوزة مباركة لاهل الشاوية ودكالة وعبدة الشياضمة واحمر والصحراء المغربية والشلوح ايضا
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5
20 - العربي شتوكة ايت باها . السبت 12 يناير 2019 - 23:25
سنة سعيدة لكل المغاربة . الأمازيغ . العرب . الشلوح . اغراس اغراس . كلكم لادم و أدم من تراب .
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5
21 - ADAM السبت 12 يناير 2019 - 23:26
مادا تعني سنة 2969 وكيف تم حسابها و على أي أستس
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6
22 - شمالية وزانية السبت 12 يناير 2019 - 23:28
سنة سعيدة لكل الأمازيغ و كل المغاربة...
أفخر ببلادي لتعدد لهجاتنا و ثقافاتنا و عاداتنا و أحترمكم و سلامي لكم أينما كنتم.
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2
23 - brahim السبت 12 يناير 2019 - 23:28
شكراً لك يا هسبريس. سنة سعيدة وكل عام وانتم بألف خير
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3
24 - دار اكيماخ السبت 12 يناير 2019 - 23:30
شكرا هسبريس وسنة سعيدة ومزيدا من التألق للجريدة المحبوبة
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0
25 - rachidfow السبت 12 يناير 2019 - 23:31
happy new year with all my best wishes to all imazighn e in morocco and all over the world .thank you hespress from ouarzazate
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26 - زهرة سيمو السبت 12 يناير 2019 - 23:31
تنميرت هسبريس نتمنى لكم مزيدا من التألق
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3
27 - مغربية السبت 12 يناير 2019 - 23:33
انا ماشي امازيغية ولكن بغيت نبارك لجميع الامازيغ بمناسبة السنة الامازيغية بالصحة و السلامة انشاء الله
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1
28 - عديل السبت 12 يناير 2019 - 23:35
ما يسمى بالسنة الأمازيغية والتي الحكومة المغربية لا تريد أن تعترف بها ماهي إلا تقويم قديم للتاريخ والاحتفال برأس السنة (تقويم قديم) يكون في الصين للبوديين والمسيحيين الارطدكس؛ ولما لايكون في المغرب المعروف بدولة التعايش ومختلفة الاديان والقوميات، الاعتراف بامازيغية المغرب وحداثته العربية ومتداده الصحراوي الافريقي العريق.
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-1
29 - اعصيم سمير السبت 12 يناير 2019 - 23:37
سنة سعيدة لكل المغاربة.وتحية شكر وتقدير للاطر العاملة بالجريدة هسبريس.كل عام وانتم بالف خير.وحفظكم الله انتم شعب المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.وتحية حب واحترام للجالية المغربية القاطنة بجميع اقطار العالم.
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-1
30 - khalid السبت 12 يناير 2019 - 23:48
شكرا هسبريس أسكاس إغودان أسكاس أمكاس أسكاس أمباركي
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0
31 - Arifi السبت 12 يناير 2019 - 23:52
Tanemmirt Hespress
Saramegh 2969 dh asegwas ara d yawin talwit d tumirt aked talwit i merra medden deg amadal.
Asegwas ameggaz
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1
32 - مغريبي دوريجين السبت 12 يناير 2019 - 23:53
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً هيس بريس . كل عام وانتم بخير وجميع المسلمين تمنسيوين
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-2
33 - mghribi السبت 12 يناير 2019 - 23:53
tanmiiirt hespress asggas amazigh amaynuu
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0
34 - محمد كيمان السبت 12 يناير 2019 - 23:56
شكرا لجريدة هسبريس على متمنياتك إلى جميع الأمازيغ في وطننا الحبيب.
إنك تتحفنا بجميع الأخبار العاجلة والحوادث داخل المملكة وخارجها، فشكرا وكل عام وانتم مستمرون.
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0
35 - موحى الأحد 13 يناير 2019 - 00:02
سنة سعيدة للشعب المغربي قاطبة
والأمازيغ اينما وجدوا
اسكاس اغوذان
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0
36 - rabia الأحد 13 يناير 2019 - 00:04
مسلمة اليس نتمازيغت
إسكاس الهناء دالفرح تدوسي لأبناء المغرب أينما كانوا داخل وخارج المملكة. إسكاس نزوهرو لهسبريس اولا نتات.
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