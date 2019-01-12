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كُتّاب وآراء
بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة
مع حلول فاتح السنة الأمازيغية الجدِيدة 2969، والتي تصادف 13 يناير من كلّ عام وفق التقويم الميلادي، تتقدّم أسرة هسبريس إليكم أحرّ التهاني، متمنية أن يكون العام الأمازيغي الجديد حاملا للخير والسعادة للجميع.
وبذات المناسبة، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك المناسبة لكافّة إِيمَازِيغن حيثما كَانُوا، بتامزغَـا أو خارجها، متمنّية لهُم أَسْكْوَاسْ ذَامَايْنُو ذّامكَايْزْ، أسكوَاس أمباركِي، وكل عام وشهر وأسبوع ويوم ودقيقة ولحظة وأنتم بألف خير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
Tanmirt zogadir
سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير
سنة سعيدة لكل المغاربة و أمازيغ العالم
أفخر ببلادي لتعدد لهجاتنا و ثقافاتنا و عاداتنا و أحترمكم و سلامي لكم أينما كنتم.
Saramegh 2969 dh asegwas ara d yawin talwit d tumirt aked talwit i merra medden deg amadal.
Asegwas ameggaz
إنك تتحفنا بجميع الأخبار العاجلة والحوادث داخل المملكة وخارجها، فشكرا وكل عام وانتم مستمرون.
والأمازيغ اينما وجدوا
اسكاس اغوذان
إسكاس الهناء دالفرح تدوسي لأبناء المغرب أينما كانوا داخل وخارج المملكة. إسكاس نزوهرو لهسبريس اولا نتات.