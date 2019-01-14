جمعية تُفرح أمهات ومواليد فاتح السنة الأمازيغية

رشيد بيجيكن من أكادير

في مبادرة إنسانية هي الأولى من نوعها بجهة سوس ماسة، أقدمت جمعية "أزا أزكاغ"، أمس ، على زيارة قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، حيث قدم أعضاء وعضوات الجمعية التهاني للأمهات اللواتي وضعن حملهن اليوم، الذي يُصادف فاتح السنة الأمازيغية الجديدة 2969. كما تم تقديم ورود وهدايا رمزية إلى المواليد الجدد.

وفي تصريح لهسبريس، قالت رئيسة جمعية "أزا أزكاغ"، حنان آيت طالب، إن "المبادرة إنسانية بامتياز، حيث قمنا بتهنئة النسوة ومشاركتهن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، عبر توزيع الحلويات عليهن، ومشاركتهن طبق 'تاكلا"، بالإضافة إلى توزيع ملابس وهدايا وورود على المواليد الجدد".

وأضافت أن الهدف من هذا العمل التطوعي هو "إبراز القيم الإنسانية في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. وقد استفادت من هذه المبادرة 25 امرأة بمعية مواليدهن". وقالت: "كانت فرحتنا كبيرة حين صادفنا أما أنجبت توأمين، كما تأسفنا كثيرا لوفاة أحد المواليد، حيث طلبت منا والدته ورودا لوضعها على قبره".

وكانت الجمعية قد قامت بعمل تطوعي آخر، خلال الأسبوع الماضي، بمنطقة إدوسكا بضواحي إقليم تارودانت، ضمن عملية أطلقت عليها "حملة دفء"، واستهدفت الفئات الهشة من الأطفال وتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة، عبر توزيع ملابس شتوية عليهم، والقيام بأنشطة ترفيهية وتربوية لفائدتهم.