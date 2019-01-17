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الرئيسية | تمازيغت | الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة "يتكلم" بالأمازيغية

الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة "يتكلم" بالأمازيغية

الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة "يتكلم" بالأمازيغية
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 17 يناير 2019 - 09:35

أضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللغة الأمازيغية المكتوبة بحرف تيفيناغ إلى قائمة اللغات التي يتحدّث بها.

وترد في الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الحكومة قوائم تعريفية برؤساء الحكومة السابقين باللغة الأمازيغية، وسيرة ذاتية لسعد الدين العثماني، وأخبار حول الأنشطة التي يشارك فيها بصفته الحكومية.

وتوجد في الموقع، باللغتين العربية والفرنسية، معلومات عن صلاحيات رئيس الحكومة، وسيرته الذاتية، ورسائله، ويرد فيه ذكر رؤساء الحكومة السابقين، وأنشطة العثماني، من اجتماعات، وجلسات برلمانية، واستقبالات، وزيارات، وكلمات، وخطابات، إضافة إلى صلاحيات الحكومة، ومجلسها، وتشكيلتها، ولجانها ومجالسها الإدارية، وبرنامجها، وحصيلتها..

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دخول السنة الأمازيغية الجديدة 2969، يوم 11 يناير من السنة الجارية 2019، وتصديق الملك محمد السادس على حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة اللغة الأمازيغية سنة 2003، وبعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور سنة 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ذا امزغي نسوس الخميس 17 يناير 2019 - 09:54
العالم المتحضر تجاوز الحداثة لما بعد الحداثة ونحن نهدر طاقاتنا في الحديث عن لغة مخبرية مركبة طبخت في مختبر بوكوس وحروف غريبة تم استرادها من كهوف النيجر.
الامازيغية فقط لأبناء الشعب اما الاثرياء فيتسابقون على المعاهد العليا والجامعات الدولية،والبعثات الأجنبية حيث اللغات الحية والثقانة والبحث العلمي وبعدها عمل مضمون وبأعلى راتب،وولد حماد وولد محماد،عاطل عن العمل هو ولامازيغيتك.انا شخصيا اثقن السوسية فما الذي استفدته منها.
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9
2 - ابراهيم الخميس 17 يناير 2019 - 09:56
الحمد لله على مجمعنا المغربي اللهم ألف بين القلوب واجمع بين الأخوة شمال وجنوب وشرقا وغربا في وططنا الغالي
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19
3 - تعليق الخميس 17 يناير 2019 - 10:03
الأمازيغية لغة محلية وتاريخية العربية لغة عالمية ودينية الإنجليزية لغة التواصل والعلوم والفرنسية لغة المستعمر
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7
4 - Me again الخميس 17 يناير 2019 - 10:07
كان يجب فعل ذلك مباشرة مع بداية حكومة ما بعد دستور 2011. اي منذ 2012 بدون انتظار القانون التنظيمي. لكن الجمود و البلوكاج و طول الأمل و الانتظارية حركت الشارع و فرضت نفسها!
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3
5 - clarifier الخميس 17 يناير 2019 - 10:08
est ce qu'il met le drapeau kabyle algérien en face,peut il confirmer que ce drapeau fabriqué par des kabyles algériens en france,concerne les amazighs marocains,il est de son devoir en tant que amazighi soussi fier de l'être de dire si ce drapeau est un drapeau se rapportant aux marocains,c'est une question de patriotisme surtout que le pouvoir harki d'alger dépense des dizaines de milliards de dollars pour soutenir l'armement et le financement de son valetsario,ce pouvoir achète même le lobby us pour attirer des sympathies pour le valetsario d'alger
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1
6 - wood الخميس 17 يناير 2019 - 10:09
سواء تكلم بالعربية أو الأمازيغية أو حتى بلغة الجن و العفاريت و التماسيح فمعروف مضمونه و هو كلوا العام زين ألبنات كلوا العام زين !!؛
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8
7 - مولطن مغربي الخميس 17 يناير 2019 - 10:15
الحمد لله عندما يتذكر المغاربة بعد سنوات أن أفشل حكومة مغربية ترأسها امازيغي..
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8 - ADAM الخميس 17 يناير 2019 - 10:23
ومادا بعد واش كاينة شي فائدة ؤلا نفس الكلام يترجم الى لهجة محلية
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9 - عزوز دهباني الخميس 17 يناير 2019 - 10:26
والله ضيعتمونا وضيعتم مصالح العباد والبلاد في الخوض في هكذا ترهات وتفاهات لا تسمن ولا تغني من جوع . السي العثماني دخل بدوره في هذه المتاهات لإلهاء الشعب عن مشاكله اليومية ومعاناته مع تسيير هذه الحكومة اللاشعبية . أنا كمواطن مغربي لا تهمني لا حروف تيفيناغ ولا عربية ولا فرنسية ...ولا...ولا ...المهم اعطيني الشغل والتطبيب والتعليم الجيد وحقق لي العدالة والمساواة في الإستفادة من خيرات البلاد والتوزيع العادل للثروة وحارب الفساد والمفسدين ....لكنكم استغفلتم واستحمرتم هذا الشعب الوديع ...فعلتم فيه الأفاعيل ..وما زال....
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4
10 - الوطنية الخميس 17 يناير 2019 - 10:28
ها هو موقع رئيس الحكومة يتحدث بالامازيغية من سيفتحه من غير الامازيغ لان المغرب يتكون من عرب لا يتحدثون الامازيغية . الاغنياء يبحثون لابنائهم عن المدارس التي تتقن اللغات يوما ما سيعود ويحتل منصبا عاليا مثل ابيه ولم لا وزيرا . والناس الضعفاء باقيين يقلبوا على اللغة واش العربية ولا الأمازيغية. قمة التخلف سنقبع فيه وخيرات البلاد تنهب امام اعيننا ونحن نلهي الوقت باللغة. يا للمفارقات
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11 - إلى "مولطن مغربي" !! الخميس 17 يناير 2019 - 10:30
و سيتذكر التاريخ أيضا أن أفضل حكومة في المغرب كانت حكومة ادريس جطو الأمازيغي، و أن أسوأ وزير داخلية الذي قتل و عذب المغاربة و دارهم تحت السباط هو ادريس البصري "العروبي" مع كل احترامي للعروبية المغاربة الشرفاء الذين لا يكنون الحقد و العنصرية في قلوبهم لأحد...
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12 - جاء في الحديث الشريف الخميس 17 يناير 2019 - 10:31
..." من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا "
أخرجه مسلم في صححيه.
حرف تيفيناغ وتاريخ فرعون 2969 قبل الميلاد رموز وثنية جبها الإسلام ، وفي إحيائها إنكار لأمازيغية اجداد وأباء وشيوخ رئيس الحكومة (أمثال المختار السوسي) الذين كتبوا أمازيغيتهم بالحرف العربي وأرخوا بالتقويم الهجري ، مثلما فعل الفرس بعد إسلامهم في تقويمهم الشمسي.
تيفيناغ وتاريخ فرعون بدعة الملحدين في الكونغريس الأمازيغي الباريسي لا علاقة لها بامازيغية المسلمين.
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13 - مواطنة 1 الخميس 17 يناير 2019 - 10:33
المغرب مغرب كل اللغات والحضارات وهذا ما يميزه عن باقي البلدان العربية ، لا مجال للعنصرية والتعصب واستقرار وطنا يتطلب احترام الاختلاف في اللغة والدين والعادات ... جمال المغرب يتجلى في تنوع الحضارات واللغات واللهجات ...
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14 - أمازيغي متحرر الخميس 17 يناير 2019 - 10:37
ماهي الاضافة التي ستضيفها الامازيغية ،لهجات لم يكتب بها شيء، لا موسوعات ولا مجلدات ولا مؤلفات ولا كتب،حتى على الصعيد الاعلامي،كل المتدخلين الامازيغ وما يسمى بالنشطاء، يتواصلون بالعربية وكل ابحاثهم وندواتهم واصداراتهم بالعربية،عدد هام من صحف اللهجات اغلقت ،فهل سنعلمها أبنائنا فقط لاستماع لاحواش واحدوس
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15 - l'expert retraite bénévole الخميس 17 يناير 2019 - 10:38
إلى رقم 1 أمازيغ نسوس نقول أن حماد أو محماد ما عمرهم ما يكونوا عاطلين عن العمل ما دام الشعب يقتني قوته على أيديهم بكرة و أصيلا.

إيوى سوس عليهم الفوترة الإليكترونية إلى بيتوا الخبز أو لحليب مع نبوري و حتى شي كاروا إلى بيتي تقاد لمجاج و الله أعلم.
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16 - sohail الخميس 17 يناير 2019 - 10:43
الملك صدق والدستور اعترف ورئيس الحكومة يكتب بها مذكراته والواقع لا شئ اذن من يقف ضد الامازيغية
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17 - رئيس الحك الخميس 17 يناير 2019 - 10:44
للتصحيح الأمازيغية لهجة من اللهجات . آش جابها للغة .. دارو الخاطر للشلوح و هما تيقوها . أجي قارنها بالإنجليزية و لا العربية .. شتانا بين و بين
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18 - ASSOUKI LE MAURE الخميس 17 يناير 2019 - 10:50
السيد معالي الوزير يتكلم التشلحيت وهي لهجة دخيلة على بلادالMAURES ويعرف ذلك جيدا ولايتجاوز ثلاثة كلمات إلا و أدرج من بينها كلمات معجونة إما عربية أو فرنسية أو ليبية مورية إفريقية دابت في طين الألسن .تحية لكل من يفتخر باللغو .
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19 - %%%%%% الخميس 17 يناير 2019 - 10:51
se n est pas amazighia ou 3arbia ou les paroles qui vont réglé les probleme du pays c sont lesactes et le travaille .alors bossez
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20 - لا للغة العربية الخميس 17 يناير 2019 - 10:52
كأمازيغي أتساءل دائما ما القيمة التي أضافتها اللغة العربية والدين الاسلامي للمغاربة منذ وفوذهما الجواب واضح وضوح الشمس ليس هناك قيمة تذكر فإذا قمنا بقراءة الوضع الثقافي للمغاربة والذي تعتبر العربية والاسلام اهم مكوناته نجده بئيس للغاية كتفشي ثقافة التخلف مثل الايمان بالسحر و الشعودة والعين والخزعبلات والخرافات و انتشار التدين السطحي على حساب القيم الانسانية وشيوع الفكر الديني المتطرف كالسلفية والوهابية وانتشار ثقافة الحقد والكراهية اتجاه كل ما هو غير عربي وغياب التفكير العقلاني الحداثي القائم على البرهنة و استعمال المنطق في مقابل ذلك يمكن للامازيغية ان تكون أداة لخلق ثورة ثقافية نظرا لما تحمله من قيم انسانية كالتسامح والتعايش والانفتاح و اعمال العقل والقيم العلمانية والحداثية
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