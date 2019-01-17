الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة "يتكلم" بالأمازيغية

هسبريس - وائل بورشاشن

أضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللغة الأمازيغية المكتوبة بحرف تيفيناغ إلى قائمة اللغات التي يتحدّث بها.

وترد في الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الحكومة قوائم تعريفية برؤساء الحكومة السابقين باللغة الأمازيغية، وسيرة ذاتية لسعد الدين العثماني، وأخبار حول الأنشطة التي يشارك فيها بصفته الحكومية.

وتوجد في الموقع، باللغتين العربية والفرنسية، معلومات عن صلاحيات رئيس الحكومة، وسيرته الذاتية، ورسائله، ويرد فيه ذكر رؤساء الحكومة السابقين، وأنشطة العثماني، من اجتماعات، وجلسات برلمانية، واستقبالات، وزيارات، وكلمات، وخطابات، إضافة إلى صلاحيات الحكومة، ومجلسها، وتشكيلتها، ولجانها ومجالسها الإدارية، وبرنامجها، وحصيلتها..

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دخول السنة الأمازيغية الجديدة 2969، يوم 11 يناير من السنة الجارية 2019، وتصديق الملك محمد السادس على حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة اللغة الأمازيغية سنة 2003، وبعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور سنة 2011.