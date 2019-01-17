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كُتّاب وآراء
الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة "يتكلم" بالأمازيغية
أضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللغة الأمازيغية المكتوبة بحرف تيفيناغ إلى قائمة اللغات التي يتحدّث بها.
وترد في الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الحكومة قوائم تعريفية برؤساء الحكومة السابقين باللغة الأمازيغية، وسيرة ذاتية لسعد الدين العثماني، وأخبار حول الأنشطة التي يشارك فيها بصفته الحكومية.
وتوجد في الموقع، باللغتين العربية والفرنسية، معلومات عن صلاحيات رئيس الحكومة، وسيرته الذاتية، ورسائله، ويرد فيه ذكر رؤساء الحكومة السابقين، وأنشطة العثماني، من اجتماعات، وجلسات برلمانية، واستقبالات، وزيارات، وكلمات، وخطابات، إضافة إلى صلاحيات الحكومة، ومجلسها، وتشكيلتها، ولجانها ومجالسها الإدارية، وبرنامجها، وحصيلتها..
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من دخول السنة الأمازيغية الجديدة 2969، يوم 11 يناير من السنة الجارية 2019، وتصديق الملك محمد السادس على حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة اللغة الأمازيغية سنة 2003، وبعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور سنة 2011.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
الامازيغية فقط لأبناء الشعب اما الاثرياء فيتسابقون على المعاهد العليا والجامعات الدولية،والبعثات الأجنبية حيث اللغات الحية والثقانة والبحث العلمي وبعدها عمل مضمون وبأعلى راتب،وولد حماد وولد محماد،عاطل عن العمل هو ولامازيغيتك.انا شخصيا اثقن السوسية فما الذي استفدته منها.
أخرجه مسلم في صححيه.
حرف تيفيناغ وتاريخ فرعون 2969 قبل الميلاد رموز وثنية جبها الإسلام ، وفي إحيائها إنكار لأمازيغية اجداد وأباء وشيوخ رئيس الحكومة (أمثال المختار السوسي) الذين كتبوا أمازيغيتهم بالحرف العربي وأرخوا بالتقويم الهجري ، مثلما فعل الفرس بعد إسلامهم في تقويمهم الشمسي.
تيفيناغ وتاريخ فرعون بدعة الملحدين في الكونغريس الأمازيغي الباريسي لا علاقة لها بامازيغية المسلمين.
إيوى سوس عليهم الفوترة الإليكترونية إلى بيتوا الخبز أو لحليب مع نبوري و حتى شي كاروا إلى بيتي تقاد لمجاج و الله أعلم.