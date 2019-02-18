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الرئيسية | تمازيغت | "الثقافة الأمازيغية المعاصرة" تجمع عصيد وكولحسن

"الثقافة الأمازيغية المعاصرة" تجمع عصيد وكولحسن

"الثقافة الأمازيغية المعاصرة" تجمع عصيد وكولحسن
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:05

قال الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد إنه منذ دخول الأمازيغية المؤسسات، خصوصا التعليم والإعلام، تولدت مجموعة من النقاشات في الميدان العمومي، مضيفا أن هذا ما تلمّسته كاتبة "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" بحسّها، موجّهة القارئ العادي ليتعرّف على بعض خصائص اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وما عرفه مسلسل مأسسة اللغة، وما قطعته بعد مسار الاعتراف السياسي، وإدراجها في التعليم والإعلام منذ سنة 2001، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم التطوّرات التي عرفتها بعدما لم تعد شأنا خاصا بالمجتمع المدني، بل أصبحت من عناصر تدبير الشأن العام ولها مرجعيات وميزانيات في الدولة.

وذكر عصيد، في سياق مشاركته في ندوة برواق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء، أن الكتاب من الناحية المنهجية "كتاب وصفي تقريري يقرب المعرفة من عموم القرّاء غير المختصين لغة وتاريخا وأنثروبولوجيا"، موضّحا أن من بين ما يتضمّنه وصف للعادات الأمازيغية بشكل بسيط من أجل فهم دلالات وأبعاد هذه الظواهر الثقافية العريقة في البلاد.

هذا الكتاب الذي يقدّم تاريخ الأمازيغية، هويةً وثقافة ولغة، ويهتم بالسياسة الثقافية واللغوية المغربية حول الأمازيغية، هو نتيجة لتواصل كاتبته مع الباحثين وتقريبها النقاش المتخصص من الإعلاميين وعموم القرّاء، ويتضمّن توجيهات للقارئ إذا أراد تعميق معرفته بالقضايا التي يثيرها، يقول عصيد.

فيما أوضح الإعلامي جامع كولحسن أن كتاب "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" يقدم مجموعة من المعطيات والتحليلات حول الثقافة الأمازيغية، ويقدّم مادة يسيرة لا تعقد الأمور على القارئ، وتكوّن لديه صورة عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وأضاف كولحسن أن لغة كتابة المؤلف لغةٌ وسطى لا عالِمة ولا مبتذلة، داعيا كاتبته خديجة عزيز إلى أن يكون هذا الكتاب بداية لإنتاجها، وأن لا تتوقف عن الكتابة والإبداع.

من جهتها، رأت عزيزة يحضيه، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، أن هذا الكتاب يقدم لغير الناطقين باللغة الأمازيغية موروثا ثقافيا وطنيا، مشيدة بتمكّن كاتبته من إنتاج معرفة، بلغة عربية عملت عبرها على تقريب المسافات، وجعلت القارئ أكثر حماسا لحضور الأمازيغية بشكل قوي، وانتقالها من مرحلة النضال إلى الممارسة الفعلية.

بدورها، قالت خديجة عزيز، كاتبة ومسؤولة العلاقات مع الإعلام بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن هذا الكتاب كان حصيلة سنوات من البحث، مضيفة أنها حاولت من خلاله معالجة قضايا متعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين والآداب والفنون الأمازيغية.

وتمنّت خديجة عزيز أن يشكّل كتاب "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" قيمة مضافة للكتابات النسوية، التي عرفت انتعاشا كبيرا في الأدب والبحث العلمي، وأن يكون حافزا لمزيد من البحث في هذا المجال، الذي يحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليه لأنه مكون من مكونات المغرب الغني بروافده الحسانية واليهودية والأندلسية والعربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - mol chekara الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:56
لو كانوا على حق لكتبوا بالأمازيغية لكنهم يقولوا ما لايفعلون، ويدينون للعربية بما يجحدون٠ فلولا العربية لما سمعنا لهم ركزا
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-10
2 - العربي الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:59
لاحظت في سفرياتي الى القرى الامازيغية ان الشباب لم يعد يحب التكلم بالامازيغية ويقلد كلام سكان كازا وهنا بداية اندثار هاته اللغة كما انقرضت لغات كثيرة في اوروبا واسيا وافريقيا .اتمنى انقاذ هاته اللغة فهي ثرات هاته الارض
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9
3 - عدنان ي الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:14
اللغة الامازيغية هي لغة امة ولغة حضارة . غير ان هاد عصيد مامفهومش فهو يتكلم دائما عن حق يراد به باطل . دائما ما يختبئ وراء الدفاع عن الامازيغية من اجل ان ينفث سمومه وعقده وغله . يبغي الفتنة . هو يناصر الفكر العلماني اليساري المتطرف . المرجو النشر
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1
4 - amaghrabi الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:14
بسم الله الرحمان الرحيم.في اعتقادي ان النسان مكون في بعده الداخلي بالعاطفة والعقل وبالتالي فهناك صراع ابدي داخلي فيما هو علمي وماهو ادبي,وذلك يبرز في الاتجاهات البشرية في الواقع المعاش بحيث يظهر من يعتمد ويغلب العاطفة على الفكر او العقل او العكس,ومن هنا اريد ان أقول ان اللغات العالمية والإنسانية سواء كانت قوية او ضعيفة الا وتحمل هذه الثقافة في داخلها العلمية والأدبية,لان البشر مبني على البعدين الادبي والعلمي وهذا حتميا ينعكس على جميع اللغات في العالم وبالتالي فلغتنا الامازيغية لها تراث ادبي وعلمي وفي استطاعتها ان تنتج وتبدع في هذين المجالين بقوة في المستقبل ان أعطيت لها مكانتها وشمر أهلها واصحابها على سواعدهم من اجل الابداع والاختراع والاكتشاف مما يجعلها مستقبلا لغة متقدمة تعتمد على نفسها لتعليم جميع الشعب العلمية او الأدبية او الفلسفية او التقنية ااوو
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5 - الكبير الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:25
التقافة اﻻمازيغية المعاصرة قدم لنا ايه اﻻمازيغي كتابا واحدا باللغة اﻻمازيغية حرر في أواخر القرن ااماضي اتحدى اامعلقين ان يكتبوا اسم كتاب باﻻمازيغية مع سنة خروجه للوجود كتاب مغربي بطبيعة ااحال
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-1
6 - كمال الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:39
1
وماذا جنينا من لغتكم العربيه هذه العبريه سابقا "وبعلومكم" طيله ١٤ عشر قرنا من الزمان ؟
لولا الغرب بحضارته وعلمه وعلومه لكنا ما زلنا الى يومنا هذا نسكن الكهوف .ونقتات الأعشاب واوراق الشجر ونلبس جلود الحيوانات.
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-1
7 - عروبي مزابي الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:39
الامازيغية لغة شمال افريقيا والعربية لغة دول الخليج ولي متئكد انو عربي 100 في المئة يقرا التاريخ شكون جرا على القبائل من الخليج ومن مصر (نكبة بني هلال وبني سليم) واحتضان خوتنا الشلوح لينا كمسلمين .ولي راسو قاصح يكتب لاخوته الخليجيين لان العودة للاصل فضيلة
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8 - فكرة الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:43
لا فرق بين الأمازيغ والعرب في إشاعة ثقافة التسامح والحضارة والعلم فلا يفرق بينهما إلا معاند ومكابر وجاهل فهم إخوة لنا في الوطن والدين.
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9 - توناروز الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:49
الى عبدم
ابن خلدون امازيغي ابن رشد ابن بطوطة و علماء اخرون و اكثر اغلب العلماء ليسو عربا ولكن من يسرق انجازات الاخرين و ينسبها لنفسه القومية العربية عاش بعض العرب على اكاديبها و زوروا كل شيء لكن الكدب لا يطول بدا يبان الحق حتى الهوا عندهوم ولى عربي
للاسف للاسف
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10 - massinisa الاثنين 18 فبراير 2019 - 21:03
التعليق 3
و يا لها من لغة كلام كازا ،لا يميزون التاء من الشين و يأكلون نصف الحروف.
ما عليك ان تنظر الى الامازيغ الذين ولدوا في كازا هل تخلوا على امازيغيتهم و المسيرة المليونية خير دليل
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-2
11 - Aghilas N Souss الاثنين 18 فبراير 2019 - 21:15
الأمازيغوفوبيا
الفوبيا عموما هو خوف غير مبرر من شيء ما...( أماكن ، مرتفعات ، أصوات ، حيوانات ، حشرات ، سلوكات ، أو حتى سماع كلمات...وغيرها كثير ...)
المهم أن كلمة ( أمازيغ ، أمازيغية ، أمازيغي ) ومشتقاتها تخلق نوعا من الهلع الغير مبرر عند سماعها أو قراءتها عند بعض الناس...ينفعلون ويغضبون كما لو أن الأمر يشكل تهديدا نفسيا ( غير مفهوم )...في بعض الصفحات الفيسبوكية إذا تضمن العنوان كلمة أمازيغ ...يشعر البعض بالإستفزاز ويلجأ للسب والشتم دون سبب واضح...وآخرون يستعملون عبارات وعظية من قبيل " لا للفتنة " ! ...وكأن كلمة أمازيغ مرادف للفتنة...!!!!...
توجد فئة من المغاربة يعلمون أنهم أمازيغ ولا علاقة لهم بالمشرق رغم لسانهم الدارج...لكنهم يعمدون إلى تفادي ذكر مصطلح ( أمازيغ ) إذا تعلق الأمر بشخصية أو حدث تاريخي أو مظهر ثقافي أمازيغي...لأن وقع الكلمة على نفسيتهم مزعج ...
الذي يخاف من سماع الكلمة ينسى تماما أنه يحمل جينات أمازيغية...فالكلمة تسكن عروقه وتشكل ثقافته...
يبدو أن الأمر تغير نسبيا بسبب تكرار سماع الكلمة وأصبح الرهاب ينخفض تدريجيا...وربما أفضل علاج هو تكرارها المستمر بغية الشفاء التام
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