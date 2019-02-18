24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري
- جامعة العرب تدين اقتطاع إسرائيل لأموال فلسطينية
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (147)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (130)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (114)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (107)
- الجزائر تستعد لمسيرات غاضبة .. وبوتفليقة يدعو إلى وحدة البلاد - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الثقافة الأمازيغية المعاصرة" تجمع عصيد وكولحسن
قال الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد إنه منذ دخول الأمازيغية المؤسسات، خصوصا التعليم والإعلام، تولدت مجموعة من النقاشات في الميدان العمومي، مضيفا أن هذا ما تلمّسته كاتبة "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" بحسّها، موجّهة القارئ العادي ليتعرّف على بعض خصائص اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وما عرفه مسلسل مأسسة اللغة، وما قطعته بعد مسار الاعتراف السياسي، وإدراجها في التعليم والإعلام منذ سنة 2001، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم التطوّرات التي عرفتها بعدما لم تعد شأنا خاصا بالمجتمع المدني، بل أصبحت من عناصر تدبير الشأن العام ولها مرجعيات وميزانيات في الدولة.
وذكر عصيد، في سياق مشاركته في ندوة برواق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء، أن الكتاب من الناحية المنهجية "كتاب وصفي تقريري يقرب المعرفة من عموم القرّاء غير المختصين لغة وتاريخا وأنثروبولوجيا"، موضّحا أن من بين ما يتضمّنه وصف للعادات الأمازيغية بشكل بسيط من أجل فهم دلالات وأبعاد هذه الظواهر الثقافية العريقة في البلاد.
هذا الكتاب الذي يقدّم تاريخ الأمازيغية، هويةً وثقافة ولغة، ويهتم بالسياسة الثقافية واللغوية المغربية حول الأمازيغية، هو نتيجة لتواصل كاتبته مع الباحثين وتقريبها النقاش المتخصص من الإعلاميين وعموم القرّاء، ويتضمّن توجيهات للقارئ إذا أراد تعميق معرفته بالقضايا التي يثيرها، يقول عصيد.
فيما أوضح الإعلامي جامع كولحسن أن كتاب "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" يقدم مجموعة من المعطيات والتحليلات حول الثقافة الأمازيغية، ويقدّم مادة يسيرة لا تعقد الأمور على القارئ، وتكوّن لديه صورة عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأضاف كولحسن أن لغة كتابة المؤلف لغةٌ وسطى لا عالِمة ولا مبتذلة، داعيا كاتبته خديجة عزيز إلى أن يكون هذا الكتاب بداية لإنتاجها، وأن لا تتوقف عن الكتابة والإبداع.
من جهتها، رأت عزيزة يحضيه، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، أن هذا الكتاب يقدم لغير الناطقين باللغة الأمازيغية موروثا ثقافيا وطنيا، مشيدة بتمكّن كاتبته من إنتاج معرفة، بلغة عربية عملت عبرها على تقريب المسافات، وجعلت القارئ أكثر حماسا لحضور الأمازيغية بشكل قوي، وانتقالها من مرحلة النضال إلى الممارسة الفعلية.
بدورها، قالت خديجة عزيز، كاتبة ومسؤولة العلاقات مع الإعلام بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن هذا الكتاب كان حصيلة سنوات من البحث، مضيفة أنها حاولت من خلاله معالجة قضايا متعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين والآداب والفنون الأمازيغية.
وتمنّت خديجة عزيز أن يشكّل كتاب "جوانب من الثقافة الأمازيغية المعاصرة" قيمة مضافة للكتابات النسوية، التي عرفت انتعاشا كبيرا في الأدب والبحث العلمي، وأن يكون حافزا لمزيد من البحث في هذا المجال، الذي يحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليه لأنه مكون من مكونات المغرب الغني بروافده الحسانية واليهودية والأندلسية والعربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وماذا جنينا من لغتكم العربيه هذه العبريه سابقا "وبعلومكم" طيله ١٤ عشر قرنا من الزمان ؟
لولا الغرب بحضارته وعلمه وعلومه لكنا ما زلنا الى يومنا هذا نسكن الكهوف .ونقتات الأعشاب واوراق الشجر ونلبس جلود الحيوانات.
ابن خلدون امازيغي ابن رشد ابن بطوطة و علماء اخرون و اكثر اغلب العلماء ليسو عربا ولكن من يسرق انجازات الاخرين و ينسبها لنفسه القومية العربية عاش بعض العرب على اكاديبها و زوروا كل شيء لكن الكدب لا يطول بدا يبان الحق حتى الهوا عندهوم ولى عربي
للاسف للاسف
و يا لها من لغة كلام كازا ،لا يميزون التاء من الشين و يأكلون نصف الحروف.
ما عليك ان تنظر الى الامازيغ الذين ولدوا في كازا هل تخلوا على امازيغيتهم و المسيرة المليونية خير دليل
الفوبيا عموما هو خوف غير مبرر من شيء ما...( أماكن ، مرتفعات ، أصوات ، حيوانات ، حشرات ، سلوكات ، أو حتى سماع كلمات...وغيرها كثير ...)
المهم أن كلمة ( أمازيغ ، أمازيغية ، أمازيغي ) ومشتقاتها تخلق نوعا من الهلع الغير مبرر عند سماعها أو قراءتها عند بعض الناس...ينفعلون ويغضبون كما لو أن الأمر يشكل تهديدا نفسيا ( غير مفهوم )...في بعض الصفحات الفيسبوكية إذا تضمن العنوان كلمة أمازيغ ...يشعر البعض بالإستفزاز ويلجأ للسب والشتم دون سبب واضح...وآخرون يستعملون عبارات وعظية من قبيل " لا للفتنة " ! ...وكأن كلمة أمازيغ مرادف للفتنة...!!!!...
توجد فئة من المغاربة يعلمون أنهم أمازيغ ولا علاقة لهم بالمشرق رغم لسانهم الدارج...لكنهم يعمدون إلى تفادي ذكر مصطلح ( أمازيغ ) إذا تعلق الأمر بشخصية أو حدث تاريخي أو مظهر ثقافي أمازيغي...لأن وقع الكلمة على نفسيتهم مزعج ...
الذي يخاف من سماع الكلمة ينسى تماما أنه يحمل جينات أمازيغية...فالكلمة تسكن عروقه وتشكل ثقافته...
يبدو أن الأمر تغير نسبيا بسبب تكرار سماع الكلمة وأصبح الرهاب ينخفض تدريجيا...وربما أفضل علاج هو تكرارها المستمر بغية الشفاء التام