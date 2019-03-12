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كُتّاب وآراء
أمحدوك يصدر معجما بآلاف الكلمات الأمازيغية
أصدر محمد أمحدوك، الباحث في اللغة والأدب الأمازيغيين، والحاصل على شهادة الدكتوراه في اللسانيات الأمازيغية تخصص "مصطلحية وصناعة معجمية"، من كلية الآداب فاس سايس، مؤلفا جديدا بعنوان "معجم المعاني الأمازيغي"، عن دار الثقافة والدار العالمية للكتاب.
وقال محمد أمحدوك إن "المعجم يهدف إلى المساهمة في تطوير البحث المعجمي الأمازيغي في اتجاه ترسيخ قواعده العلمية، وتدقيق أدواته التقنية، ووصف وسائله المنهجية وتفسيرها، والتنبيه إلى أهميته في تنمية المجهود العلمي الأمازيغي، ومن ثمة محاولة توحيد اللغة الأمازيغية، والانتقال بها من التنوعات اللهجية إلى اللغة المعيار".
وأضاف المتحدث ذاته، في تقديمه للكتاب، أن "الدراسة تسعى إلى تقديم مشروع معجمي جديد تسترشد به شريحة عريضة من القراء، تشمل التلميذ والطالب، والمترجم والمبدع، وكل من له اهتمام باللغة الأمازيغية؛ كما ستمكن من الإلمام بالبعد الأمازيغي للثقافة والحضارة المغربيتين، والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى".
وأشار أمحدوك إلى أن "الكتاب يضم أكثر من 12800 كلمة ومعانيها، مصنفة حسب المجالات العلمية والتربوية والتعليمية والمهنية والثقافية"، مضيفا: "أتمنى أن أكون وفقت في هذا الكتاب لخدمة لغتنا الأم، فيكون خير معين لكل باحث في اللسان الأمازيغي، من باحثين ومبدعين وصحافيين وطلبة ومدرسين...".