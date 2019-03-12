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الرئيسية | تمازيغت | أمحدوك يصدر معجما بآلاف الكلمات الأمازيغية

أمحدوك يصدر معجما بآلاف الكلمات الأمازيغية

أمحدوك يصدر معجما بآلاف الكلمات الأمازيغية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 23:35

أصدر محمد أمحدوك، الباحث في اللغة والأدب الأمازيغيين، والحاصل على شهادة الدكتوراه في اللسانيات الأمازيغية تخصص "مصطلحية وصناعة معجمية"، من كلية الآداب فاس سايس، مؤلفا جديدا بعنوان "معجم المعاني الأمازيغي"، عن دار الثقافة والدار العالمية للكتاب.

وقال محمد أمحدوك إن "المعجم يهدف إلى المساهمة في تطوير البحث المعجمي الأمازيغي في اتجاه ترسيخ قواعده العلمية، وتدقيق أدواته التقنية، ووصف وسائله المنهجية وتفسيرها، والتنبيه إلى أهميته في تنمية المجهود العلمي الأمازيغي، ومن ثمة محاولة توحيد اللغة الأمازيغية، والانتقال بها من التنوعات اللهجية إلى اللغة المعيار".

وأضاف المتحدث ذاته، في تقديمه للكتاب، أن "الدراسة تسعى إلى تقديم مشروع معجمي جديد تسترشد به شريحة عريضة من القراء، تشمل التلميذ والطالب، والمترجم والمبدع، وكل من له اهتمام باللغة الأمازيغية؛ كما ستمكن من الإلمام بالبعد الأمازيغي للثقافة والحضارة المغربيتين، والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى".

وأشار أمحدوك إلى أن "الكتاب يضم أكثر من 12800 كلمة ومعانيها، مصنفة حسب المجالات العلمية والتربوية والتعليمية والمهنية والثقافية"، مضيفا: "أتمنى أن أكون وفقت في هذا الكتاب لخدمة لغتنا الأم، فيكون خير معين لكل باحث في اللسان الأمازيغي، من باحثين ومبدعين وصحافيين وطلبة ومدرسين...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - لالالاحسن الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:19
الإيرانيين يستعملون الحروف الأبجدية العربية كذالك الأكراد وكذالك باكيستان وكذالك أفغانستان حتى الأتراك كانوا يستعملونها وسيرجعون في المستقبل لكن فيئة من بني وطننا يتخبطون في العنصرية والكراهية ضد الإسلام والعربية قرروا خلق حروف مسامير كراهتا في العرب والعربية هيهات لو إستعملوا الحروف العربية لأصبحوا كل المغاربة يتكلمون كل لهجات البلد والغريب في الأمر يستعملون العربية أتحدا أي أمازيغي أن يتخلى عن العربية لو عنده كرامة ليستعمل مساميره
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-8
2 - وجدي الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:31
مع كامل الأسف أنا لا أعتبر الأمازيغية أو السوسية أو الريفية أو ... لغة بل هي لهجة لهذا لاداعي لمضيعة وقت الشباب في هذه التفاهات فهو محتاج إلى اللغات الأجنبية لمواجهة العصر الجديد وليس لقاموس في اللهجات و الخزعبلات انتهى الكلام
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-6
3 - لا فائدة الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:36
لا فائدة لا تغني ولا تشبع من جوع عمرها سنة. فاللغة العربية عمرها مند نبينا ابراهيم عليه السلام حسب اولدي شحال من سنة.
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-7
4 - مهاجر الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:40
إذا اعتبرنا الأمازيغية وغيرها كتشلحيت و الريفية و السوسية لغة فعلى أساس هذا الاعتبار فإن المغرب يعد من بين أقوى دول العالم من حيث أنه يحتوي على عدة لغات وهذا ليس ممكنا ولهذا فإن اللغة الأولى و الرسمية هي العربية أما ما تبقى فهي لهجات قبلية لا حاجة لنا بها
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-6
5 - ممدوح كريم الأربعاء 13 مارس 2019 - 00:41
نحن في غنى على أن نضيع وقتنا ومجهوداتنا على لهجة لا تطعم ولا تغني من جوع خاصة خارج الوطن. ..اللغة الأم هي لغتنا العربية العظيمة والغنية وعلمت الإنسان مالم يكن يعلم ولها حضارة ضاربة في كل أنحاء العالم ...إلى درجة أن الغربيين أصبحوا يتعلمون اللغة العربية وعلومها وقواعدها الجميلة. ..وهي لغة القرآن الكريم وهذا يكفي. ..للإشارة اخوكم أمازيغي أبا عن جد وانا أعشق اللغة العربية فهي عنوان هويتي الإسلامية المغربية والوطنية. ....
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-3
6 - simo الأربعاء 13 مارس 2019 - 01:01
تعلم الأمازيغية في تلاثة أيام
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-2
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