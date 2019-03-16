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الرئيسية | تمازيغت | علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء

علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء

علوش: الفتح الإسلامي للمغرب "غزو" قتل الأمازيغ وسبى النساء
هسبريس - محمد الراجي
السبت 16 مارس 2019 - 11:00

قال محمد المهدي علوش، مؤلف كتاب "إسلام الأمازيغ"، إنّ دخول المسلمين إلى المغرب "لم يكن فتْحا، بل غزوا عسكريا لا علاقة له بروح الإسلام، لما انطوى عليه من قتْل للأمازيغ وسبْي نسائهم وإهدار كرامتهم".

وذهب علوش إلى القول، في لقاء تقديم كتابه "إسلام الأمازيغ" بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الجمعة، إنّ الجرائم التي ارتكبها العرب إبّان غزوهم المغرب تضاهي الجرائم التي اقترفها الرومان.

وأضاف "صحيح أنّ الرومان أيضا كانوا يغزون ويقْتلون ويسْبون النساء، لكن المسلمين جاؤوا إلى المغرب باسم الإسلام، الذي يحث على محاربة الظلم والجور، لكنهم لم ينفذوا من رسالة الإسلام شيئا، بل مارسوا الظلم والجور".

علوش، الذي اشتغل في الإدارة الترابية، عبّر عن رأي صريح إزاء موضوع "الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى"، قائلا إنّ "بعض الأشخاص الذين زعموا بأنهم جاؤوا إلى المغرب لنشر الإسلام كان غرضهم هو تحقيق مآرب مادية صرفة، وليس نشر الإسلام".

وتوقف مؤلف "إسلام الأمازيغ" عند مظاهر الجرائم التي ارتكبها الأمويون إبان غزوهم المغرب، والواردة في عدد من المراجع التاريخية، مشيرا إلى أنهم "مارسوا أفعالا شنيعة كجدع الأنوف وبتْر الأصابع". وأردف متسائلا "أين الإسلام؟ وأين روح الإسلام من هذه الأفعال؟".

وحرص علوش على التأكيد بأنّ كتابه ليس موجَّها ضدّ الإسلام والمسلمين، بل يهدف فقط إلى إظهار بعض الحقائق التاريخية، مشيرا إلى أنّ الأمازيغ "لم يفتحوا أحضانهم للغزو العسكري الإسلامي، بل قاوموه لمدّة ستّين عاما".

وبخصوص مسألة انتشار اللغة العربية في المغرب، قال علوش إنّ "الأمازيغ تعرّبوا دون أن يُفرض عليهم التعريب بالقوة، لأن العربية هي لغة القرآن والحديث، وكانت لغة الحكام، وكل من أراد حظوة في المجتمع كان عليه أن يتعلم العربية".

وبالرغم من قوله بأنّ الأمازيغ لم يُعرّبوا بالقوة، فقد اعتبر مؤلف كتاب "إسلام الأمازيغ" أنّ تعريب الأمازيغ "تم تحت نوع من الإكراه المعنوي، لأنّ العرب كانوا يهيمنون على جميع الميادين الفكرية والاجتماعية".

واعتبر الوافي النوحي، الباحث بمركز "الأبحاث التاريخية والبيئية" بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أنّ انطلاق محمد المهدي علوش في تأليف كتابه "إسلام الأمازيغ" من رؤية خارجة عن التاريخ أعطى الأفكار التي طرحها قوة وصلابة.

وأضاف الوافي أنّ فهم "الإسلام المغربي"، كما هو اليوم، فهما عميقا، لا يمكن أن يتأتّى إلا بالعودة إلى دراسة مرحلة وصول المسلمين إلى المغرب، موضحا أن كثيرا من مظاهر التدين التي نراها اليوم سادتْ في ذلك العصر، مثل انتشار الخلايا الشيعية، حيث انتشر التشيع على نطاق واسع في عدد من المناطق. وخلص الوافي إلى القول إنّ إسلام المغرب الأقصى لا يشبه إسلام المشرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - لحسن السبت 16 مارس 2019 - 11:11
كفاكم من إشعال الفتنة بين الأمازيغ و العرب، يجب تجاوز الأفكار الرجعية و التركيز على المعضلات الاجتماعية كتحسين التعليم و إقرار العدل و نشر الصحة.
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2 - طارق السبت 16 مارس 2019 - 11:14
ههههه وتا ناس زايدة لقدام ونتوما مقابلين لخوا الغزو الاسلامي للامازيغ زعما هما القوم المختار راحنا كلنا ابناء ادم وحو الشريف
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3 - محمد ابن احمد السبت 16 مارس 2019 - 11:18
شكرا استاد على المقال الي يشير للى تصحيح احداث التاريخية و كشف الحقائق المستورة....
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4 - ربيع السبت 16 مارس 2019 - 11:18
لا اعتقد باننا نتعض مما يجري في العالم، هناك متطرفون سيستغلون هذا الكتاب لتبرير افعال قد نندم جميعا عليها مستقبلا، التساهل مع العنصرية والقبلية سيضعنا يوما ما في مواجهة بعضنا البعض، هل ننتظر الى تسقط الارواح، سيقولون هذا محض مبالغة، نفس ما قيل عن افكار اليمين المتطرف في الغرب، هناك اشارات بادية للعيان وما تبرير ارهاب امس من قبل نفس من يحمل هاته الافكار الا دليل على وجوب الحرص
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5 - طارق عبد الله السبت 16 مارس 2019 - 11:18
علاقة التاريخ بالايديولوجية والسياسة والعقد النشأة والتجارب الفردية . رحم الله طارق بن الزياد ويوسف بن تاشفين لكن ما يكمن أن أشير له أن رأيك محترم ما دام قد طرح في معهد
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6 - متتبع السبت 16 مارس 2019 - 11:20
شتان بين ما يدرس من مغالطات وديماغوجية..من قبيل فتحوا وبنوا معاصر وأسوار وقصور وشيدوا ووووو وبين الحقائق من اجبار القبائل لبناء الأسوار في ظروف لا انسانية وبين فرض الظرائب ونزع الأملاك وسبي النساء واستعباد الناس وإذلالهم ومسخ هويتهم...........مكاين غير الجشع وشهوات البطن والفرج والسيطرة والقمع............ولنا في ما يمارسه رحل الصحراء من اتلاف للمحاصيل وغزو للقرى وسرقة اطفال في مناطق سوس في القرن الواحد والعشرون خير دليل................ ولكن الأمازيغ أيضا ساهموا في فقدان هويتهم بسداجتهم وجبنهم...............ويستمر التعريب والتخريب والتجهيل والتدجين والقمع والوصاية و................إلا أن تستفيق العقول وتتحرر بفضل مفكرين أحرار.........وليس بفضل تعليم يكرس الجهل المقدس.
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7 - massi السبت 16 مارس 2019 - 11:22
انا اسميه الغزو الداعشي فعلا اتوا للحصول علي الغنائم من اموال و سبايا الحرب لان الاسلام دين يرتكز علي الارهاب و التخويف و يتعذى من الجهل , حينما تتعمق في السلام فاما ان تصبح ارهابي اوتصير ملحد و كل من سمي نفسه مسلم معتدل لم يتعمق بالدين الاسلامي و لم يفقه فيه شيئا
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8 - mustafa dr السبت 16 مارس 2019 - 11:22
يهاجم الأمويين و ربما قد يكون من أصل أموي !!! مرت أزيد من 13 قرن على دخول الإسلام إلى المغرب عاد فاقو وبداو كيشتمو فالدين والعرق يلا كنت رجل صريح و واقعي إفعل نفس الشيء ضد فرنسا وإسبانيا لي فسدو في الأرض عشرات السنين كفى من النفاق والتمييز ونعيش في سلام.
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9 - omar السبت 16 مارس 2019 - 11:22
إسلام الأمازيغ كان قبل الغزو الأموي و ذلك بإرسال وفد من قبائل ركراكة للرسول (ص ) و أنهلوا منه تعاليم الإسلام و بلغتهم. أما الغزو الأموي فهو احتلال عسكري فيكفي أن يتمعن المرء في رسالة هشام بن عبد الملك إلى عامله على افريقية ليدرك احتقار الأمويين للمغاربة. أنا مسلم و يجب تسمية الأمور بمسمياتها.
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10 - Anas السبت 16 مارس 2019 - 11:22
يا اخي الاوروبيون فقدوا ما يقارب 60 مليون انسان في الحرب العالمية الثانية و حدها...ومع ذلك طووا الصفحة و يعملون من اجل المصلحة العامة على جميع الاصعدة...ما الفائدة من كل هاته المناظرات التي لا تاتي بجديد يذكر..كلنا نعلم تاريخ العالم..حروب و مآسي...في كل بقاع الكون..الى اليوم...كفاكم لعبا على وتر حساس..لدواعي انتخابية او ريعية...الماضي راح...فكروا في خلق فرص شغل..تاهيل الصحة و التعليم...الاقتسام العادل للثروة...اما المواضيع الانشائية و المنظرات التي تصرف عليها الملايين فلا تفيدنا في شيء...
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11 - احمد السبت 16 مارس 2019 - 11:23
السلام الفتنة أشد من القتل الى أين تريدون الذهاب بهذا الشعب
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12 - HDA السبت 16 مارس 2019 - 11:24
تختلف التأويلات والتحليلات من وجهة نظر تاريخية، لكن الحديث على انتشار مظاهر التشيع في المجتمع الامازيغي المغربي آنذاك يثير الكثير ممن التساؤلات حول خلفية المتحدث..وهنا أطرح تساؤلا من غزا المغرب اولا هل الاسلام الشيعي أم الاسلام السني؟؟؟ كيفما كانت الاجابة فأنهما وجهان لعملة واحدة.
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13 - متابع السبت 16 مارس 2019 - 11:24
لقد غزا العرب بلاد الأمازيغ لأسباب مادية صرفة فالتاريخ يدل على ان الغزاة لم يكونوا يعلمون من القران الا الشيء اليسير و قاموا بسبي النساء الامازيغيات و إرسال تلاثين الف امرإة الى الخليفة الذي قال لاحاجة لي بإسلام البربر كما تم تعذيب و قتل موسى بن نصير لانه ظنه يخفي كنوز الأمازيغ ونفس الشيء حدث لطارق بن زياد..تاريخ دموي
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14 - ميمون السبت 16 مارس 2019 - 11:24
ان كان ما تقوله صحيح فتلك امة قد خلت،فلماذا النبش في ما ﻻ يفيد،اللهم ان كانت هناك حاجة في نفس يعقوب
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15 - عبد اللله السبت 16 مارس 2019 - 11:25
كفانا فخرا ان جاء الفاتحون العرب و نشروا الاسلام في بلادنا فاصبح المغرب و بفضل الله مجتمعا مسلما يوحد الله و ينبذ الوثنية. فلولاهم لبقينا همجا ندبن بدين الرومان او اروبا حاليا او لتفرقنا شيعا متناحرين.اما كتابك هذا فانما هو لبث الكراهة بين العرب و الامازيغ لا تريد منه الا السمعة و حاجة في نفس يعقوب.
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16 - محيي السبت 16 مارس 2019 - 11:25
لماذا تنبشون القبور? كفانا ما نعيشه من مشاكل داخلية وخارجية. لن يعود أحد للماضي. الحكام تختلف أراءهم وإن كانوا أخوين. إبحثوا عن المستقبل عوض الرجوع الوراء. إبحثوا عن سبل عيش جديدة تجمعنا. الذهب من أغلى المعادن وقوته في خلطه مع مواد ثانية
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17 - ام سلمى السبت 16 مارس 2019 - 11:25
نحن مسلمين امازيغ وعرب شاء من شاء وأبى من أبى .انت تحاول زرع الفتنة والحقد بيننا ولكنك لن تفلح بإذن الله
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18 - الخنفساء المزعجة السبت 16 مارس 2019 - 11:26
ON JOUE trop une fois qu'on abord la question de l'islam, car tout d'abord la légitimité même des Omayades est mise en question , ce sont des prédateurs et des voleurs, alors comment se donne-t-il ce droit, on joue sur les textes, et le mieux armé qui gagne ! et même aujourd'hui il'ya des prédateurs, et tout le monde n'en parle pas ! c'est le même jeux !
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19 - mohamed cherkaoui السبت 16 مارس 2019 - 11:27
je suis avec le n° 2 arrêtons la querelle sur les futilités svp
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20 - مراد الناظور السبت 16 مارس 2019 - 11:27
خالف تعرف أصبحت هي قاعدة بعض المحسوبين على المسلمين يطعنون في الاسلام وفِي ثوابته فهناك من يطعن في القرآن وتغيير احكامه القطعية ومنهم من يطعن في صحة كتاب البخاري وكتب السنة ومنهم من يلصق بالمسلمين كل نقائص وعيوب البشرية قديما وحديثا و كل هؤلاء يجدون المواقع التي تروج لهم كهسبريس التي تروج لهذه الأوساخ الفكرية التي تعطي المبررات لكل المجازر التي تقع للمسلمين شرقا وغربا
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21 - Lahcen السبت 16 مارس 2019 - 11:27
هذه الافكار والمداخلات العنصرية يجب سن قوانين للحد منها.... اليوم نحن نعيش بسلام وتجانس لكن غدا عندما يشتعل الفتيل سنندم جميعا
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22 - .... مدفوع الثمن السبت 16 مارس 2019 - 11:27
يقول مؤلفىا الكتاب " بأنّ كتابه ليس موجَّها ضدّ الإسلام والمسلمين، بل يهدف فقط إلى إظهار بعض الحقائق التاريخية ".... عن أية حقائق تتكلم ؟ لقد اختلطت عليك الأمور ولم تعد تعرف عمن تتحدث. هل هم الرومان أم الوندال أم الفراعنة أم الفينيقيين أم مسيحيو الأندلس أم كائنات المريخ أم ماذا ؟ على كل حال، لن يقرأ أحد كتابك المدفوع الثمن لأن أهدافه واضحة ومبيته بوضوح ضد الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة والأعراب والعربية وكل شيء موضح في كتابك.
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23 - ذ.عبدالقاهربناني السبت 16 مارس 2019 - 11:28
ماهذا الإستنتاج الردىء كانما الفتح الإسلامي بالمغرب حول الأمازيغ إلى الإسلام كرها. فبالأمازيغ عمر الإسلام بالمغرب وإلا لوجدنا الإسبان اليوم بلدا إسلاميا حيث عمر فيها العرب كثيرا دونما إعتناقهم للإسلام. فالأسناذ المحاضر يذهب بمخيلاته وكأنه ينسج أحذات فلم الرعب بتزييف للأحذات التاريخية معتبرا نفسه منتصرا للقضية الأمازيغية.
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24 - شقيف الحي المحمدي .... السبت 16 مارس 2019 - 11:28
نحمدُ الله على هذا الغزو إذن !!!!!
كون بقينا معاكم بي وحده يعلم لمّن كنا غادي نسجدوا هههه.
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25 - .... مدفوع الثمن السبت 16 مارس 2019 - 11:28
يقول مؤلفىا الكتاب " بأنّ كتابه ليس موجَّها ضدّ الإسلام والمسلمين، بل يهدف فقط إلى إظهار بعض الحقائق التاريخية ".... عن أية حقائق تتكلم ؟ لقد اختلطت عليك الأمور ولم تعد تعرف عمن تتحدث. هل هم الرومان أم الوندال أم الفراعنة أم الفينيقيين أم مسيحيو الأندلس أم كائنات المريخ أم ماذا ؟ على كل حال، لن يقرأ أحد كتابك المدفوع الثمن لأن أهدافه واضحة ومبيته بوضوح ضد الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة والأعراب والعربية وكل شيء موضح في كتابك.
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26 - sami السبت 16 مارس 2019 - 11:29
les Arabes et Les Musulmans envahisseurs ont conquis l'AFRIQUE DU NORD pour des gains comme les femmes, les bijoux etc.....ils ont commis des atrocités au nom de l'Islam et les références Arabes en temoignent. L'islam n'a rien a voir avec le culte e.destructif des Bedouins d'Arabi
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27 - wood السبت 16 مارس 2019 - 11:29
كل هذا الكلام فيه الكثير المغالطات و الخلط بين الإسلام السياسي الذي هو يمثل سلطة مهيمنة و الإسلام العقائدي الذي أنتشر في عدة مناطق من العالم لم تكن أبدا خاضعة لحكم أي سلطة مركزيو سواء في الشام أو بغداد ، فالإسلام أنتشر في الصين و مناطق واسعة في اسيا كالشيشان ، و نفس الشيء في إفريقيا السوداء ، و أنتشر بشكل أقل في أوربا لولا تصدي الكنيسة لهذا التمدد لكانت عدة مناطق من أوروبا مسلمة ، و الإسلام ما يزال موجودا في البوسنة و هي منطقة أوروبية ، أما الكلام عن الإسلام أنتشر بالسيف و القتل فهو نوع من زرع الأحقاد بين الشعوب و مكوناتها !!!
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28 - omar السبت 16 مارس 2019 - 11:30
هده عصبية وهرطقة قبلية وماذا تريد بذلك في هذا الوقت تاريخ الذات استفحل الامر تميعا وخلاص ياك ما باغي التعويض هههه قمة الصفاقة
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29 - rachid السبت 16 مارس 2019 - 11:30
واش هادشي ماشي تحريض على العنف وبث الكراهية بين أطياف المجتمع
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30 - سامير اندوم السبت 16 مارس 2019 - 11:30
لا للتناقض.
التعريب تحت الاكراه المعنوي هو نفسه التعريب بالقوة.ان السيطرة العسكرية للغازي العربي هي من منحت له ايضا الغزو على المستوى الثقافي،ولا يمكن الادعاء ان الامازيغ تعربوا من تلقاء انفسهم
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31 - مغربي في المهجر السبت 16 مارس 2019 - 11:31
لم يكن الفتح الأسلامي غزوا لأنك تطيح من كرامة الأمازيغ أيها المثقف العميل بل كان فتحا إسلاميا سلميا واكتمل على أيدي الأمازيغ المباركة والأمازيغ هم الدين نشروا الإسلام في كافة ربوع المغرب ثم انتقلوا به إلى الأندلس على يد طارق ابن زياد الأمازيغي المسلم البطل
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32 - محمد عربمازيغي السبت 16 مارس 2019 - 11:33
ربما رأيي قد لا يعجب الكثير لكنه نابع من روح امتزج فيها الدم العربي بالأمازيغي على امتداد حقب وعصور وأعطت انتماءا للأمة المغربية الامازيغية الإفريقية العربية المورسكية الأندلسية ...المتعددة الأعراق. لهذا أعلق على السيد صاحب هذا الاكتشاف التاريخي (الباهر) حتى لو كان الأمر فيه شيء من الصحة أليس في إثارته في هذا الوقت إذكاء لروح العصبية والنزعة القبلية والنعرة التي تفرق ولا تجمع ... إن هذا هو ما تعمل على بلوغه الامبريالية العالمية الحديثة .
كفانا تشتتا وفرقة وشقاقا فنحن شعب واحد جيناتنا اختلط فيها العربي والأمازيغي عبر 12 عشر قرنا من الزمن.
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33 - متتبع السبت 16 مارس 2019 - 11:34
لكل زمان مرجفوه حتى في زمن الرسالة المحمدية لم تخلو منهم فلا غرابة ولهذا تجد أية الأحزاب تقول"لان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة " والمرجف هو الذين لاهم له الا ايقاظ الفتنة بالكذب والافتراء لعلة أبرزها معدنه.اما اذ ا اجتمع مرض القلب والنفاق بالارجاف فابليس تجسد في صورة بشر
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