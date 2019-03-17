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الرئيسية | تمازيغت | "بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت

"بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت

"بخل سواسة" يسبب رفضا للمقرئ بالدشيرة وتزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 17 مارس 2019 - 21:10

"لا للعنصرية.. لا للظلامية"، "أبو زيد يا جبان.. سوس لا يُهان"، "تقريو أولادكم ف أوروبا.. أولاد الشعب العروبة"، شعارات من ضمن أخرى، تلك التي رفعها نشطاء أمازيغ، الأحد، موازاة مع انطلاق ندوة يؤطرها أبو زيد المقرئ الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في موضوع لغات التدريس، في مدينة الدشيرة الجهادية.

وحسب المحتجين، فيعود سبب الاحتجاج على أبي زيد المقرئ الإدريسي إلى إقدامه، في وقت سابق، على سرد نكتة، ضمن ندوة وصف فيها الأمازيغ بالشح والبخل، معتبرين أن الدافع وراء رفض حضور القيادي الإسلامي إلى الدشيرة يعود أيضا إلى "تصريحاته العنصرية، التي تحط من كرامة الإنسان السوسي".

وتعمّد منظمو الندوة على إجبار كل من يريد ولوج القاعة المحتضنة لها على الإدلاء بالدعوة؛ وهو ما منع النشطاء المحتجين من نقل احتجاجهم إلى داخل القاعة، حيث اعتبرت الناشطة الأمازيغية "تهيا" "إننا مُنعنا كمواطنين من حضور محاضرة عمومية، داخل قاعة عمومية؛ وهو ما يبيّن بجلاء كون هؤلاء ضعفاء وأحاديي الفكر، لا يستطيعون فرض أفكارهم القومية العروبية".

وأضافت الناشطة ذاتها، خلال كلمة بالمناسبة، "نقول لكم، هذه أرضنا، ولغتنا ستبقى دائما أمازيغية، ولن تستطيعوا فرض أفكاركم الظلامية علينا، ونحيي عاليا من يُناضل من أجل هويته ولغته، والخزي والعار على تجار الدين، الذين أتوا إلى بلدتنا، وينعتون الإنسان الأصلي الأمازيغي بأقدح الأوصاف".

وسبق لنشطاء أمازيغ بمدينة تزنيت، يوم الجمعة الماضي، أن استقبلوا أبا زيد المقرئ الإدريسي، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بالاحتجاجات، رافعين لافتات وشعارات مناوئة للمحاضر، ورافضة لحضوره بتزنيت بسبب "تصريحاته العنصرية والمستهزئة بساكنة سوس ووصفهم بالبخل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - نكتة عادية الأحد 17 مارس 2019 - 21:24
في الحي الذي نسكن فيه،؛نتبادل النكث والطرائف عن العروبي والجبلي والشلح والفاسي والمراكشي والبركاني دون أدنى مركب نقص أو شعور بالإهانة. أما استغلال كلمة أو زلة لسان من هذا النوع وتضخيمها والركوب عليها واتخاذها ذريعة للاحتجاج وترديد الشعارات فهذا هو المرض الحقيقي الذي لا ينفع معه علاج.
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-32
2 - سلمى الأحد 17 مارس 2019 - 21:26
أكثر ناس فالكرم و الاستهلاك سواسة. ايلا كنت ضيف عندهم غتاكل الفطور 2 مرات والغدا مضخم و الكسكروط 2 مرات اتاي و القهوة و العشا. كرم بلا حدود و فلوسهم كيمشيو غير فالماكلة و الاستهلاك. شهادة من سوسية
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63
3 - doukkali. الأحد 17 مارس 2019 - 21:26
les soussis que je connais a casablanca sont riches la plus part d,eux ont des affaires ,ils habitent dans des villas et des appartements de luxe ils roulent avec des voitures de luxe et ca tout les marocains le connaissent .
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38
4 - ملاحظ مغربي الأحد 17 مارس 2019 - 21:30
هذا يظهر بشكل جلي غباء الاسلامييين لان سلوكهم وافكارهم المتواضعة تَخَلَّق لهم العداوة مع الكثيير من اطياف المجتمع ..
حزب الاخوان المتاسلمين لا يعادي الأمازيغييين فقط ، بل يعادي الكثير من الشرائح الاجتماعية يكفي انه يعادي الطبقة المستضعفة بالمغرب سواء من العرب او الامازيغ ..
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41
5 - منصف الأحد 17 مارس 2019 - 21:31
النكتة كانت بمكن عادية ف'واحد الوقت .. اما دابا الأوضاع تغيرت.. و لكن الأهم أن السيد (ابو زبد) قدم اعتذاره في وقتها.. و المسامح كريم
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-3
6 - سرف الأحد 17 مارس 2019 - 21:31
نعم، لا للازدراء بالآخر واحتقاره بسبب أصله أو لغته أو دينه أو ثقافته. المغاربة كلهم سواسية أمام القانون. فعلا، إن ما صنعه المقرئ بالتنكيت بالمغاربة من أصل أمازيغي لشئ مقرف ومتخلف.. ولكن لا نريد فتنة في وطننا، وتراشقا وتنابزا بالانتماء والأصل واللغة.. هذا ما ينتظره منا أعداؤنا وخصومنا.
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39
7 - ابن سوس المغربي، سؤال؟ الأحد 17 مارس 2019 - 21:34
سواسة أشرف من كل حاقد رجال و نساء شرفاء أبناء هذا الوطن و ركيزة أساسية في اللحمة الوطنية و لا يتسولون من أحد يجهدون بعرق جبينهم ولا يطالبون سوى بحقوقهم الدستورية أما قصارى النظر تجار الدين نسئلكم ماذا قدمتم للوطن و الشعب و انتم في مراكز القرار غير انكم دخلتم ربنا كما خلقتنا و يا تخرحون بمعاشات و فيلات و شقق و سيارات فارهة من أموال الشعب المغربي المنكوب في وطنه حسبي الله ونعم الوكيل على مسؤولين
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28
8 - محمد عامر الأحد 17 مارس 2019 - 21:34
نحن ضد هذه التصريحات.ولكن ماذا يقول اجبالة و ناس دكالة ومزاب واريافة وصحراوة .النكت عادية في المجتمع المغربي.والا ستقوم فرنسا مثلا بمقاضاتنا لاننا وضعنا نكتا عليها.
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-13
9 - القادري الأحد 17 مارس 2019 - 21:36
طبعا يسهل التعرف على المستفيد من هذه الوقفة الاحتجاجية ( المناظلة) ، ونضوا وقفو ضد الاستغلال ضد الريع ضد الفساد......أما هد السينما لاتنطلي على حد ولكاين شي أغراس بينوه
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3
10 - soussi الأحد 17 مارس 2019 - 21:39
ا لى 1 - نكتة عادية OUI نبادل النكة بيننا ولكن هل انت تعلم المكان الدي حكى فيها نكتته العنصرية?
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22
11 - حسام المغرب الأحد 17 مارس 2019 - 21:39
المقرئ أبو زيد رجل نزيه ومثقف بالمعنى الحقيقي للكلمة ولو كان وزيرا للتربية الوطنية وأمثاله من المغاربة المتنورين حقا لكان تعليمنا في السماء ينافس تعليم أعتى الدول المتقدمة ولكن للأسف هناك من يحاربون العلم والعلماء والمثقفون الحقيقيون الذين يستحقون المناصب وهؤلاء المحسوبين على الأمازيغ مجرد متخلفين متعصبين وحاقدين على الإسلام واللغة العربية بكل بساطة وأنا أمازيغي أبا عن جد ولازال بيتنا بالجبل وابواي وعائلي هناك وانا اذهب هناك كلما سنحت الفرصة واتكلم الأمازيغية بطلاقة وليس امثالك هؤلاء المتعصبون الجهلة من سيدافعون عنا كأمازغ فلا فرق بين عربي أو أمازيغي فالإسلام يوحدنا وهؤلاء مخربون بكل بساطة .
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-44
12 - Kamal D الأحد 17 مارس 2019 - 21:42
السكان الأصليون هم آدم وحواء. وشكرا.
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4
13 - ماروكان الأحد 17 مارس 2019 - 21:42
لن يغفر سواسة للباجدة هاته السقطات المتتالية... فبعد كبيرهم وشيخهم بنكيران و نائبة برلمانية التي سبق لها نعت سواسة بالشلح مول البيسري أو الحانوت... ها هو أبوزيد المقرئ الإدريسي يسقط في نفس الفخ و سيدفع حزبهم ثمن ذلك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة...
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5
14 - الوطنية الأحد 17 مارس 2019 - 21:44
والله حتى المغاربة ولا ا مراض بالاحتجاجات ليس في هذا شتم وإنما هي مستملحات يتداولها الناس فيما بينهم على العروبي البركاني والسوسي والفاسي وليس في ذلك عقد كيما عقدتم الحياة الاجتماعية يا المغاربة
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4
15 - Alkharj mouloud الأحد 17 مارس 2019 - 21:45
هناك تاجر يربح رزقه بعرق جبينه . وأخر يربح إسترزاقه بشماتته لإخوانه المسلمين الأمازيغ خارج أرض الوطن أمام أسياده . فضل التقرب منهم بالتهريج لهم. و نسي اهل بلده فأصبح الفج عميق ، و بفعله هذا يبتعد عنهم كل البعد و عن القيم الإسلامية ، لعن الله كل من يشمت و متتابز بالألقاب
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5
16 - أمازيغي الأصل عروبي المنشأ الأحد 17 مارس 2019 - 21:48
النكتة يمكن أن عادية من شخص عادي اما برلماني ومحاضر يجب أن يزن كلامه لكن الباجدة وتجار الدين لا يفقهون في شىء سوي ما ملكت إيمانهم
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0
17 - المنطقي الأحد 17 مارس 2019 - 21:48
وعندما يهان الفاسي بالنكت لا مشكل ...عيب .....فقط عندما يهان الريفي أو السوسي ....تقوم الدنيا ولا تقعد ....انا اصلا ضد هاته النكات العرقية لانها ليست أخلاقية ...
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2
18 - مومو الأحد 17 مارس 2019 - 21:49
بالنظر الى السياق الذي حكى فيه ابو زيد تلك النكتة يحيرني فعلا اصراره على الإتيان بتلك التفصيلة التي تشير الى عرق من الأعراق.ماذا كان سيخسر لو بدأ نكتته بان احد التجار البخلاء...ثم يكمل نكتته دون ان يجرح احد ودون ان يخلق هذه العداوة المجانية مع سكان المغرب الاصليين وفي نفس الوقت تصل رسالته التي حرص على ايصلها.لكن ماذا عسانا ان نقول ،الغباء ليس له حدود.
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7
19 - محمود الأحد 17 مارس 2019 - 21:53
الى صاحب التعليق 1:كلامك على صواب نحن المغاربة ننكت على بعضنا البعض دون مركب نقص و بدون خلفيات :هذا مثلا بيضاوي و ذلك طنجاوي و الاخر رباطي او ذلك عروبي و الاخر مديني لكن هذا الشخص يضحك الخليجيين ليقتات على فتاتهم على حساب كرامة و شهامة و كرم الشعب المغربي سواء كان عربي او أمازيغي ثم ان هذا الشخص معروف بنفاقه و استغلال الدين في الانتخابات و السياسة عموما و معروف أيضاً في غلوه و تعصبه للغة العربية و رفضه لكل ما هو أمازيغي و بكذبه على المغفلين بحيث وصل به كذبه الى ان قال ان أمريكا تقوم بتوثيق أرشيفها في مكان سري للغاية باللغة العربية و سيرجعون اليه بعد آلاف السنين لانها هي اللغة التي لن تنقرض !
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3
20 - متابع الأحد 17 مارس 2019 - 21:53
هذا ماشي شخص عادي هاذا قيادي و المطلوب ان يزن كلامه بميزان الذهب . كون كان شخص عادي ماكاين مشكل . نكاتهم حامضة وضحكهم حامض
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7
21 - massinisa الأحد 17 مارس 2019 - 21:56
لا يمكن ان يقبل احد نكت عنصرية. و ما محل ابوزيد في اللغات ؟ فهذا ليس اختصاصه. الطامة الكبرى يتدخلون في كل شيء دون ان يتقنوا اي شيء. كثيرا ما ينام في البرلمان و على المباشر فاي خير يرجى منه. و اولا و اخيرا سوس لديها رجالها في كل الميادين فالاجدر به ان ياخد الدروس من سوس لا ان يلقيها.
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1
22 - citoyen marocain الأحد 17 مارس 2019 - 21:59
سواسة لم يكونوا ابدا بخلاء، عملت بإقليم تزنيت لأكثر من 12 سنة من الثمانينات الى منتصف التسعينات كطبيب في البادية و بالمدينة و لم ألمس منهم الا الكرم و الأخلاق الطيبة و عاملوني كأحد من أبناءهم نعم الكرم و نعم الأخلاق،و رغم أنني غادرتهم لأكثر من 30 سنة لا زالت العلاقة بيني و بينهم قاءمة.
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6
23 - ملاحظ الأحد 17 مارس 2019 - 22:08
اللى فيه الفز كيقفز سواسة اصابهم النعرة والانانية بل تضخم الانا والعنصرية موقفهم هدا مضخم اكثر من اللازم وله دوافع مبطنة ملؤها الكراهية والعنصرية ضد الاسلام والعروبة وليس الدفاع عن نكثة خاصة وانهم معروفون بالبخل والشح والتقتير
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2
24 - عبدو الأحد 17 مارس 2019 - 22:14
عاشرت سواسة طويلا و افتخر أن أغلب اصدقائي شلوح و أعتز بصداقتهم ، و أجزم لا علاقة لهذه الصور النمطية و الكليشيهات أساس من الصحة ، اناس على درجة كبيرة من الجود و الكرم ، تحياتي ناس سوس و دامت المحبة بيننا
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