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الرئيسية | تمازيغت | "التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية

"التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية

"التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 23 ماي 2019 - 21:10

بعد الجدل العارم الذي خلف قرار معارضة أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب مشروع قانون يلزم بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية، تراجع فريق "التجمع الدستوري" عن موقفه.

وكانت الأغلبية البرلمانية وحزب الاستقلال عارضت في قراء ثانية ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، وكان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.

وقرر فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب، بعد تشاوره مع القيادة السياسية في حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للمطالبة بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية، أي التصويت لصالح طباعة القطع النقدية باللغة الأمازيغية.

وقال الفريق البرلماني، في بلاغ، إن هذا القرار "جاء بعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة".

والتمس فريق "التجمع الدستوري" من باقي الفرق البرلمانية دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة المشروع، مؤكدا عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع.

كما دعا المصدر ذاته مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكان القرار الذي اتخذته أحزاب الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال المعارض خلف غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا من طرف نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين أطلقوا حملة وطنية غير مسبوقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعون من خلالها الدولة إلى ضرورة اعتماد حروف "تيفيناغ" على الأوراق النقدية إلى جانب الحروف العربية. وعرفت هذه الحملة انتشارا كبيرا تحت وسم "واحد فزوج يا تكتبوا الأوراق النقدية بالأمازيغية يا نكتبوها حنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الزغبي الخميس 23 ماي 2019 - 21:15
التجمع الدستوري تجمع لاباطرة المال من سوس وعلى راسهم الراحل أمهال ..لكن عليهم تذكر انهم بنوا ترواثهم في المناطق العربية وخصوصا الدار البيضاء والشاوية...يأكلون الغلة ويسبون الملة
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-10
2 - النقود تبقى نقود الخميس 23 ماي 2019 - 21:22
أمازيغية أو عربية، ليس هذا أهم من خلق فرص الشغل وإصلاح التعليم وتوفير الطب وإنشاء صندوق الدعم الخاص بالعاطلين وخصوصا أصحاب الشواهد العليا......
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11
3 - دا موح الخميس 23 ماي 2019 - 21:28
لماذا الحكومة لا تعلم الشعب المغربي بأن نتيجة إحصائية 2012 تقول بأن نسبة الأمازيغ لا تتعدى 27% إنها حقيقة !!! ومن يريد شتم اللغة العربية أو العرب فليستعمل للغته من الحماقة إستعمال العربية لشتمها أو شتم العرب
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-11
4 - Kamal Deutschland الخميس 23 ماي 2019 - 21:38
الغرب يتقدم ونحن نتأخر.العالم يبحث كيف يطور نفسه والدول العظمى تصرف الملايير للبحث العلمي لتحسين ظروف عيش المواطن والمواطن بدوره يحافظ ويثمن المكتسبات التي يتم الحصول عليها والتي تنعكس إيجابا على حياته اليومية. والله أنا معنديش مشكل مع الأمازيغية لأنها أصلا لغة موجودة والمغاربة لديهم هوية عربية أمازيغية.بالله عليكم ماذا سيستفيد المواطن المغربي من النقوذ إذا طبعت بالأمازيغية.أنا شخصيا أحب الأورو مامطبوع لابعربية ولاأمازيغية وقيمته ياسلام وأريد أيضا بعض ملايين الدولارات والجنيه الإسترليني والين الياباني.واو على مستوى وعلى موضوع شحال حامض وتافه ويعكس تفاهت من يفكر فيه.بحال زعمة إلا طبعناهم بالأمازيغية غدين نترفحو ونتلعقو ونغرقو فلوس والمواطن غدي إتفطح.
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5 - محمد ريان الخميس 23 ماي 2019 - 21:41
واحد في زوج تساوي محاربة الفساد و الفقر ومن أراد أن تكتب حتى الحروف الإغريقية فيمكن له أن يطبع على بطاقة إئتمانه الخاصة مايروقه .
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6 - غزلان الخميس 23 ماي 2019 - 21:54
القضية الامازيغية قضية وطن ، الامازيغ اليوم اكثر وعي في خطورتكم على الهوية و الحضارة المغربية , موقف مسؤول من حزب الاحرار الله اوفقكوم
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7 - أمازغي حر الخميس 23 ماي 2019 - 21:54
نعام يسادة هذا هو الحزب الذي بنظره كل المغاربة عرب وأمازبيغ التفاعل مع كل القضايا التي تهتم بالمواطن هي السياسة الحقيقية
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8 - مبارك الخميس 23 ماي 2019 - 21:55
برافو مبادرة رائعة تحسب للاحرار
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2
9 - حميدي الخميس 23 ماي 2019 - 21:55
الامازيغية لغة و حضارة يجب الرقي و الحفاط عليها لانها ملك جميع سكان شمال افريقيا....ايوز تنميرت
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6
10 - حميدي الخميس 23 ماي 2019 - 21:56
الامازيغية لغة و حضارة يجب الرقي و الحفاط عليها لانها ملك جميع سكان شمال افريقيا....ايوز تنميرت
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3
11 - مروان الخميس 23 ماي 2019 - 21:56
بالتوفيق لحزب التجمع الوطني للاحرار في اختيار مواضيع جد مهمة بالأخص اللغة الامازيغية
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12 - ماسين الخميس 23 ماي 2019 - 21:57
حزب الاحرار كانو داىما من المدافعين على اللغة الأمازيغية وهذه المبادرة جد رائعة
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13 - سديري الخميس 23 ماي 2019 - 21:57
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
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0
14 - سهام الخميس 23 ماي 2019 - 21:58
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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15 - عبد العالي الخميس 23 ماي 2019 - 21:58
تحسب لكم يأحرار هذا نرجوه كاموطنين من الأحزاب السياسية ان تتفاعل مع كل المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي سوء ما يتعلق بالهوية او ما يتعلق بماهو إجتماعي إقتصادي
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16 - شرف الخميس 23 ماي 2019 - 21:59
رحم الله المختار اليوسي وأمثاله من العلماء الامازيغ الذين بوأوا اللغة العربية مكانة عالية، لانهم أدركوا جيدا، وهم علماء أمازيغ مسلمون، ان اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الرسول الامين ولغة أهل الجنة. ولم يطالبوا بان تكون لغة المغرب هي الامازيغية، بل الفوا كتبا وعلموا الناس باللغة العربية، الى جانب استعمال الامازيغية للتواصل مع أهلهم.. لهجات المغرب متعددة ولغتهم الرسمية واحدة هي العربية.
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17 - سعدووش الخميس 23 ماي 2019 - 22:00
الاحرار دائما يضعون الأصبع في مكمن الخلل وبزاف عليكم استراتيجية اشتغال الأحرار
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18 - سعيد الخميس 23 ماي 2019 - 22:00
نحن مع تعزيز اللغة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة ببلادنا، لا شك ان التجمع يدافع بشراسة عن تلكم الفكرة، كما يدافع عن العربية.. هما لغتان رسميتان للمملكة، فرية التجمع الدستوري أبان عن تأييده للغة الأمازيغية
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