24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي" (5.00)

  2. سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)

  3. قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)

  4. عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)

  5. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | تمازيغت | "أزطا": رفض النقود بالأمازيغية "تمييز عنصري"

"أزطا": رفض النقود بالأمازيغية "تمييز عنصري"

"أزطا": رفض النقود بالأمازيغية "تمييز عنصري"
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 21:32

قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ إن خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفيناغ من الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

جاء هذا الموقف من قبل الجمعية عقب إلغاء مجلس النواب لمقتضى من مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب كان يلزم الأخير بإدراج الأمازيغية في الأوراق المالية؛ لكن أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض صوّتوا ضد المقتضى، وجرى حذفه من الصيغة النهائية للقانون سالف الذكر.

وعبرت الجمعية، وهي إحدى الهيئات المدنية النشيطة في المغرب، عما وصفته بـ"الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية"، ودعت الدولة إلى الوفاء بكافة التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

وجاء في بلاغ للجمعية، صدر مساء الخميس، أن المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية يعبر "عن قلقه الشديد بخصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية". وطالبت بـ"ضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فوراً إلى حيز الوجود".

واستغربت جمعية أزطا أمازيغ ما وصفته بـ"المبررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد".

كما أكدت أن "هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزياً وهوياتياً، لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وترى الجمعية الناشطة في مجال الأمازيغية أن "سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغةً رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي".

وقالت الجمعية إنها "لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق؛ وهو ما ضيَّع إلى حدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة".

وفي رأي الجمعية، فإن "الأحزاب السياسية بالبرلمان لا تملك رؤية واضحة ومُلزِمة لممثليها ومسؤوليها؛ وهو الأمر الذي يُسائل جدية هذه الأحزاب في التعاطي مع مطلب إنصاف الأمازيغية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - باحث عن الحقيقة الجمعة 24 ماي 2019 - 22:01
اراكم بقيتوا بلا شغل وبلا عقل وفهامتكم عوجة ، اسيادكم في العالم يفكرون كيف تتطور مجتمعاتهم وبلادهم وحياتهم وانتم دفنتم رؤوسكم في حروف لا قيمة لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - فرانز كافكا الجمعة 24 ماي 2019 - 22:02
ماجدوى كتابة التيفيناغ على أبواب المدارس و المستشفيات و اﻹدارات العمومية و كل هذه المؤسسات لا تقدم خدمات جيدة للمواطن : مدارس تكلخ و تنشر الجهل و اﻷمية بين صفوف التلاميذ و الطلبة ... مستشفيات لا تملك إلا الدوا الحمر و حتى هو بالمعارف ... إدارات عمومية تبتز المواطن و تأخر مصالحه ... ماذا قدم حرف التيفيناغ الذي يعلقونه على اﻷبواب ...
نفس الشيء باانسبة للأوراق المالية ... ماذا سيقدم هذا الحرف ... هل سيجعل الثروة مشتركة بين الشعب ؟ هل سيقتسم الشعب اﻷوراق المالية بهذا اﻹجراء ؟
و هل سيظل اﻷمازيغ يناضلون فقط من أجل الشكليات ... في حين يغضون البصر عن لب القضية !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - بحراوي الجمعة 24 ماي 2019 - 22:03
...لكن أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض صوّتوا ضد المقتضى، وجرى حذفه من الصيغة النهائية للقانون سالف الذكر....
ياك هذي هي الديمقراطية.. و هكذا كتكون المسطرة ديال التصويت على القوانين.. اذن واش هاد الناس بغاو يفرضو الرأي ديالهوم على الشعب بزز ؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
4 - بنعبدالسلام الجمعة 24 ماي 2019 - 22:04
بما أن الدستور نص على رسمية اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية، يجب ان لا تكون إحدى اللغين دون الأخرى في أي مكان كان.بمعنى آخر ، أينما وُجِدت اللغة العربية يجب أن تكون بجانبها اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ.ومن أجل ذلك، يجب سن قانون يُجَرم كل عمل وكل فرد أو جماعة تضع حواجز أمام مساواة اللغتين ، واعتبار كل فرد أو جماعة تقوم بذلك بأنها تدعو الى الكراهية والتمييز العنصري، ومن تم تجب معاقبتها طبق القانون، وبذلك سنضع حدا لتجار الإيديولوجيا البغيضة والعقيمة التي لا زال يتمسك بها البعض في هذه البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - الزمر الجمعة 24 ماي 2019 - 22:12
السلام، والسؤال هنا ماذا سيأتي بعد هذا من المطالبات ،اما الذي هو مهم ولم بتكلم عنه إلا القبيل هو للتهديدات التي يطلقها بعض المتطرفين الأمازيغ يوما بعد آخر ، وهل ستبقى الدول ساكتة على هذا الوظع ختى فوات الأوان، أما حان الوقت ان تصدر الدولة قنونا يجرم كل من هاجم لفظيا أي مواطن مغربي بالرحيل من المغرب لأنه ليس أمازيغي و انه مستعمر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - ملاحظ الجمعة 24 ماي 2019 - 22:16
ساءر دول العالم تضم اكثر من طاءفة عرقية ومع دالك تتضمن نقودهم لغة واحدة سواء فى الشرق او الغرب سواء قديما او حديثا الا هدا المغرب الغريب الدي يسعى البعض اقحام طلاسم الفنيقيين فى نقوده من اجل اصوات انتخابية لبعض الاحزاب الفاسدة كفى تعصبا للعرقية وميلا للتفرقة لغة الشعب والدين والدستور هى العربية اما الفنيقية فهى لغة محلية لاغير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - عبدالله الجمعة 24 ماي 2019 - 22:21
كتبوا فيها تاشينوية المهم فيناهم ، كونوا واقعيين النقود ورق اعطيت له قيمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - امازيغي حر الجمعة 24 ماي 2019 - 22:22
ردا على عنوان المقال اقول العنصرين الحقيقين هم من يكرهون اللغة العربية لغة القرآن الكريم .فاللغة العربية لسان وليست عرقا من تكلم بها فهو عربي.انا افتخر بأنني امازيغي مسلم و.انا ابن الاسلام وان افتخروا بقيس اوتميم. هذه الجمعيات لا تمثل 99 في المائة من الأمازيغ المغاربة. إنما تمثل السيد عصيد ومن يدور في فلكنه من الملحدين .أما الأمازيغ الاحرار فهم في خندق واحد مع امير المؤمنين ضد كل من يحاول تفريق المغاربة على أساس عرقي وايديولوجي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مغربي قح الجمعة 24 ماي 2019 - 22:26
بكيو شي شوية على صانعى الأجهزة الإلكترونية يديرو ليكم كذلك تشلحيت في قوائم اجهزته من تليفونات وشاشات إلكترونية وغير ذلك،شفتو على تمييز دايرين ليكم؟؟؟دايرين كل اللغات العالم الا تمازيغت حتى الموزمبيقية دايرينها الا تريفيت!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - امازيغي الجمعة 24 ماي 2019 - 22:31
بعض الوصوليين يتكلمون بإسم الامازيغ بالنيابة.. الامازيغ يطالبون حياة كريمة... تعليم. صحة عدالة فرص شغل. اما هاد الكلام الفارغ فهو مطلب اثرياء الامازيغ الوصوليين..... والانتهازيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - يوسف الذكالي الجمعة 24 ماي 2019 - 22:32
شكرااااا لصاحب التعليق 2 المجتمع الدولي يتطور فضائيا بعد أن تقادم تطوره على سطح الأرض
نحن زييييدووووا جوج حروووف في الفلوووووس
وهناك من يقول عنصرية وتهميش الأمازيغ
واصاااااافي حلت كل مشاكل البلاد لم يتبقى إلا 2 حروف
اللهم حفظ هذا البلد شر الفتن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مغربي اب عن جد الجمعة 24 ماي 2019 - 22:32
بعض الأمازيغ يطالبون بحق من حقوقهم فيقحمون العرب في مشاكلهم وينعثونهم بالعروبيون القريشيون أبناء لهب عنصرية ليست لها مثيل في الوجود حتى الصهيونية لن ولا تبلغ هاذه الدرجة من الحقد على العرب الذين نشروا الحضارة والتقدم ودخلوا وعلموا شمال أفريقيا التعامل بالنقود بدلا من تبادل السلع.جزاء الاحسان إلا الإحسان فعرب المغرب مغاربة ابا من ابا وكره من كره مع احترام اخواننا الأمازيغ الأحرار الذين لا يعرفون الحقد والعنصرية وليست لهم ارتباطات مع بعض الجمعيات الحاقدة التي تريد تمزيق الشعب وتفريقه وما يزيد ذلك إلا في التخلف و الجهل أما نحن العرب نتمنى أن يحصل اخواننا الأمازيغ كل حقوقهم التي ضاعت مع المستعمر الفرنسي من تقافة ولغة وكتابة في كل المرافق والإدارات والنقود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - البجعدي الجمعة 24 ماي 2019 - 22:37
الأغلبية والمعارضة صوتوا ضد هذا القرار . إن دل على شيئ فهو يكرس نسبة الأمازيغ في الإحصائيات 2012 نسبة الأمازيغ لا تتعدى 27% يجب على البرلمانيين أن يطالبو الأمازيغ بإستعمال الحروف العربية مثل الإيرانيين والباكستانيين والأكراد ...لو إستعمالوا الأمازيغ الخروف العربية لأصبحوا كل المغاربة يفقهون كل للهجات المغربية هذا يدل على عنصريتهم وتشددهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - بلاحدود.... الجمعة 24 ماي 2019 - 22:37
إضافة كتابة التيفيناغ إلى المسكوكات النقدية و الأوراق المالية للمغرب لن يضيف أية إضافة نوعية لهاته الأوراق و قيمتها في الأسواق المالية بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار و معدلات التضخم و انخفاض النمو الاقتصادي و تدهور القدرة الشرائية لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية و المكتوي بلهيب سياط سياسات التفقير و التجويع اللاشعبية المخزنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Observateur الجمعة 24 ماي 2019 - 22:40
راها من شحال هدي و الفلوس و هي مختلفة في الريف عن باقي مناطق المغرب: خمسين سنتيم هي دورو و دهم هو اثنين دورو و قس على دالك...إدن شنو طرأ و شنو تغير !؟ قلة الفهامة ! و الزواق بالعكر الفاسي و صافي.. و شوفو شي حاجة ديال المفيد...راه أروبا كلها موحدة و عندها الأورو و حتى حد ما قال شي حاجة بحال ديالكم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - شكون نتوما? الجمعة 24 ماي 2019 - 22:43
صدعتو راسنا بالامازيغية و العربية و الفرنسية والمجادلات اللغوية الفارغة و الهويات الكاذبة,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.