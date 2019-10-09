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الرئيسية | تمازيغت | تيزنيت تحتضن ملتقى أفولاي للمسرح الأمازيغي

تيزنيت تحتضن ملتقى أفولاي للمسرح الأمازيغي

تيزنيت تحتضن ملتقى أفولاي للمسرح الأمازيغي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 02:25

ستنظم وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة الدورة الثانية لملتقى "أفولاي للمسرح الأمازيغي"، ما بين 10 و16 أكتوبر الجاري بالمركز الثقافي محمد خير الدين بتيزنيت، تحت شعار "المسرح الأمازيغي: رهانات تثمين التعدد الثقافي والتأسيس الجمالي".

ويهدف هذا الملتقى السنوي، الذي ينظم بتعاون مع عمالة تيزنيت والمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لتيزنيت، "إلى تثمين الإبداع والمبدعين المسرحيين المغاربة في مجال المسرح الأمازيغيي، حيث سيعرف مشاركة العديد من الفرق المسرحية من مختلف جهات المملكة، وتنظيم ورشات موضوعاتية، وندوات علمية ذات صلة بالمسرح، بالإضافة إلى توقيع إصدارات أدبية، وتكريم عدد من رواد الحقل المسرحي الأمازيغي"، وفق بلاغ للوزارة المعنية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى يأتي "تنزيلا لأحكام الدستور، لاسيما الفصل الخامس منه، وتعزيزا للمجهودات المبذولة لإعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها في المشهد الثقافي والإبداعي والفني".

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