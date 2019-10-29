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الرئيسية | تمازيغت | نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف"

نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف"

نشطاء أمازيغ: إحراق العلم المغربي في فرنسا "استفزاز وتطرّف"
ياسين أوشن
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:00

أثار سلوك حرق العلم المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأحد، غضب نشطاء ومناضلي الحركة الأمازيغية، معربين بالإجماع عن إدانتهم هذا التصرف الأرعن، الناتج عن أشخاص لا صلة لهم بالقضية الأمازيغية وهموم الحركة الأمازيغية، التي تؤمن بالسلمية في نضالاتها ووقفاتها الاحتجاجية على مرّ التاريخ.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى أوموش، ناشط أمازيغي، "إننا ضد المس بالرموز الوطنية وضد حرق الأعلام، لا سيما العلم الوطني؛ لأن هذا السلوك لا يمكن أن يكون إلا سلوكا أرعنَ".

وزاد أوموش، في تصريح لهسبريس، أن "من له مطالب كيفما كان نوعها فعليه إيصالها بشكل حضاري، والسيدة التي أحرقت العلم المغربي لا تمثل الحركة الأمازيغية وأدبياتها وقيم إيمازيغن، وليس كل من حمل العلم الأمازيغي يمكن وضعه في خانة المناضل الأمازيغي"، مشددا على أن "المناضل الحقيقي معروف، ويناضل في الساحة بشكل حضاري لنصرة القضايا العادلة؛ من بينها قضية معتقلي الريف".

ومن جانبه، تفاعل رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، مع موضوع إحراق العلم المغربي في فرنسا، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المغربي داخل الوطن وخارجه، "إننا لم نستسغ ذاك السلوك؛ لأنه ليس من قيم الحركة الأمازيغية، ومن قاموا بهذا التصرف لا يمكن قبول تصنيفهم في خانة المناضلين ممن يدافعون عن قضية ما، لأن مناضلي حراك الريف الحقيقيين ليسوا انفصاليين بتاتا".

وأورد راخا، في تصريح لهسبريس، "أننا نجدد تأكيدنا أن لحراك الريف حقوقا مشروعة في الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافية؛ لكن ذاك السلوك استفزنا، لأنه لا صلة له بالنضال.. والعلم المغربي يوجد في الدستور، ويجب أن يُحترم إلى جانب باقي الأعلام الأخرى".

وتابع رئيس التجمع العالمي الأمازيغي أن والده كان في صفوف جيش التحرير، وضحى بحياته من أجل استقرار البلد، و"لن نقبل أن يقدم شخص كيفما كان على مس هذا الرمز الوطني للمغرب. نحن كأمازيغ نحترم جميع الأعلام الموجودة بشمال إفريقيا.. ونطمح إلى أن يوحد العلم الأمازيغي باقي الدول الشمال إفريقيا؛ كما هو حال الاتحاد الأوروبي، لخلق اتحاد مغاربي مبني على الديمقراطية وعلى الجهوية السياسية".

ومن جهته، أدلى أحمد أرحموش، المحامي والناشط الأمازيغي، بدلوه في الموضوع، مقرا بأنه "لن نقبل المساس بالرموز الوطنية؛ العلم الأمازيغي نرفض من يمسه، فما بالك بالعلم المغربي".

ووصف أرحموش، في تصريح لهسبريس، "ذاك السلوك بالمشين والمرفوض سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا. كما أنه تصرف مدان، ولا علاقة للحركة الأمازيغية بحرق العلم المغربي بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لأن حركتنا معروفة من الأصل بنضالها السلمي والعقلاني والمؤسساتي".

وأردف الناشط الأمازيغي قائلا: "لم يسبق أن سجل على الحركة الأمازيغية أن قامت بسلوك من هذا النوع. ويمكن إدراج هذا التصرف في جدول التطرف.. ونعبر، نحن الحركة الأمازيغية، عن إدانته ورفضه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متتبع الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:14
سبحان مبدل الاحوال:هذا التطرف منبعه هو الحركة الأمازيغية ؛فالضرب من حديد ينبغي ان يوجه لهذه الزمرة؛نفس ما ينطبق على الإرهابيين :فالتجفيف من المنبع لتحصين المملكة الشريفة
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-14
2 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:16
دابا انتوما كتفيقو العمى لضريب الحجر..
بالنسبة للكثير من الساخطين على الوضع مستعدين يديرو أي حاجة باش يستفزو النظام.. وهادي من الاشياء السهلة للي يقدرو يديروها.
بزاف منا سوى لداخل ولا برا ماعارفينش اشنو هي الوطنية والمقدسات والخطوط الحمراء.
انا شخصيا ضد هاد البلبلة للي درتو بسبب فعل مشين محدود جدا.. راه كنضلوا نحرقوا فالراية ديال اسرائيل وامريكا وماكايكون عندهم حتى رد فعل وما كيتسوقوش وانتوما درتو حالة.. زعما كاع هادي وطنية فيكم وكاع كتبغيو البلاد واغلبكم غير انتهازيين وعندهم باسبور مزدوج اولى باسبور احمر وساخي بهاد البلاد وللي فيها.
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15
3 - مغربي امازيغي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:16
اولا وقبل كل شيء
الناطق باللهجة الريفية ليس امازيغيا
فأغلب المصطلحات التي هي في الريفية مأخودة من من كلمات اما اسبانية او بلجيكية او هولاندية
ألبسوها البعض القليل من العبارات الامازيغية ..
والسبب في هذا انهم تخلو عن لغة الاجداد الحقيقية
ونهلو من لغة المستعمر ..
انطلاقا من هذا الواقع المؤسف و الحقيقي على مستوى اللغة
وحتى على مستوى العادات والتقاليد واشياء أخرى..
لا تجد استمرار تلك الجدور الاولى التي كانو قديما ينتمون اليها اهل المنطقة..
والشعار (الراية) الدي يقولون انه ينتمي لهم
بريئ منهم ومن عاداتهم ومن تقاليدهم ..
فهو ليس لهم بالمرة فهو الامازيغ الحقيقين حاضرا و ماضيا
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-17
4 - مغربي الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:17
هذا تصرف أرعن لا يمثّل ولا يمت بأي حال من الأحوال رأي الأمازيغ في المغرب..
الأمازيغ هم السكان الأصليون للمغرب،الأمازيغ هم تجار وبناة الإقتصاد في المغرب وسيظلون عظماء المغرب إلى الأبد.
وكعربي مغربي لا يسعني دوماً إلاّ أن أحيي الأمازيغ وأقول لهم بكل صدق: نحن منكم وأنتم منا ولن نرضى أبداً أن تفرقنا الأفكار العرقية أو يفرقنا دعاة الانفصال ولن نقبل أبداً أن يقطع بضعة مرتزقة حبل الود بيننا.
العرب والأمازيغ هم بإختصار: الشعب المغربي.
إنتهى الكلام.
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33
5 - Marocaine pure الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 08:19
مهما كنت متفقا أم لا مع سياسة بلد ما فلا يحق لك أن تحرق علم ذلك البلد وخصوصا بلدك الام...
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18
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