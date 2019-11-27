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الرئيسية | تمازيغت | البرلماني مبديع: أدافع على ترسيم اللغة الأمازيغية

البرلماني مبديع: أدافع على ترسيم اللغة الأمازيغية

البرلماني مبديع: أدافع على ترسيم اللغة الأمازيغية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:10

بعد الانتقادات التي وجهت إلى حزبه بسبب تدخله المثير للجدل بمجلس النواب، الذي عبر فيه عن اعتراضه على إلقاء عضو من فريق حزب العدالة والتنمية مداخلة باللغة الأمازيغية، خرج محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى من البرلمان ليوضح سياق ذلك.

وقال محمد مبديع، في توضيح توصلت به هسبريس، إنه ثمن تدخل النائب البرلماني باللغة الأمازيغية تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة.

وزاد قائلاً: "هنأته على التحدث بهذه اللغة الرسمية، وعبرت عن سعادتي واعتزازي بذلك، لا سيما أنني كنت شخصيا ولا زلت، من الأصوات التي دافعت ورافعت في أكثر من مناسبة على ترسيم الأمازيغية، وتنزيل قانونها التنظيمي، تماشيا مع مطالب ومواقف الحركة الشعبية المبدئية والتاريخية الثابتة منذ فجر الاستقلال".

وأورد المصدر ذاته، في توضيحه، أنه طالب رئاسة مجلس النواب بتعميم الفائدة بالنسبة للذين لا يفهمون الأمازيغية، "وذلك باعتماد الترجمة الفورية بمرجعية المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على ضرورة اتخاذ المجلس للإجراءات والتدابير اللازمة لإتاحة التواصل باللغة الأمازيغية بالجلسات العامة واجتماعات اللجان وتوفير الوسائل البشرية والمادية والوجستيكية الضرورية".

وكان عدد من النواب البرلمانيين، بمن فيهم نواب من حزب الحركة الشعبية، عبروا عن غضبهم من اعتراض مبديع على مداخلة النائب عن حزب العدالة والتنمية باللغة الأمازيغية، قبل أن يتدارك رئيس مجلس النواب الأمر ويدعو المتدخل إلى ترجمة مداخلته إلى اللغة العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عادل الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:16
دابا هادو بغاو يدهيو الشعب بهاد الخزعبلات ديالهم باش يمررو قوانين لمصالحهم
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9
2 - مبدع الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:23
يريد ان يبدع لكن لايجانسه ذلك.من الاحسن دافع عن ضيعاتك و تقاعدك و من الافضل انقاد الشباب الذي يبلعه البحر بحثا عن لقمة عيش .
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18
3 - علي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:30
دافع عن لقمة العيش للسكان المحرومين في القرى والجبال كالتطبيب والتعليم والرقي باوضاعهم والتفكير في الحلول والبدائل لمستقبل مشرق عوض التفكير بانانية نحن أمازيغ أحب من أحب وكره من كره ووطننا غني بثقافته المتنوعة
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19
4 - تازي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:30
وهذا هو التقدم إلى الوراء
بالأمازيغية سوف نصنع القنبلة الذرية!
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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4
5 - استغلالي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:33
طبول الانتخابات بدأ ت مبكرا استغلال لهجة الأمازيغية من طرف البرلماني لضمان المقعد المقبل ..ونحن نطالب بفتح ملف تقاعد البرلمانيين و والوزراء في مجلس البرلمان وليس الكلام الفارغ من أجل مصلحة الوطن.
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4
6 - ملاحظة الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:37
لم يقم مبديع بأي شيء يستدعي كل هذا رد الفعل. الامازيغ عندهم حساسية مفرطة و صلت حد المرض النفسي فيثورون بسرعة لأي سبب يخص الامازيغ او الامازيغية. و كأنه لا يجب الاعتراض أو مناقشة عن اي شيء يقومون به مهما كان. يجب التحلي بالحكمة و الرشد و عدم التهور في ردود الافعال التي تصل احيانا درجة الصبيانية، فالديمقراطية و الوعي يستدعيان الاستماع الى الرأي و الرأي الآخر
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-11
7 - مغربي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:46
السي البرلماني (...) عاد فقت بدأت تستعد للحملة الانتخابية. وجوه لا تغني ولا تسمن من جوع. أعطي الراحة لنفسك واترك مكانك للشباب الكفء وبراكة من الاحتكار في كل شيء . ما دا فعلت كبرلماني وكمحزب وكرءيس للمنطقة التي ترشحة بها وتترشح بها ؟
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8
8 - حميد الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:50
حزب البرلماني مبديع أغلبيتهم أمازيغ وهم غير راضين علي تدخلهم في االبرلماني الذي تحدث بالامازيغبة اما م البرلمانيين الذي كلهم يعرفون العربية ولكن يريدون البلبلة والصراعات الفارغة اعملوا لصالح البلاد والعباد ًتجنبوا الافتخار والتكبر الذي اصبح هو شمنكتم لان المال اصبح سهلا في أيديكم وتحلوا بالشجاعة علي ان البرلماني هذا يعتبر من أغنياء المغرب او عنده معارف في الوزارة او حزبه هو الذي يحميه اللغة تبقي الكلام فقط ولكن العمل والفعل والفكرة هو الأهم وليس المدح
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2
9 - ايها البرلمانيون الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:53
ايها البرلمانيون لقد صرتم لعبة بين ايدي اللوبيات يحركونكم وقت ما شاءوا. ايدتم قانون تجريم الميكا وايدتم قانون إضافة ساعة وايدتم فرنسة التعليم.. والان تخوضون في هذا الجدال العقيم لإرضاء المتطرفين البربر وهولندا الحاضنة لهم.. أين هي هموم المواطن في نقاشاتكم هل حللتم ازمة النقل في الدارالبيضاء هل حللتَم مشكل التعليم والصحة والسكن والأمن...
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2
10 - مواطن حائر الأربعاء 27 نونبر 2019 - 09:55
هل نريد لبلدنا ان تتقدم!ام اريد ان يسود رأيي انا و لغتي انا و ثقافتي انا!اذا كان الامر كذلك فمن الافضل ان نكون دولا بعدد لغاتنا! عندها ستكون ايها العربي او الامازيغي او الريفي او الصحراوي في دولتك المستقلة ورستكون لديك لغتك و ثقافتك و لن تحتاج الى مترجم! هل نحن الدولة الوحيد في العالم التي لديها لغات محلية!لماذا لا ننظر حولنا!اموال تصرف و وقت يضيع هباء منثورا من اجل لا شيء! بدل الجدال العقيم حول اللغة لماذا لا تخوضون في المضمون!لماذا لا تطرحون الاسئلة الصعبة! اللغة ما هي الا وعاء الفكر و الخطاب!جل المغاربة يتقن العربية! اغلب المدافعين عن الامازيغية لا يتحدثون بها اطلاقا!حافظ الامازيغ في المغرب من قرون على لغتهم و ثقافتهم! و هذا النقاش العقيم لن يزيد المغرب الا تخلفا!هناك بعض الامازيغ المتطرفين الذين يعتبرون العرب غزاة يجب طردهم من المغرب!الم تكف 1200 عاما لكي نصبح كلنا مغاربة وحسب ام ان التخلف الفكري ووالحضاري يسري في دمائنا جيلا بعد جيل!
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0
11 - ولد الشلحة رحمها الله الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:00
أنا شلح مغربي ماشي امزيغي ولا تهمني مداخلاتكم لا بالتشلحيت ولا بغيرها من لهجات الاسواق الاقليمية أبنائي وٱخرون بحاحة الى لغة قوية تمكنهم من مخاطبة العالم بدون وسائط وبدون سماسرة السياسة الحلزونية. الناس تبحث عن المعلومات مباشرة باللغة الانجليزية, لغة التجارة والاقتصاد والتكنولوحية وبلغتي علوم الفلك كالصينية والروسية وأنتم تبحثون عن ترجمة (سنت ماداكنيغ )من النوميدية الى الدكالية .
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12 - سعيد الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:13
أين أنت يا محند العنصر هذه هي الحركة الشعبية التي كنا نظن انها حركة لصالح الامازيغ ذات اللون الاصفر .لوكان المحجوب احرضان حاضرا معكم لما تدخل و أبعد المدعو مبدع من الفقيه بن صالح . نحن كحركيين لن ولن نصوت على الحركة إذا لم تطرد المسمى مبدع أطلب من سكان منطقتي خنيفرة وافران وميدلت و ازيلال و الخميسات و اكادير و ورزازات و الناضور و الحسيمة وتنغير و الراشيدية مقاطعة هذا الحزب حتى يطرد مبدع
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13 - مغربي مغربي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:21
كثرة اللغط وضياع الوقت على والو. سيرو شوفو أشنو ديرو فهاد البرد للناس للي عايشين في القرى والجبال.....و لقاو الحل المعاناة ديالهم
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14 - حمو الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:25
سبحان الله سويتم كل المشاكل ولم يبقى لكم الا التفنن في اللغات والثقفات الكل يعرف نفاقكم والله لو كنت حقا تتعاطف مع الامازيغ لطالبات بتسوية أحوالهم ومعاشهم المزري في البوادي بدلا من أسطوانة الظهير البربري الذي لم يجدي حتي مع المستعمر
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15 - محمد الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اش غاد تعمل بهذه اللغة يا برلماني آخر الزمن إذن يجب على الشعب المغربي أن يتكلم اربع لغات العرب يتكلمون العربية والريف الريفية والأمازيغ الامازيغية والشلوح تشلحية وفي المدارس نشطب على باق المقررات يا برلماني آخر الزمن
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16 - نورالدين@اوربا الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:28
هي مداخلة مثل اخرى رغم انها خارج الإطار الحالي لأولويات الشعب. انا من الفقيه بن صالح مدينة ذلك البرلماني الذي قام بإزعاج كل الفقراء و الشباب. بإقامة عرس لابنه أكثر تبذيرا و إعلاما من عرسي الأميرين ويليام و هاري مجتمعين ببريطانيا. هو نفسه الذي قال في حوار راديو انه إنسان عادي و له دخل متواضع. فمن اين لك هذا؟ اتدرون ماذا يملك؟ على مشارف المدينة عند قدومكم من الطريق السيار ضيعة فلاحية على مد البصر و مدخلها بالرخام، رغم انف الجميع. دون الكلام عن المسكون عنه. ليتكلم عن الأمازيغية فهذا تفسيره تفسيرين : أغلبية حزبه الليبرالي أمازيغ (معدل مستواهم الثقافي لا يتعدى الإعدادي ) لدى وجب عليه الدفاع عنهم و عن أولوياتهم. او لِيُديرَ اهتمامنا عن عرسهم و أكلهم أموال الشعب. إن لم يتم محاسبة امثاله فلا خير في نظام او حتى شعب لا ينهض لحقوقه.
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17 - مهتم جدا الأربعاء 27 نونبر 2019 - 10:34
دبا انتم في البرلمان تمثلون الشعب واغلبية الشعب ام تمثلون الطبقات ؟ حينما يتكلم برلماني ما بالامازيغية مع معرفته باللغة العربية وجهل كثير من الحاضرين الامازيغية بمن فيهم رئيس الغرفة فانتم تستطيعون احضار مترجم ولا ضير ، لكن حينما يتابعكم من بيوتهم آلاف المغاربة فهل ستوفرون لهم كذلك مترجما يكون معهم في بيوتهم وشققهم وتتكفل الدولة بأجرته وراتبه ؟؟
والله ما رأيت بلدا اهله يخربون وطنهم وثقافتهم وتواصلهم بايديهم الا المغاربة شعبا وحكومة
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