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الرئيسية | تمازيغت | جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب

جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب

جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب
ميمون أم العيد
الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:00

قال الحسين بويعقوبي، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة ابن زهر، إن كل محاولات تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي، من عقد جمع عام تأسيسي ومحاكمة وحل؛ ذلك أن الرغبة في تأسيس حزب بعد ذلك بقيت حبيسة بعض الاجتماعات والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد الجامعي المغربي، في تصريحات لهسبريس الإلكترونية، أن عدة أوراق وأفكار طُرحت منذ 1996، لكن المشروع الوحيد الذي قطع خطوات مهمة على طريق التأسيس كان "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" بزعامة أحمد الدغرني سنة 2005، لكن حكم القضاء بحله لتعارض تسميته مع قانون تأسيس الأحزاب الذي يمنع تأسيس حزب على أساس عرقي أو لغوي.

وأضاف صاحب كتاب "المسألة الأمازيغية في المغرب والجزائر" أنه كان من الممكن إزالة كلمة "الأمازيغي" من اسم الحزب تجنبا للصدام بالنص القانوني، مادام لا يوجد في الساحة السياسية المغربية "الحزب العربي"، وهذا ما فطنت إليه محاولات أخرى من خلال اقتراح أسماء من قبيل "الحزب الفيدرالي المغربي" لحسن ادبلقاسم، أو "حزب تامونت"، ويضم بعض أعضاء الحزب المنحل، أو "تاماكيت دوسنفلول" أو "التغيير الديمقراطي" وأسماء أخرى.

وعما إذا كان ممكنا أن نستنتج أن جميع تجارب تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية باءت بالفشل إلى حد الآن، أجاب بويعقوبي بأنه من الصعب الحديث عن فشل شيء لا يوجد بعد، لكن من المنتظر أن يتجدد هذا النقاش بقرب انتخابات 2021.

جدوى حزب أمازيغي

وجوابا عن سؤال ضرورة تأسيس حزب أمازيغي في المغرب، وعما إذا كان من الممكن الاشتغال فقط من داخل الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، قال الباحث في الأنثروبولوجيا بجامعة ابن زهر إن النقاش حول ضرورة تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية بدأ داخل الأوساط الجمعوية الأمازيغية منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، خاصة أن ضمن قياديي الحركة الأمازيغية منتمون إلى أحزاب سياسية أو متعاطفون معا، وكانوا يسعون إلى إقناع المناضلين بضرورة الالتحاق بالأحزاب وتغيير موقفها من الداخل والتأثير في القرار السياسي، مردفا بأن في مقابل هذا الطرح كان هناك التوجه الرافض لأي عمل داخل المؤسسات.

وزاد: "هنا يظهر الفكر اليساري المهيمن في زمن ما، قبل أن تتغير الظروف ابتداء من حكومة التناوب، التي جعلت الاتحاد الاشتراكي المعارض يأخذ رئاسة الحكومة. وبالنسبة للحركة الأمازيغية كان تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وانضمام عدد مهم من قيادييها إلى مجلس إدارته إعلانا عن بداية قبول العمل من داخل المؤسسات".

وأضاف بويعقوبي، الذي يرأس الجامعة الصيفية، أن معارضة جديدة ظهرت، مكونة من جمعيات سمت نفسها "مستقلة"، لتمييزها عن "غير المستقلة"، أي المتعاونة مع المعهد؛ كما انضم عدد من المناضلين الشباب إلى طاقم القناة الأمازيغية منذ 2010، وبدأت تتغير البنية الديمغرافية للجمعيات التاريخية العاملة في مجال الثقافة الأمازيغية، وظهرت جمعيات جديدة بفضل الدعم المقدم من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسات وطنية أخرى، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الثقافة.

الأمازيغية والعمل السياسي

واستطرد المتحدث ذاته: "تغيرت التركيبة البشرية للمهتمين بالأمازيغية من خلال شيخوخة الجيل الأول بقناعاته المرتبطة بسياق معين، كما توسعت بانضمام جيل جديد يعيش سياقه وإكراهاته؛ ولذلك ظهرت أهداف وإستراتيجيات فردية وجماعية جديدة ستؤثر لا محالة في علاقة الفاعلين في مجال الأمازيغية بالعمل السياسي".

وتابع: "منذ 2011، أي بعد الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية، وانفتاح كل الأحزاب عليها بشكل أو بآخر، انضم مجموعة من مناضلي الجمعيات الأمازيغية إلى الأحزاب الموجودة، وبعضهم تمكن من تولي مناصب المسؤولية في بعض المجالس المنتخبة، وبذلك فقدت فكرة الأمازيغية بريقها لتكون محركا سياسيا لتأسيس حزب أمازيغي".

وأضاف الجامعي نفسه في السياق ذاته: "العديد من الأحزاب تسعى إلى كسب ود جزء من الفاعلين الجمعويين في مجال الأمازيغية، وفي المقابل هناك من يتردد في قبول الانخراط، ومن يرفضه جملة وتفصيلا. لكن الأكيد أن التحولات الأخيرة التي عرفها ملف الأمازيغية بالمغرب وانتقاله من "زمن الإقصاء" إلى "زمن الاعتراف" سحب جزءًا من البساط من أيدي دعاة تأسيس "حزب أمازيغي" أو "حزب بمرجعية أمازيغية"".

وخلص بويعقوبي إلى أن هذه المرجعية الأمازيغية تحتاج بدورها إلى إنتاج فكري كبير وتراكم معرفي يسمح بتحديد هويتها، دون أن ننسى أن النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية "الأمازيغية" مرتبطة بالأحزاب الموجودة سلفا وبالنظام السياسي العام، وأقصى ما يمكن أن تقوم به، في حالة اقتناعها، هو السعي إلى تحقيق بعض المكتسبات للأمازيغية من داخل المؤسسات الموجودة.

واستطرد بأن المقصود بـ"الحزب الأمازيغي" في الخطاب المتداول في الساحة السياسية المغربية اليوم هو مشروع الحزب الذي حمله نشطاء معروفون داخل التنظيمات الجمعوية المهتمة بالثقافة الأمازيغية منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، وكانت لهم انتماءَات سياسية سابقة، انفصلوا عنها، فأصبح لهم طموح إلى تأسيس حزب سياسي يحمل هم الدفاع عن الأمازيغية، بعدما تبينت لهم محدودية العمل الثقافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - حفيظ السوسي البعمراني الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:34
لا نريد حزب امازيغي، هادا يسمى بالفتنة. غدا ستكون احزاب باسم القبلية. اتقوا الله، لا نريد أحزاب بالمرة.
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12
2 - mohajir الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:40
حق تكوين الأحزاب والجمعيات هو حق تكفله القوانين الكونية وهو حق للجميع ولا يمكن لأحد أن يشكك في هذا الحق أو يحاول منعه أو الوقوف أمامه مهما كانت المبررات ماذامت هذه الأحزاب والجمعيات تنبذ العنف والإرهاب ، إني كمهاجر أستغرب صراحة لمن يدعي أنه من وسط جامعي أن يتعدى حدوده ويغتصب حق الآخرين في التعبير والمشاركة السياسية في إطار حزبي أو جمعوي ...
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-11
3 - مواطن الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:42
غريب هذا التناقض:
أوليس حزب البيجدي وحزب الإستقلال أحزاب عروبية عرقية ،أولم ينتبه القضاء لهذا الأمر أم أنها سياسة كيل بمكيلين،هناك أمر واضح ألا وهو إنحياز الدولة بكل مؤسساتها إلى سياسة التعريب بدلا من التموطن والمواطنة..
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-7
4 - كريستيانو ميسي الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:44
شخصيا لم يسبق لي أن سمعت بصناعة لغة بمختبر. اللغة إما أن تكون طبيعية أو لا تكون. إنه الاستثناء المغربي الخلاق.
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0
5 - مغربي الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:46
أقوى دولة في العالم فيها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري؛ ونحن دولة متخلفة وكل شهر نسمع عن ميلاد حزب جديد
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14
6 - الارادة الفولادية الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:51
حزب او لا حزب ليس هو المبتغى, انا اعيش في اروبا اكثر من اربعين عاما لم ارى قط فى هذه المدة مثل الرجوع الرهيب الذى اراه اليوم للمغاربة المقيمين بالخارج و اغلبهم الساحق امازيغ الى الاعتزاز القوى بجدور وطنهم الحقيقية و الاءصلية, اءلا وهي الجدور الامازيغية التى اريد اءقتلاعها من وطنها بين سنة 1956 الى سنة 2011 سنة خطاب اجدير التاريخى للملك, الذى ارتئ هو الاخر و فهم ان الاوطان تبنى على اسس قوية من خرسانة و فولاد التاريخ و الهوية الحقيقية و الاصلية للوطن. خلاصة القول الوقت يلعب لصالح الامازيغية و هوية المغرب الحقيقية ذات 8 الالف عام.
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-3
7 - molahid الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:53
اتساءل لماذا يتم حمل علم الثقافة الامازيغية
وحده دون العلم الوطني ؟!!!!.....
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0
8 - تائه عبر الزمن الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:55
بركة علينا من الاحزاب طفرناه مع هاد الاحزاب لي كاينة !! لقا لينا غير حزب امازيغي....
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3
9 - amaghrabi الأحد 08 دجنبر 2019 - 14:56
صراحة كريفي مغربي لا احبب ان يخرج الى الساحة المغربي حزب يدعو الى التجمع الامازيغي وبالتالي سيقسم المغاربة الى من ينتمي لحزب امازيغي والى من ينتمي الى حزب عربي مغربي وبهذا الشكل سنفتح المجال لفتح أحزاب صحراوية وريفية وشمالية وووو واكيد سنقضي على انفسنا بانفسنا.الحزب ان انطلق بزعيم ريفي او سوسي او صحراوي يجب ان يضم جميع المغاربة لا تفرقهم اختلا ف اللغات او اختلاف الديانات والمعتقدات.ان يكون يساريا او يمينيا او حتى محافظا يعتمد على التراث الإسلامي لتوجيه المواطن المغربي مقبول ولا يضر المغاربة ,ولكن الأحزاب على أساس لغوي إقليمي عنصري فهو شيئ خطير جدا لا يقبله لا العبد ولا الرب.الامازيغ ان يوحدوا لغتهم فدولتنا تساعدهم وجعلت من الامازيغية لغة رسمية رغم ان الامازيغية مازالت في المختبر يعلم الله وحده متى تعم الوطن والمواطنين.وان تنفتح دولتنا اكثر من ذلك ففي نظري هي مطالب تعجيزية لا تخدم وحدتنا كمغاربة
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4
10 - العروبي الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:02
المواطة والديمقراطية والعقلانبة النقدية قبل العرقية والقبلية والعصبية.
تأسيس حزب عرقي معناه تشجيع تفريخ الأحزاب العرقية والقبلية. وهو فعل مضاد لإرادة تشييد الدولة الحديثة ؛ دولة المواطنة دولة الحق والواجب والمساهمة في تدبير la cité المدينة او الحاضرة.
الحزب العرقي معناه النكوص الى عهد التخلف والمجتمع للرخو mou وتفويت فرص الحداثة السياسية
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2
11 - الحسين وعزي الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:04
إلى 2 - mohajir

ملك البلاد أمازيغي من والدته، ورئيس الحكومة أمازيغي بالكامل، وجميع المناصب الوزارية السيادية الحساسة بدءا بالداخلية مرورا بالفلاحة والصيد البحري ووصولا إلى الأوقاف وما أدراك ما الأوقاف بأيدي الأمازيغ، وجميع زعماء الأحزاب السياسية المغربية باستثناء بركة لحزب الاستقلال أمازيغ، والكتاب العامون للنقابات، وأثرى أثرياء المغرب أمازيغ... ومع ذلك يبكي ويشتكي النشطاء إياهم من التهميش والإقصاء والظلم... ويريدون تأسيس حزب عرقي ليدافع عنهم.. أليس هذا هو التبوحيط في أبهى صوره؟؟؟ لا أظن أن مغربيا واحدا يكون عاقلا يمكنه تصديق مثل هذه التخاريف المفضوحة...
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2
12 - امازيغي الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:05
أنا امازيغي أصلا لكنني اعارض تأسيس أحزاب على أساس ديني عرقي أو لغوي ،فمن يفكر في تأسيس حزب امازيغي فليس لهم عقول يفقهون بها ولا آذان يسمعون بها لأن مايقع في الجامعات من التناحر دليل على أن تكون العواقب وخيمة إن تم تحقيق ذالك، ولذا فإننا جميعا مواطنون مغاربة بدون إستثناء تجمعنا عقيدة الدين الإسلامي الحنيف كما تجمعنا اللغة العربية والامازيغية التي لايمكن الاستغناء عنهما
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2
13 - Massinisa الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:05
ميسي و هل العربية سبقتها قواعدها؟ الم تكن لهجات مختلفة جدا؟ كل اللغات يتم تقعيدها في مختبرات. و بالمناسبة عدد مختبرات العربية اكبر من جميع اللغات في العالم رغم ذلك تترنح في مكانها لانها معقدة و الامازيغية سلسة جدا.
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4
14 - Hollandddddsdss الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:22
انا انادي بخلق حزب ( اجبالة وهي ستة أقاليم ) من أقاليم المغرب لكي ندافع من خلاله عن حقوقنا نحن اجبالة.
اجبالة هم عرب وامازيغ منذ قرون.
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15 - عبدالرحمن الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:25
هذا العلم الذي يرفعونه يعود لأي دولة؟؟؟
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