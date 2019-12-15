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الرئيسية | تمازيغت | أرحموش يطالب بإبعاد خلفيات السياسة عن مخطط ترسيم الأمازيغية

أرحموش يطالب بإبعاد خلفيات السياسة عن مخطط ترسيم الأمازيغية

أرحموش يطالب بإبعاد خلفيات السياسة عن مخطط ترسيم الأمازيغية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:25

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة؛ فقد طالب أعضاء الحكومة بموافاته بالمخططات القطاعية التي جرى إعدادها مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وتعليقاً على المنشور الحكومي سالف الذكر، قال أحمد أرحموش، ناشط أمازيغي، إن "المُبادرة وجيهة، وقد انتظرناها منذ أوائل أكتوبر الماضي"، وزاد: "قبل إصدار رئيس الحكومة لهذه الدورية، وجب عليه أن يؤسس اللجنة التي أوكلت إليه بموجب مقتضيات البند 34 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رئاستها، لأن هذه اللجنة تحظى بأولوية كبيرة، وإذا لم يتم خلقها، فلن يكون لهذا المنشور أي أثر فوري".

وقد نصّ القانون التنظيمي عينه، في المادة 34 منه، على إحداث رئيس الحكومة للجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضرورة إصدار نص تنظيمي يُحدد طريقة تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

كما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على وضع القطاعات الوزارية لمخططات عمل تتضمن مراحل إدماج اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.

وأضاف أرحموش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنشور الحكومي "لم يشمل جميع الجهات المعنية التي يُفترض أن يوجه إليها المنشور، بحيث لم يُدرج مؤسسات الحكامة والسلطتين المعنيتين ضمن الدورية، تبعا لمقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي".

وأوضح الفاعل الأمازيغي ذاته أن "المخطط الحكومي يفترض أن يكون شاملا؛ لأن الأمر لا يتعلق بقانون عاد فقط، بل إن الحكومة بصدد إرساء مخطط قانون تنظيمي شامل"، داعيا إلى "عدم تقييد المخطط بأي خلفية سياسية أو إيديولوجية، وكذلك عدم إخضاعه لأي توافقات قد تُخلّ بنتائجه المنتظرة".

"ينبغي على القطاعات الحكومية المعنية أن تحترم المنهجية الديمقراطية التشاركية في إعداد المخطط الحكومي"، يطالب أرحموش، المحامي في هيئة الرباط، وذلك "تفادياً لإعادة السلوك الانفرادي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في عهد عبد الإله بنكيران بخصوص وضع مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية خلال يونيو من سنة 2016".

وشدد المصدر عينه على أن "أي مخطط لا يروم تحقيق العدالة اللغوية والإدماج الفعلي للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، لن تكون له أي تأثيرات جانبية على أرض الواقع"، ودعا إلى "نهج مقاربة حقوقية في إعداد المخطط"، مسجلا "الإقصاء والحيف اللذين يطالان الأمازيغية في مجموعة من القطاعات الحكومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - امة الله الأحد 15 دجنبر 2019 - 08:36
سلام الله عليكم
اللغة العربية أسمى لغة
لولا اللغة العربية لما أصبح رئيسا للحكومة
اتقوا الله
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-15
2 - Hassan الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:02
ماذا نستفيد من هاذه اللهجة لاشيء المغاربة باقيين حاصلين مع اللهجات انظرو إلى العالم أين ونحن نفكر في لاشيء
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-11
3 - خليل الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:06
نداء موجه لكل المغاربة الأحرار:
لقد حان الوقت كي نقف وقفة رجل واحد أمام هذا العبث الذي دشنه زمرة من المهووسين والمرضى نفسيا، فاللغة العربية هي لغتنا منذ أزيد من 1000 عام مع وجود عدة لهجات يتحدث بها الناس في حياتهم اليومية، فكيف أصبحنا نراهم يمررون قوانينهم العبثية التي ستدمر بلادنا ونحن نقف صامتين؟؟ كيف يعقل أن نُفسد منظومتنا التعليمية الهشة أصلا ونثقلها بلغة السحالي المخترعة في المختبر؟ ألم يحن الوقت لنقول لهم كفاكم استحمارا وضحكا على الذقون أيها المرضى نفسانيا؟ فلنقم جميعا يدا واحدة لنمنع هذه المهزلة، فالديمقراطية الحقة تتطلب القيام باستفتاء شعبي عند الرغبة في اختراع لغة جديدة وفرضها على 40 مليون مواطن، نعم لنطالب جميعا بتنظيم استفتاء للبت في هذا الموضوع فهذا حق من أبسط حقوقنا، واللهم إني قد بلغت
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-10
4 - مواطن مغربي الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:07
دوامة هؤلاء المتطرفون البربر لن تنتهي.. سيطالبون بنسبة في البرلمان وفي الحكومة وفي رئاسة الجهات.. وسيطالبون بعلمانية الدولة وحذف المادة الأولى من الدستور... وإلغاء العلم الوطني.. انهم بتحالفهم مع القوى الامبيريالية ومساعدة أبناء جلدتهم داخل المغرب وخارجه يجتهدون ليلا ونهارا ويراقبون كل صغيرة وكبيرة وخير دليل ستجدون تعليقي هذا قد صوت عليه بالاحمر وكل تعليق يبين نواياهم المبيتة
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-15
5 - zaki الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:10
السلام عليكم
إنه أكبر خطإ ثقافي سترتكبه يا عثماني . سؤالي لك يا عثماني ماذا سيستفيد المغاربة من دراستها ؟ وأتمنى أن يجيب بالنيابة عنك من يطالب بتدريسها .....
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-7
6 - مغرد الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:10
هدا الرحموش يكاد ياكل لحمه من اجل ترسيم لغة الفنيقيين العرب التي تجاوزها الدهر العالم يلهت ويجهد لكسب العلم ونحن نغرق ابناءنا فى طلاسم لا معنى لها الا لارضاء المرضى من المغرب
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-8
7 - العروبي الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:14
الشعب يا ناس يريد اللغات المتقدمة التي تتيح فرص الاندماج في العصر والارتقاء الاجتماعي وتوفير الشغل والاندماج في النسيج العالمي للقرن 21، لغات العلم والحداثة لغات ذات سلط رمزية ورأسمال رمزي قابل للتحويل في سوق المبادلات الرمزية الكونية.
للأسف الامازيغية لا ولن تحقق ذلك؟ لأنها ضعيفة ومحيطها غير علمي ومتقدم
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-3
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