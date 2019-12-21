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الرئيسية | تمازيغت | التقدم والاشتراكية يدعم عطلة رأس السنة الأمازيغية

التقدم والاشتراكية يدعم عطلة رأس السنة الأمازيغية

التقدم والاشتراكية يدعم عطلة رأس السنة الأمازيغية
ياسين أوشن من خنيفرة
السبت 21 دجنبر 2019 - 21:25

بعد السؤال الذي وجهه عمر بلافريج عن حزب الاشتراكي الموحد حول الأمازيغية ولاقى استحسان نشطاء الحركة الأمازيغية، ارتأى سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، كذلك توجيه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بالمغرب.

ومما جاء في السؤال، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "بإقرار دستوري حظي بإجماع المغاربة وبالمصادقة على القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتجدد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية مع مطلع شهر يناير من كل سنة، بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية مؤدى عنها، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية".

كما أردف البرلماني ذاته أنه "بعد هذا الإقرار الدستوري والقانوني، أصبح من اللازم، بل من الواجب عليكم السيد رئيس الحكومة المحترم، أن تحرصوا على النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده الضاربة جذورها في عمق التاريخ".

وأمام هذا الوضع، تساءل ادبعلي عن "الأسباب التي تحول دون إنفاذ الدستور والقانون وتجعل ترسيم السنة الأمازيغية مطلبا عالقا دون مبرر؟"، ومضى مخاطبا رئيس الحكومة: "ألا ترون أن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية سيعتبر اعترافا حقيقيا بالهوية الأمازيغية، ويكون أيضا مناسبة لإعادة النظر في تاريخ المنطقة والنهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها؟".

وسأل النائب البرلماني رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي يمكنه اتخاذها من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية، وعن الأسباب الحقيقة التي قد تمنعه من اتخاذ هذا القرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سنة3009 السبت 21 دجنبر 2019 - 21:43
لم افهم كيف لشعب يدعي بانهم سكان المغرب الاقدمون بدون حضارة وكتب ومآثر تاريخية تدل على أنهم اصلا سكان المغرب. والحقيقة أنهم نزحوا و إحتلوا واستوطنوا ارضا لشعب أفريقي كما تدل على دالك الحفريات.
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-2
2 - رافض للمغالطات السبت 21 دجنبر 2019 - 21:44
من فظلكم أريد إجابة على هذا لسؤال:هل جاء في الدستور إشارة الى التأريخ بالأمازيغية و الإحتفال برأس السنة؟ وهل للأمازيغية أشهر يؤرخ بها؟ ثم ان الأحزاب الفاشلة التي تدعو الى مثل هذه الأمور وتتقمص صفة النظال وكان المغاربة يرفضون الامازيغية نقول لهم فإن ذلك ليس إلا در للرماد في العيون...فالاولى ان يتجهوا الى العمل على تنمية المناطق الهشة بالأطلس وأعالى الجبال والرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية والتعليم والصحة ... اما الامازيغية فهي جزء من تقافة الشعب وحضارته.
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3 - mhamad السبت 21 دجنبر 2019 - 21:48
السلام عليكم جميع الاحزاب المغربية همهم الوحيد جمع الاصوات اما السنة الامازيغية او عطلة يكفى هده العطال المرسمة فى التقويم المغربي لا توجد دولة فى العالم لها عدة عطال فى المرسوم متل المغرب
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4 - اغوليد السبت 21 دجنبر 2019 - 21:49
يجب ان تكون عطلة رأس السنة الامازيغية لأن الامازيغية هي وهوية وثقافة المغرب وايضا لغتة المغرب الرسمية والشعب المغربي كله يحتفل بالسنة الامازيغية اعتزازا بهويته الضاربة في عمق التاريخ منذ عهد الملك شيشناق الذي غزا مصر واعتزاز الامازيغ بالانتماء لارض تمازغا ولهذا يجب على الدولة ان تستجيب لهذا المطلب الشعبي الذي يطالب به جميع المغاربة.
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5 - mous السبت 21 دجنبر 2019 - 22:00
صاحب التعليق 2 قلت كل شيء بقولك الاحزاب الفاشلة .والركوب على الاحداث بعد ركود يكاد يقر الفشل و الفشل ثم الفشل في تاطير وجذب الشباب وخدمة الوطن و المواطن ..
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