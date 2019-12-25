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كُتّاب وآراء
الاستقلال يطالب برأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية
طالب أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال باستمرار التنظيم وفريقيه البرلمانيين في الدفاع عن إقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها داخل مؤسسات الدولة.
وأكد أعضاء المجلس، في رسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية، حرصهم على مكتسبات الحزب في مجال القضية الأمازيغية، "والتي تتسم بالوضوح والشفافية والوطنية"، داعين إلى "صيانة المبادرة الرمزية في تخليد رأس السنة الأمازيغية وإبداع أشكال جديدة في السياق ذاته".
وختم موقعو البلاغ مطالبهم بالدعوة إلى التفكير الجماعي في أشكال جديدة من النضال، "في سبيل تحقيق هذا المطلب الذي يعزز اللحمة الوطنية ويرسي أسسا حقيقية لوحدة الأمة المغربية".