ملتقى تارودانت يحتفي بالأمازيغية ويكرّم "موعشى"

هسبريس من الرباط

بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970، تنظم جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الترابية لتارودانت، وبدعم من شركة ماستر، الدورة الرابعة من ملتقى تارودانت، دورة المرحوم الأستاذ أحمد موعشى.

ويتضمن البرنامج العام للملتقى، الذي يمتد من 7 دجنبر الجاري إلى 11 يناير المقبل، تنظيم سهرة فنية كبرى بـ"ساحة 20 غشت" يوم 11 يناير المقبل، بمشاركة الفنان سعيد أوتجاجت وفرقة أحواش شباب توريرة، وتنشيط الفنان يونس مزيه، وتنظيم ندوة دراسية وطنية يوم 4 يناير، حول موضوع "الثقافة المغربية وتدبير التنوع"، بمشاركة الباحثين والفاعلين المدنيين الصافي مون علي وأحمد بوزيد ومحمد حنداين ورشيد الحاحي وعبد الهادي مودن ومحمد أيت بود.

ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم دورات تكوينية وورشات فنية لفائدة الشباب والأطفال، من تأطير أطر جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، وأساتذة اللغة الأمازيغية، بدار الطالب وفضاء الخزانة الوسائطية، بتنسيق مع جمعية المواهب، إضافة إلى تنظيم حفل تكريم شخصيات عاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز بوراس ومحمد أكوناض وفاطمة بيكركاروعليزنو.